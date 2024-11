Maluma sorprendió a sus seguidores con nuevo look para su próximo álbum: “Dirty boy está de vuelta”

Maluma compartió el drástico cambio que recuerda a su apariencia al inicio de su carrera musical - crédito @maluma/Instagram

El cantante paisa Maluma se ha vuelto viral recientemente después de que un grupo de sus seguidores iniciara una campaña de recolección de firmas para pedirle que se despidiera de su cabello largo y retomara el look que tenía al inicio de su carrera musical.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Atendiendo a la solicitud de sus fans, el cantante compartió en Instagram el momento en que se cortó el cabello, luciendo nuevamente el estilo de su era Pretty Boy, Dirty Boy del 2015, donde estaba rapado. Además, sus seguidores han expresado su deseo de que regrese a la música de sus primeros álbumes.

El paisa escuchó las peticiones de sus seguidores y se despidió de su cabello para iniciar una nueva era musical - crédito @maluma / Instagram

En el video, Maluma utiliza una máquina de afeitar para cortar su cabello y acompaña la publicación promocionando su próximo sencillo titulado Cosas Pendientes, que se lanzará el 22 de noviembre, considerado una versión moderna de su proyecto del 2015, esto según lo que escribió el paisa en su post. “Lo que ustedes pidieron... Cosas pendientes, 21/11 +Pretty + Dirty”.

Al parecer, el sencillo llegará al mismo tiempo que el próximo álbum de estudio +Pretty + Dirty, con el que el paisa pretende rendir un tributo en el décimo aniversario de su tercer lanzamiento musical, con el que pudo conquistar al público internacional con canciones como: Borró cassete, El perdedor, Carnaval y Sin contrato.

El video, que ya cuenta con más de un millón de me gusta en Instagram, desató las reacciones de los fanáticos, quienes le agradecieron por escuchar las peticiones, pero además aseguraron que una nueva era exitosa del cantante está por llegar. “Se me secó la canoa”, por qué todo te queda tan bien, yo me rapo y me veo enfermo”, “modo calvito súper divi”, “Maluma pelón, Dios mío”, “mi vida empieza a mejorar desde aquí”, “Dirty boy está de vuelta”, “volvió Maluma prime”, “siento cosas de mujer”.

El cantante de reguetón aprovechó el cambio de look para anunciar una nueva era musical - crédito @maluma / Instagram

El ganador del Latin Grammy además compartió una historia de Instagram en la que agradeció el recibiendo por el cariño que sus fanáticos le dieron al regreso de su icónico look. “Volvimos mi gente, volvimos... Volvió Maluma baby, más pretty y más dirty que nunca. Muchas gracias por el recibiendo, qué locura sus comentarios y los millones de reproducciones que tiene el video y el teaser de Cosas pendientes, muchas gracias por dejarme saber lo que ustedes pensaban... Ustedes querían a ese Maluma y se les tiene”, dijo.

Incluso el cantante paisa confesó sentirse igual que hace más de 10 años cuando lució rapado por primera vez, “volvimos a esa época, me siento nuevo de paquete... Estoy feliz, gracias por el recibiendo de esta nueva era de mi carrera musical”, añadió.

Los fanáticos reunieron firmas para que volviera a ser calvo

El movimiento de fanáticos que buscaba el que el intérprete se despidiera de su cabello tomó fuerza cuando la creadora de contenido Lola Lolita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que promovía a sus seguidores una recolección de firmas para que el cantante les cumpliera la petición.

El video, que cuenta con más de un millón de reproducciones, se puede ver a la influencer cantar Borró casette mientras que en la descripción del video se leía: “Junto firmas para que Maluma se rape como el dirty boy, pretty boy”, petición que los seguidores del reguetonero no dudaron en responder.

Desde fotografías, videos, un gran número de fans solicitan al cantante regresar a sus viejos tiempos cuando era un hombre calvo, a lo largo de los años Maluma ha demostrado que es un hombre que se mantiene a la moda, pero parece que sus seguidores prefieren su anterior apariencia - crédito @lolalolita/TikTok

“Por favor sí, Maluma calvo es su prime”, “si te lo pedimos Maluma”, “Maluma escuchó tus plegarias”, “creo que solo tú nos puedes ayudar a que pase”, “el es guapo de cualquier forma, pero su época Pretty boy, dirty boy fue la mejor”, “firmo sin pensarlo”, “¿Dónde firmo?”, “si cumplió”, fueron algunas de las reacciones en el video de la influencer española.