Pollila recordó lo que sintió cuando vio a la Gorda Fabiola en su funeral: “Cómo una última cita”

El 19 de septiembre de 2024, Fabiola Posada, conocida cariñosamente en el mundo del entretenimiento, como la Gorda Fabiola, murió a los 61 años en la ciudad de Bogotá, tras varias afectaciones de salud.

La comediante comenzó su carrera en la televisión colombiana en el programa Sábados Felices, donde hace más de dos décadas conoció, a quien sería su esposo y el gran amor de su vida, Nelson Polanía.

Después de casi dos meses de su partida, el también humorista, Polilla, compartió detalles conmovedores sobre los últimos momentos que vivió junto a su esposa, en entrevista en el programa Entre Valientes de Tropicana.

Durante la conversación, Polanía describió los sentimientos que lo embargaron cuando vio a Fabiola en el ataúd, mencionando que la encontró hermosa y bien arreglada, como si se tratara de una última cita, aunque fuera el adiós definitivo.

Polanía, que vive el duelo, según él, “duro, pero sanador” relató cómo comenzó su historia de amor con la Gorda Fabiola y las experiencias que compartieron a lo largo de su vida juntos por 27 años. En la entrevista, destacó un milagro de vida que presenció junto a ella, aunque no se dieron detalles específicos sobre este evento.

En cuanto a los últimos días de la humorista, Polanía aclaró algunas de las especulaciones que han circulado. A propósito, reveló el momento en que su esposa comenzó a recaer y las afectaciones que sufría, proporcionando una visión más clara de su estado de salud en sus días finales.

Agradecido con la vida por haber coincido con la Gorda Fabiola en el icónico programa de humor de la televisión colombiana, el comediante de La luciérnaga de Caracol radio también reveló como lograron sobrellevar ciertas crisis matrimoniales a lo largo de los años. Además, aclaró que pese a que nunca pensaron en una separación, en una ocasión tuvo que irse de la casa por un tiempo para pensar las cosas. Sin embargo, consolidaron y formaron una familia que supo establecerse a las dificultades.

“Siempre dicen que hay crisis en los matrimonios, en el año y nosotros en el año siete tuvimos una crisis grande, de tipo familiar y todo eso. Ahí, si yo me fui de la casa, no nos separamos, yo me fui, porque hay mucha gente que confunde cuando alguien se va de la casa y lo mencionan además como si fuera un divorcio”, expresó en el medio citado.

Polilla también explicó que el momento de la contrariedad con su esposa coincidió con un viaje de trabajo a la ciudad de Nueva York, por lo que se tomó el tiempo para pensar las cosas y encontrar la forma para solucionar sus problemas con la Gorda Fabiola.

“Es más, yo hice como que fui a Nueva York y me quedé allá ocho días que estaba trabajando y me quedé como tres días más. Luego, regresé y entonces tuvimos ese problema tan grande, esa fue la tercera vez que tuvimos un problema grande”, dijo frente a los micrófonos de programa radial.

En otra de las discusiones que tuvieron, Polilla buscó otro lugar para vivir, teniendo en cuenta que era casi que imposible resolver las diferencias que tenían como pareja.

“Luego, yo alquilé un apartamento cerca de la casa en la que vivíamos porque ella siempre decía que yo me iba y como ella creía que era mentira, yo alquilé ese apartamento y al otro día me llamaron a la casa de la inmobiliaria con la que estaba haciendo los trámites para decirme que la otra semana iban a estar listos los papeles”, contó al medio citado

Cuando Fabiola se enteró de que se iba de la casa, propuso llegar a un acuerdo, evitando que se fuera. “Ella ese día colgó el teléfono y se acercó y me dijo ‘si tú te quieres ir de la casa, yo me quiero ir contigo’, nos abrazamos, nos besamos y empezamos a hablar nuevamente, dejamos claras muchas cosas. Esa fue la última pelea que nosotros tuvimos así fuerte”, indicó.