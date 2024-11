Capturado hombre que trato de secuestrar a dos menores en Kennedy: comunidad pidió ayuda por los gritos

Un presunto abusador fue detenido en Kennedy luego de que intentará raptar a dos menores - crédito Marta Fernández Jara - Europa Press

Los gritos de auxilio de una menor de edad alertaron a los vecinos del sur de Bogotá, que rápidamente se movilizaron para capturar a un individuo acusado de intentar llevarse a dos menores al salir de la escuela.

El suceso ocurrió en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, cuando las menores salían de su jornada escolar y fueron abordadas por el presunto agresor.

La rápida reacción de una de las víctimas, al pedir ayuda a gritos, permitió que los residentes del área intervinieran de inmediato. La comunidad, al escuchar los llamados de auxilio, se organizó para detener al sospechoso antes de que pudiera escapar.

Uno de los testigos contó a City TV, que los adolescentes de 12 y 14 años de edad “iban a coger para Transmilenio pero los saca sometidos, casi a las malas. En medio del susto los niños le preguntaron que iba a hacer y tranquilamente les dijo que los iba a violar, que los llevaba para el caño”.

Los gritos de auxilio de uno de los adolescentes alertó a la comunidad, la cual aplicó la justicia por mano propia - crédito Freepik

El testimonio continuó su relato diciendo: “Pregunto yo si era un ladrón, una señora me dijo no sumercé: ojalá fuera un ladrón, es un abusador. Cuando me acercó y en ese momento llegó otra señora con una niña de 9 a 10 años, que ese mismo sujeto la estuvo molestado”.

De acuerdo con la comunidad, este sujeto estuvo en los alrededores del sector en varias ocasiones con el mismo método para llevarse a los menores de edad.

Por su parte, el teniente Julio César Botero explicó: “Frente a esto, inmediatamente se traslada nuestro cuadrante y capturan en flagrancia a esta persona. Al hacer las verificaciones en el sitio, la comunidad nos informa que esa persona pretendía trasladar a los menores hacia una zona boscosa par afectar su integridad”.

Finalmente, los menores fueron trasladados a un centro médico para que valoraran su estado de salud. Además, cuentan con el apoyo de entidades oficiales.

La comunidad al escuchar los llamados de auxilio, se organizó para detener al sospechoso antes de que pudiera escapar - crédito Gettyimages

Este tipo de acciones por parte de los vecinos pone de manifiesto la falta de confianza en las autoridades locales para manejar situaciones de emergencia y proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables como los niños. La comunidad ha expresado su frustración por la percepción de inseguridad y la necesidad de actuar por cuenta propia para salvaguardar su entorno.

El incidente también resalta la importancia de la vigilancia comunitaria y la solidaridad entre los vecinos para enfrentar situaciones de riesgo. Sin embargo, plantea interrogantes sobre los límites de la justicia por mano propia y las posibles consecuencias legales para quienes participan en estas acciones.

Cifras abuso sexual

El aumento de la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales contra menores en la ciudad ha alcanzado cifras alarmantes en los primeros meses de 2024. Según datos de la Policía, entre enero y abril se registraron 532 delitos sexuales contra menores, lo que representa un incremento del 30% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se reportaron 409 casos.

Además, la violencia intrafamiliar ha mostrado un aumento del 211%, con un promedio de más de 22 casos diarios, frente a los 7 casos diarios registrados en 2023.

Según datos de la Policía, entre enero y abril se registraron 532 delitos sexuales contra menores, lo que representa un incremento del 30% - crédito Mauricio Osorio/EFE

La concejal María Clara Name ha expresado su preocupación por estas cifras, destacando que diariamente se cometen cinco delitos sexuales contra menores. Name cuestiona la falta de una Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad en la Fiscalía General de la Nación, subrayando que los niños víctimas de violencia no deben ser solo una estadística y que sus agresores no pueden seguir impunes.

Por otro lado, las estadísticas de Medicina Legal también reflejan la gravedad de la situación. Hasta abril de 2024, se realizaron más de 1.031 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual infantil. Este aumento en los casos de abuso y violencia intrafamiliar pone de manifiesto la necesidad de medidas urgentes para proteger a los menores y garantizar su seguridad.

El indicador de lesiones personales también ha mostrado un incremento significativo. Entre enero y abril, se registraron 137 casos de lesiones personales contra menores, lo que representa un aumento del 57% en comparación con el mismo período de 2023. Además, durante este tiempo, Medicina Legal reportó 12 homicidios contra niños, niñas y adolescentes.