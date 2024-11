Fariana envió una pulla a Karol G por video y participantes en la canción ‘+57′

El mensaje que envió Farina por canción de Karol G sin ella - crédito cortesía Fariana

El lanzamiento de +57, la nueva canción de Karol G junto a Feid, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, Maluma y DF, los máximos exponentes del género urbano en Colombia, se ha convertido en uno de los temas más comentados en la escena musical de Colombia.

Lo que iba a ser el gran éxito para los siete artistas y un junte histórico terminó siendo motivo de discordia y polémica en el mundo del entretenimiento y las redes sociales; pues, después de que se estrenó el 7 de noviembre, la colaboración ha generado opiniones divididas, algunas con entusiasmo y otras en torno a la polémica.

Sin embargo, un tema que está volviéndose viral en las últimas horas, además de las duras críticas por la letra del tema, fue la ausencia de otra mujer en la escena de la canción, incluso sobre la posibilidad de que esa figura clave fuera Fariana, ya que es una mujer conocida artísticamente y está bien posicionada actualmente.

Desde el anuncio de la canción, los seguidores de la música urbana no tardaron en notar la falta de Farina, ahora conocida como Fariana, en el elenco y esto provocó una ola de reacciones en contra en las redes sociales. Para muchos, la artista forma parte indiscutible de la lista de los mejores del género urbano en Colombia y ha logrado abrir un espacio importante en la industria por lo que les parecía mal que hubiera sido excluida de la colaboración que buscaba enaltecer el sonido de Medellín y la cultura colombiana.

A partir de ese pensamiento hubo cientos de preguntas y comentarios en las publicaciones de promoción del nuevo hit, pero ni Karol G ni los demás artistas involucrados en el proyecto respondieron en un primer momento.

Ante esto, fue la misma Fariana la que rompió el silencio en un reciente diálogo con Telemundo y cuando estaba dando su opinión al respecto lanzó una crítica que resonó entre sus seguidores y en la industria musical porque estaría lanzándole una pulla a la cantante Carolina Giraldo (nombre de pila de karol G).

“Esa respuesta se las tiene que dar Karol G, porque supongo que la canción es de ella. ¿Qué concluyo yo? Definitivamente, no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia. Es lo que pienso”, afirmó Farina, dejando claro su punto de vista sobre la situación de que la única mujer en la canción que representaría a Colombia fuera ‘La Bichota’.

La cantante no solo se refirió a su exclusión, sino que aprovechó para resaltar la falta de apoyo hacia otras artistas femeninas de la escena urbana colombiana, pues cuando le preguntaron por su ausencia en el proyecto no se refirió solo a ella.

“No lo digo por mí, Colombia tiene otras representantes de la música urbana, está Greeicy, que está haciendo un trabajo increíble, está Goyo. Hay artistas emergentes como Nath o Soley, pero no sé, es la canción de ella. Es su canción y está ok”, explicó Farina.

Las palabras de Fariana fueron bien recibidas por muchos de sus fanáticos, que recalcaron que su presencia en el tema hubiera dado un valor añadido a la colaboración e incluso aseguraron que desde antes estaban pidiendo que la hiciera parte.

“Debían incluirla. Ella también es de las duras”, fue uno de los comentarios más repetidos en redes sociales, donde la artista ha recibido un fuerte respaldo. Sin embargo, también hubo quienes defendieron a Karol G, argumentando que +57 representaba un proyecto más personal y centrado en los artistas con los que tiene una amistad más cercana.

Por su lado, Karol G compartió su visión sobre la canción, afirmando que fue un sueño hecho realidad poder cantar con esos artistas y que el objetivo era entregar un “perreo para disfrutar” y aunque no abordó directamente la polémica por la ausencia de Farina, ni sobre los comentarios que han salido a relucir por la letra de la interpretación, su comentario dejó claro que el proyecto era especial para ella y sus colegas.