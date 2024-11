Así fue el agarrón en redes sociales entre Gabriel Meluk y Andrés Marroco: “Hipócrita, desagradable y mentiroso”

Duro enfrentamiento en redes sociales de los periodistas - crédito @amarocco / Instagram/Colprensa

Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga igualaron 1-1 en el estadio La Independencia, de Tunja (Boyacá) en un encuentro marcado por controversiales decisiones arbitrales.

El árbitro Wilmar Montaño y el VAR, bajo la dirección de Keiner Jiménez, fueron protagonistas por sus intervenciones que influyeron en el resultado, afectando las posibilidades de los Leopardos a la clasificación de los cuadrangulares finales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio de este nuevo escándalo en el fútbol colombiano, Gabriel Meluk, editor de deportes de El Tiempo, y Andrés Marocco, periodista deportivo de Espn, cruzaron opiniones en redes sociales.

Marocco, hincha de Bucaramanga, criticó la labor del juez central y del encargado del VAR. Fue así como Meluk utilizó su cuenta de X para arremeter a los análisis subjetivos de otros periodistas sin nombrarlo.

Uno reprochó a los hinchas de micrófono, el otro trató de hipócrita, desagradable y mentiroso - crédito @MelukLeCuenta

“Una vergüenza los hinchas de micrófono. Nuestro gremio bien merece la fama que tiene. Cero oficio, cero rigor. Los futbolistas tenían razón; cualquiera dice cualquier cosa porque es ‘mi opinión’ y ‘mi equipo’”, indicó el editor de deportes en la noche del miércoles 6 de noviembre.

Las reacciones de los internautas no faltaron, “excelente ejercicio de autocrítica Meluk. Pocos lo hacen hoy en día. Así es”; “De acuerdo Gabriel no he visto en ninguna rueda de prensa de Dudamel que algún periodista santandereano le pregunten de todas las fallas del equipo y de las malas decisiones del Dt que llevaron a la eliminación, solo zalamería y el DT responde soberbio y prepotente”; “Mensaje para Marocco?”; “Casale y Maroco lo peor””: fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, el periodista de Espn no tardó en responder el mensaje: “Se quedará esperando Animal que le conteste. No se me olvida verlo en El Campín con su pañoleta azul sobre esas greñas horrorosas. Todos somos hinchas de un equipo, solo unos tenemos los huevos suficientes para reconocerlo. Eso se llama honestidad. Además un envidioso de siempre!”.

En otra publicación, en la mañana del jueves 7 de noviembre, Marocco continúo lanzando pulla contra Meluk: “Además es tan falso ‘Animal’ que se lo encuentra a uno en cualquier evento y lo abraza; hipócrita, desagradable y mentiroso. Pobre ser humano !!! Falto de afecto y reconocimiento, vive de hablar de los demás para llamar la atención ! Pobre Diablo …”.

Repartieron 'pulla' en las redes sociales - crédito @andresmarocco/X

Mensajes iban y venían, Meluk respondió: “¡La verdad duele y saca roncha! El que se chanta el guante es porque le cae entero. Respuesta con insulto reafirma su condición de hincha de pola, jeta y bofe. Los futbolistas tenían razón: los cualquiera se tiraron el oficio. Y es mejor parecerse al genial muñeco... ¡que serlo!”.

Los mensajes ante el cruce de los periodistas no paró: “Pegué 🥊 jajaja”; “Yo vi ese trino e inevitablemente pensé en Marroco 🤷🏻‍♂️ y ojo, no por lo del colesterol 🤣🤦🏻‍♂️ aunque también le caería 😂”; “Todos los periodistas son hinchas de algún equipo y es más, hay unos que son lamebotas de las Dimayor. Cuando van hablar de su equipo no se quitan la camiseta y nunca hablan de la CORRUPCIÓN que hay en ese antro llamado DIMAYOR”; “Totalmente de acuerdo Gabriel, empezando por Andres Marocco”.

Polémico encuentro entre Chicó y Bucaramanga

Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga protagonizaron un encuentro lleno de controversias arbitrales que dejó a ambos equipos con un empate en el marcador.

En los minutos finales del encuentro, el árbitro Wílmar Montaño sancionó un penalti a favor del Boyacá Chicó debido a una mano de Carlos Romaña. A pesar de que las imágenes de video mostraron un empujón previo de Sebastián Colón, el árbitro decidió mantener su decisión inicial tras la revisión del VAR. Este penalti permitió a Juan David Pérez igualar el marcador a los 90+5 minutos.

Bucaramanga empató 1-1 ante Boyacá Chicó, en un juego marcado por las polémicas arbitrales - crédito Atlético Bucaramanga

La polémica no terminó ahí. Poco después, el venezolano Andrés Ponce anotó un gol para el Atlético Bucaramanga al anticiparse al arquero Emiliano Denis. Sin embargo, tras una nueva intervención del VAR, Montaño anuló el gol al considerar que Denis ya tenía controlada la pelota, invalidando así el tanto.

Este empate deja al actual campeón colombiano con 22 puntos, situándose a cuatro puntos del octavo lugar, ocupado por el Junior de Barranquilla, cuando restan solo dos fechas para el cierre del torneo. Por su parte, el Boyacá Chicó se encuentra con un promedio de 1,04, a la espera de los resultados de otros equipos como Envigado, Patriotas, Cali y Jaguares, que definirán sus posibilidades de mantenerse en la primera división.