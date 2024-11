Katy Perry en Colombia: crecen rumores de la súper estrella pop en el país después de publicar fechas en Latinoamérica

Katy Perry estaría planeando su segunda llegada a Colombia en 2025 - crédito Ricardo Moraes/ REUTERS

La cantante estadounidense Katy Perry ha sido una de las cantantes pop que decidió hacer su regreso a la música en 2024, después de un receso de cuatro años tras haber publicado su proyecto de estudio Smile en 2020, tiempo en el que la intérprete de California Gurls preparó su más reciente álbum titulado 143.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Como es costumbre en la carrera de Katy, cada era viene acompañada por un tour para celebrar junto a sus fans, tradición que continúa, pues a pocos días de haber lanzado su disco dedicó anunciar tu gira mundial The Live Times Tour, un show que inicialmente estaba planeada solo para algunas ciudades en Australia en su primera etapa.

El equipo de Katy Perry estaría considerando a Colombia como uno de los destinos para su tour en 2025 - crédito @katyperry / Instagram

Sin embargo, la cantante sorprendió a sus fanáticos latinoamericanos anunciando sus dos primeras fechas en México y en Argentina, razón por las que algunos insiders de la música especulan sobre las altas probabilidades de que Katy incluya a Colombia en su tour, como lo hizo en octubre de 2015.

Una de las primeras cuentas en avivar los rumores fue Music Trends Colombia, que ha estado insinuando que una artista de California se presentará en Bogotá. Además, compartieron en su cuenta el video promocional del espectáculo de Katy Perry en Argentina, lo que fortaleció aún más las especulaciones.

“Necesitamos a Katy en Colombia de nuevo”, “¿Tenemos esperanza en Colombia?”, “alguno de los empresarios que unan fuerzas y la traigan porfis, The Live Times Tour Colombia debe ser una realidad”, díganme que viene a Colombia”, “estoy endeudado hasta las chanclas, con dos conciertos y una especialización, pero digan pues, que de algún lado sacaré jajaja”, “Sería un hito volver a ver a esta leyenda del pop pisando las tierras bananeras después de 10 años”, fueron algunas de las reacciones de los internautas ante el anuncio en Argentina que compartió Music Trends Colombia.

Fanáticos de Katy en Colombia guardan las esperanzas de una fecha en Bogotá -crédito @Branjo_lc / Instagram

El tour de la ganadora del Vanguard Award en la última edición de los MTV VMAs, ha sido un éxito en las primeras fechas de su show en Australia, pues a la fecha su cronograma en este país cuenta con varios sold out y nuevas fechas en las ciudades de Melbourne, Perth y Adelaide.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Move Concerts en Argentina comenzó a insinuar nuevas fechas en el país, lo que avivó las posibilidades de que Katy Perry incluya varios destinos latinoamericanos en su gira como Chile, Perú y Colombia, confirmaciones que según expertos en noticias musicales se darán en las primeras semanas de noviembre.

Además, desde una cuenta insider de en México, se dio a conocer que las fechas para ese país también se conocerán el 11 de noviembre, con fechas en Monterrey y Ciudad de México, sin embargo, se espera la información sea confirmada como en Argentina.

Los precios y escenario del tour

Aunque no se conocen precios para Latinoamérica, se estima que el precio estará entre los 500 mil pesos colombianos en promedio, teniendo en cuenta los precios que se conocen en Australia, siendo esta una de las boletas con el precio más neutral de la boletería, por lo que pueden subir o bajar su costo.

Sin embargo, algunos internautas recordaron que, por su paso en Colombia en 2015, la boletería tenía un promedio de 300.000 pesos colombianos, por lo que se espera que esté un poco más arriba de esa cifra.

Fanáticos de Australia compartieron la forma que tendrá el escenario en el tour - crédito @KatyPerryChina / X

Además, se conocieron algunos detalles del escenario, que al igual que con su gira anterior, tendrá una tarima en forma de “infinito”, lo que ha emocionado y desatado la euforia de los fans en redes sociales. “Necesito ver ese escenario en Colombia”, “necesito saber si viene a Colombia, le pago lo que sea”, “ese escenario cabe en el Coliseo Medplus o en el Movistar Arena”, “que alguien nos confirme, necesito a Katy en Colombia”.

Su primera visita a Colombia

Los fanáticos de Katy Perry en Colombia mantienen la esperanza de que el equipo de la cantante confirme su presencia en el país, como lo hizo el 9 de octubre de 2015 con The Prismatic World Tour. En aquella ocasión, se presentó en Bogotá tras haber realizado sus primeros shows en Australia y Estados Unidos.

La presentación de 2015 es recordada por los seguidores de la artista de California como uno de los mejores espectáculos realizados en Colombia, donde interpretó sus grandes éxitos como Roar, Tennage Dream, The one that got away, Dark Horse, entre otros.

Katy Perry estuvo en Colombia en octubre del 2015 - crédito Ricardo Moraes/ REUTERS

Se espera que el lunes 11 de noviembre se den a conocer más detalles sobre las fechas de Katy Perry en Latinoamérica y la posibilidad de volver a disfrutar de su espectáculo después de 10 años.