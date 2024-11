⁠Rating Colombia: la eliminación de Nina Caicedo en ‘MasterChef Celebrity’ impulsó el desempeño del programa

Así le fue en la audiencia a MasterChef tras eliminar a Nina Caicedo del programa - crédito @ninacaicedo / Instagram

En la noche del 5 de noviembre se dio a conocer que la actriz Nina Caicedo fue la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. Aunque los avances del programa y las predicciones de los televidentes sugerían que la eliminada sería Cony Camelo, finalmente fue la chocoana quien se despidió de la competencia en la cocina.

Aunque varios televidentes se mostraron inconformes por la salida de Nina, la expectativa por la salida de una nueva celebridad volvió a posicionar el programa entre los tres programas más vistos por los colombianos.

Así estuvo el rating el 5 de noviembre - crédito @RatingColombia / X

Según datos de Kantar Ibope Media, el 5 de noviembre de 2024, MasterChef Celebrity se posicionó como la tercera producción más vista en Colombia, registrando 6,40 puntos de audiencia. En segundo lugar, se ubicó Noticias Caracol de las 7:00 p. m., con 7,29 puntos, mientras que La Descarga mantuvo el primer puesto con 7,81 puntos de audiencia.

Rating Colombia, martes 5 de noviembre

La Descarga (Caracol Televisión) - 7, 81 puntos de audiencia

Noticias de las 7:00 p. m . (Caracol Televisión) - 7,29 puntos de audiencia

MasterChef Celebrity (Canal RCN) - 6,40 puntos de audiencia

Escupiré sobre sus tumba s (Caracol Televisión) - 5,72 puntos de audiencia

Yo soy Betty, la fea (Canal RCN) - 4,73 puntos de audiencia

Noticias de las 12:30 p. m. - (Caracol Televisión) - 4.05 puntos de audiencia

Noticias de las 7:00 p. m. (Canal RCN) - 3,95 puntos de audiencia

Sureyya (Caracol Televisión) - 3,95 puntos de audiencia

Hicran (Caracol Televisión) - 3,94 puntos de audiencia

Karsu (Caracol Televisión) - 3,78 puntos de audiencia

‘MasterChef Celebrity’ volvió al podio con la salida de Nina Caicedo

Desde hace unas semanas, el programa de cocina había perdido parte de su audiencia desde que La Descarga, programa musical del Caracol Televisión, se estrenó como competencia de MasterChef.

MasterChef volvió al podio con la salida de Nina Caicedo - crédito Canal RCN

Pese a que ambos programas han mantenido un desempeño estable los niveles de audiencia, con tan solo una semana de diferencia el reality del Canal RCN logró ganar casi un punto de más en su audiencia en la noche de la eliminación de Nina Caicedo

Pues según los datos de Kantar Ibope Media, el martes 29 de octubre MasterChef se encontraba en la posición cuatro con tan solo 5, 90 puntos en su audiencia, quedando por debajo de La Descarga, Escupiré sobre sus tumbas y el informativo de Caracol.

Las reacciones de los televidentes a la salida de Nina en ‘MasterChef’

Tras la salida de la actriz Nina Caicedo de la competencia de cocina, los televidentes no dudaron en dejar sus opiniones en redes sociales en donde se mostraron en desacuerdo, pues una gran mayoría esperaba que la eliminada fuera Cony Camelo.

Así reaccionaron los internautas tras la salida de Nina en MasterChef - crédito @Luif406 / Instagram

“Ganó 3 de 4 retos por puntos y vienen y me la sacan, perdiendo contra Cony, vida hijueputa, salgan de Twitter que quiero estar sola”, “no lo puedo creer, tráiganme una valeriana o algo”, “otra vez se salvó Cony, basta ya”, “esas cosas que pasan en MasterChef no tienen sentido, cómo van a eliminar a Nina que es una gran cocinera”,”no me jodan, sacaron a Nina y se volvió a salvar Cony”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Así va el desempeño de ‘Escupiré sobre sus tumbas’

La nueva producción de Caracol Televisión, Escupiré sobre sus tumbas, estrenada el 28 de octubre a las 9:30 de la noche, debutó con un desempeño de 7,18 puntos de rating con el primer capítulo, ubicándose en la tercera posición.

La producción mantuvo ese desempeño por sus dos primeros días hasta que el miércoles 30 de octubre, se ubicó en la cuarta poción con 6,44 puntos en su audiencia, representado una perdida, quedando por debajo de MasterChef Celebrity, La descarga y Noticias Caracol.

El elenco de 'Escupiré sobre sus tumbas' habló de los detalles de la nueva serie de Caracol Televisión - crédito @soyyomario_ / Instagram

Y el martes 5 de noviembre, la producción grabada en la costa colombiana, se volvió a ubicar en la cuarta posición, pero esta vez con solo 5,72 puntos de rating, perdiendo 1,46 puntos desde su fecha de estreno.