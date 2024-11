Policía encontró a menor de 4 años deambulando por Itagüí: sus padres llegaron a buscarla aún borrachos

Sus padres fueron sancionados - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

A las 2:00 a. m., las cámaras de seguridad en el barrio Santa María La Nueva del municipio de Itagüí lograron captar a una niña de cuatro años deambulando sola, sin la supervisión de ningún adulto. Una patrulla fue enviada por la central de monitoreo para atender el caso, y al comprobar que la menor estaba sin compañía, se contactó a la Policía de Infancia y Adolescencia para proceder con el restablecimiento de sus derechos. Tras la intervención, la niña fue trasladada a la Comisaría de Familia Permanente de Itagüí.

La administración local informó que, luego de varias horas, unas personas llegaron al lugar en aparente estado de embriaguez y afirmaron ser familiares de la menor; sin embargo, al no presentar documentos que respaldaran esta relación, la autoridad administrativa tomó la decisión de otorgar una medida de protección provisional y retener a la pequeña para evaluar su estado de salud antes de cualquier entrega.

De acuerdo con Noticias Caracol, el alcalde del municipio, Diego Torres, calificó la situación como “indignante” y confirmó que ya se están realizando investigaciones para esclarecer los detalles de lo ocurrido. “Estuvimos atentos desde la Alcaldía para que esa niña tuviera su protección, pero son cosas que no pueden ocurrir en la ciudad de Itagüí. No se pueden seguir aprovechando el sistema de seguridad para que los padres de familia de manera irresponsable no tengan el cuidado de sus hijos”, aseguró el mandatario local.

La menor quedó bajo la custodia de la Comisaría de Familia de Itagüí, que, tras confirmar el grado de consanguinidad, determinó entregarla nuevamente a sus progenitores. Sin embargo, ambos padres deberán asistir a un curso obligatorio sobre los derechos de la niña, como parte de una amonestación previa.

Aumentan recompensa por paradero de niña desaparecida en San Rafael

Desde el pasado 11 de julio de 2024, la menor Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, de apenas 10 años, permanece desaparecida en el municipio de San Rafael, ubicado en el oriente antioqueño. En un esfuerzo por obtener pistas sobre su paradero, la Gobernación de Antioquia junto a la Alcaldía de San Rafael han incrementado la recompensa ofrecida, alcanzando un total de aproximadamente $70 millones para quienes proporcionen información que permita dar con la niña.

La menor residía en zona rural del municipio de San Rafael con su abuelo que apareció muerto - crédito Fiscalía General de la Nación / Alcaldía de San Rafael

El alcalde de San Rafael, Edwin Giraldo, informó a través de redes sociales que su despacho había solicitado a la Gobernación el incremento de la recompensa por información que ayude a localizar a la pequeña. Según el mensaje de Giraldo, dicha solicitud fue aprobada recientemente.

La niña fue vista por última vez el día en que se halló el cuerpo sin vida de su abuelo en la vereda Brasil de San Rafael, donde ambos se encontraban. La desaparición de la menor fue reportada tras este trágico suceso, y desde entonces las autoridades han intensificado sus esfuerzos de búsqueda.

Las autoridades van a completar seis meses buscando a la niña Kendall Stefany Arbeláez Castrillón - crédito Alcaldía de San Rafael

“La Sijín ha realizado el levantamiento y las investigaciones pertinentes están en curso. Asimismo, queremos informar que la búsqueda de la pequeña Kendall Stefany continúa con todos los esfuerzos posibles”, informaron desde la alcaldía. “La Gobernación de Antioquia ha decidido aumentar el monto de la recompensa hasta 70 millones de pesos por información que nos conduzca al paradero de la menor”, confirmó el secretario de Seguridad, el general en uso del buen retiro, Luis Eduardo Martínez.

A pesar de que ya existía una recompensa inicial de $50 millones para obtener información sobre Kendall, hasta el momento no se ha logrado ningún avance en este caso que generó consternación en la comunidad. Las autoridades continúan con los operativos, mientras que en San Rafael los vecinos han realizado plantones para exigir su regreso en condiciones seguras.