Menor de edad desaparecido en Ibagué fue encontrado a salvo en Perú

Juan José Sánchez García, un adolescente colombiano de 14 años, fue hallado en Máncora, Perú, tras haber desaparecido días atrás en su localidad natal de Arboleda Campestre, en Ibagué.

La noticia, que ha generado tanto asombro como alivio, fue confirmada por la Policía de Turismo de Máncora, Perú, que verificaron la identidad del joven, según informaron medios locales.

La desaparición de Juan José ocurrió después de que saliera de su casa para asistir a un entrenamiento de fútbol al que nunca llegó. Desde entonces, su familia y la comunidad se volcaron en una intensa búsqueda, compartiendo su imagen en redes sociales y movilizando a miles de personas en su búsqueda. La madre del joven, en un momento de desesperación, había expresado en sus redes sociales: “Dios mío, ayúdame a encontrarlo, ya no aguanto más”, según reportó Ecos de Cobeima.

Las circunstancias que llevaron al joven a cruzar la frontera y llegar a Perú aún no están claras, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre lo que ocurrió durante su desaparición. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles de su viaje y cómo logró llegar hasta allí.

El padre de Juan José ya se encuentra en camino a Perú para reunirse con su hijo y llevarlo de regreso a Colombia. Mientras tanto, la familia ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que colaboraron en la búsqueda y difusión de información para localizar al joven.

Este caso, que inicialmente parecía ser una desaparición local, ha captado la atención de medios y comunidades tanto en Colombia como en Perú, debido a la inusual ubicación donde fue encontrado el menor. Las autoridades continuarán investigando para arrojar luz sobre lo sucedido y asegurar el bienestar del joven.

Adolescente indígena se perdió en Bogotá

El 1 de noviembre de 2024, Diana Patricia Torres Torres, una adolescente de 17 años perteneciente a la comunidad arahuaca, desapareció en el barrio La Europa de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según informó Noticias Caracol, la joven se perdió mientras regresaba a su casa después de acompañar a su prima al colegio.

La adolescente había llegado a la ciudad apenas dos semanas antes y no conocía bien el entorno, lo que complicó su regreso. Además, su limitado dominio del español ha dificultado su comunicación y orientación en la capital colombiana.

La familia de Diana Patricia, que mantiene la esperanza de encontrarla, ha recibido informes de ciudadanos que aseguran haberla visto. Uno de estos testimonios, compartido con Noticias Caracol, sugiere que la joven podría estar en el sector de Patio Bonito, también en la localidad de Kennedy, cerca de una iglesia.

El mismo día de la desaparición de Diana Patricia, se reportó otro caso similar en la misma localidad. Sara Juliana Vásquez Joya, de 14 años, desapareció después de salir en la noche a comer una empanada con unos compañeros. Según Citytv, la madre de Sara Juliana relató que la última comunicación con su hija fue una videollamada a las 7:00 p.m., en la que la joven pidió permiso para salir a comer algo con sus amigos.

“Hacemos una videollamada el día 1 de noviembre, siendo las 7:00 p. m. Ella me dice: ‘mami, ¿me dejas ir por favor a comer algo con unos compañeros?’ Pues, obviamente, yo le dije que sí, que por favor estuviera aquí a las 9:00 p. m. Yo la llamé a las 8:30 p. m., ella no me contestó”, explicó su madre, Mónica Joya, al medio citado.

Las autoridades y las familias de ambas adolescentes continúan en la búsqueda, mientras la comunidad se mantiene alerta ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlas. La situación de estas jóvenes resalta la vulnerabilidad de los adolescentes en entornos urbanos desconocidos, especialmente cuando enfrentan barreras lingüísticas y culturales.