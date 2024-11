Ornella Sierra y Miguel Bueno se disfrazaron en pareja y recibieron elogios de sus seguidores en redes sociales

Ornella Sierra y Miguel Bueno no quisieron perderse Halloween y compartieron su disfraz conjunto con sus seguidores - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella Sierra y Miguel Bueno son una de las parejas del momento en redes sociales, y desde el paso de ambos por La Casa de los Famosos Colombia dieron muestras de la química que había entre ambos. Y es que ambos reconocieron delante de las cámaras que se sentían atraídos por el otro, lo que llevó a que los televidentes especularan con la posibilidad de que fuese uno de los romances de la primera temporada del programa del canal RCN.

Aunque formalizaron su relación tiempo después de su paso por el programa de telerrealidad (no sin controversia, debido a que Carolina Pico, expareja de Miguel lo acusó de serle infiel), desde que confirmaron su noviazgo no tienen reparos en demostrar cuanto se quieren. Eso sí, a diferencia de otras parejas, mantienen cierto control sobre lo que difunden en sus cuentas oficiales acerca de su vida sentimental.

Con motivo de Halloween, la pareja (y Ornella en particular) se mostraron entusiasmados por sumarse a la celebración. La host digital de La Casa de los Famosos Colombia para la próxima temporada, que dará inicio en 2025, compartió varios de ellos durante la semana que dieron de qué hablar por lo elaborados y desafiantes que resultaron, pero todavía le quedaba uno más por mostrar.

En una publicación conjunta con Miguel Bueno, la pareja decidió disfrazarse siguiendo un mismo tema, y para la ocasión eligieron replicar al Joker y Harley Quinn, personajes en pleno furor por el estreno de Joker 2: Folie à deux, que más allá de la respuesta principalmente negativa que generó, los puso nuevamente en circulación, interpretados por Joaquin Phoenix y Lady Gaga en dicho largometraje.

La pareja decidió recrear al Joker y Harley Quinn para Halloween - crédito @miguelbuenoficial/Instagram

Es así que Ornella y Miguel decidieron lucir como estos villanos, con la particularidad de que el Joker del cantante se asemeja más al que interpretó Jared Leto en Suicide Squad, mientras que la Harley Quinn que Ornella eligió se acerca a la de la serie animada Batman, de los años 90. Como añadido, Bueno se pintó una sonrisa en la mano, que colocó estratégicamente delante de la boca de Ornella, produciendo un efecto visual muy particular.

Los disfraces generaron una recepción positiva entre sus seguidores en redes sociales, destacando en particular lo que consideran es una relación sentimental bien llevada. “Esta pareja es de las que no anda de melosos en redes ni publicando todo, eso me suena más real que esas que es amor por todos lados”, escribió un usuario.

Ornella habló de cuál fue su primera impresión de Miguel Bueno

Ornella habló de lo que pensó de Miguel Bueno cuando entró a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @ornellasierra/Instagram

Días atraás, en un video que publicó la cuenta digital del Canal RCN, Ornella contó varios detalles de su experiencia en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, desde la admiración que sentía por Martha Isabel Bolaños antes de convivir con ella en el programa, hasta la cábala que tenía Miguel Melfi en cada prueba de eliminación.

Pero uno de los temas que más causó interés fue cuando habló de su romance con Miguel Bueno, bautizado por sus seguidores como el ‘Buernella’. En el reel, la creadora de contenido recordó cuando confesó ante las cámaras que el artista le parecía guapo, lo que marcó el inicio de la cercania que tuvieron durante su estancia en el reality show, pues antes de eso el cantante también confesó que Ornella le parecía atractiva, antes de confirmarse que sería uno de los participantes que ingresó a mitad de temporada.

“Obviamente yo no me trague al segundo que lo vi. Pero yo si me puse con la recocha con las cámaras porque a ver, un niño lindo... Por andar con la recocha salí tragada”, reconoció.