Diamante Eléctrico se lanzó contra Sayco y Acinpro y revivió problemas del pasado: “No nos crean pendejos”

Diamante Eléctrico tuvo un 2024 ocupado con el estreno de su álbum Malhablado, que marcó su regreso a Colombia luego de varios años radicados en México. Canciones como Porcelana, Algo bueno tenía que tener Bogotá o El Big Bang alcanzaron rotación en la radio y cierta repercusión en plataformas digitales. Pero a la vez motivaron al cantante Juan Galeano a reflexionar sobre la situación de los músicos en la actualidad, fuertemente condicionada por los cambios en la manera de consumir música pero también por terceros que, desde su punto de vista suelen perjudicar al artista.

En la cuenta oficial de Diamante Eléctrico, el pasado 24 de octubre, la banda difundió un comunicado en sus redes sociales, posterior a una reunión financiera en el que reflexionaba sobre la viabilidad de un proyecto musical en la actualidad.

“En los últimos 12 años hemos hecho más de 600 shows, grabado y producido nosotros mismos 8 discos, hemos autogestionado nuestras propias giras, merch, videoclips, estrategias, etc., y hemos llegado a la conclusión de que, gracias a la naturaleza del negocio de la música, bandas como Diamante van a dejar de existir. O existirán, como Diamante, a punta de pulso y terquedad, y teniendo que mantener trabajos paralelos para poder seguir poniendo música allá afuera”, reza la publicación.

Una de las partes más significativas aludía a las recaudadoras de regalías para artistas y compositores por concepto de derechos de autor relacionados con la rotación de sus canciones en distintos espacios y plataformas. “Estamos despertando a una crisis de modelo de negocio. La crisis no es nueva, pero el despertar si {...} El negocio de la música está centrado en los músicos, pero en la ecuación final somos los que perdemos siempre. Entre terceros que cobran por servicios, agregadores, plataformas digitales, recaudadoras y, sumando el hecho que los streams que hacemos nos son exhorbitantes, lo que se gana por recaudos digitales es mínimo”, dice la publicación.

Sobre este punto profundizaron en un punto posterior, refiriéndose con nombre propio a Sayco y Acinpro, la recaudadora más importante en Colombia y sobre la cual han recaído cuestionamientos de ese tipo durante años por parte de artistas afiliados. “Sayco en Colombia lleva años sin darle la gana de pagarnos por nuestros conciertos que en los últimos años han sido multitudinarios”, expresó el grupo.

En respuesta, Sayco publicó en sus historias de Instagram un comunicado en el que afirman que Diamante Eléctrico no está afiliada a Sayco, sugiriendo que por ese motivo se ven imposibilidades de cobrar regalías por la reproducción de su música en el país.

“Hemos verificado que los compositores de una banda de la trayectoria de Diamante Eléctrico aún no están afiliados a la Sociedad. Nos gustaría, en este sentido abrir un puente de coordinación y exploración mutua para entender mejor sus necesidades y, de ser de su interés, ofrecer una orientación que pueda aportar valor a una relación de negocio futura” expresó Sayco.

Juan Galeano no tardó en responder con un video publicado en la cuenta oficial de la banda en Instagram en el que explicó la situación. “Recibimos un comunicado por redes sociales de Sayco explicándonos que nosotros no estamos afiliados y por eso no nos han pagado. Amigos y amigas de Sayco, no nos crean pendejos. Nosotros llevamos muchísimos años haciendo esto, llevo 20 años como compositor”, inició.

Recordó que ya estuvo con Sayco en el pasado y que durante su tiempo allí fueron teloneros de conciertos masivos en el estadio El Campín para The Rolling Stones y Foo Fighters, en los que ya tuvieron problemas para cobrar sus regalías, que eran significativas por la alta afluencia de público a los dos shows. “En su momento me tocó poner a mi un abogado para poder agilizar eso. Ustedes claramente cuando vieron ese abogado agilizaron las cosas, pero si no, en este momento no habrían pagado esa plata”, señaló.

Luego, Galeano recordó por qué se desvinculó de Sayco. “Ustedes en 2020 me entutelaron y me demandaron a mí. Mandaron a Abelardo de la Espriella y sus perros detrás mío a intimidarme y decirme que gracias a una entrevista en la W en 2020 en la que hablaba de las prácticas de Sayco de cómo recaudan pero no reparten el dinero, salieron ustedes a intimidarme a decirme que si no me retractaba me iban a demandar. Claramente no me retracté y me demandaron”, recordó.

Tras manifestar que “para nadie es un secreto las irregularidades de Sayco”, Galeano contó que tras este episodio decidió cambiar de recaudadora a Sin embargo, el cantante reveló que todavía hay problemas con Sayco, debido a que sigue siendo la empresa que recopila las ganancias por derechos de autor en el país, de donde proviene la mayoría de ellas para Diamante Eléctrico.

“Ustedes [refiriéndose a Sayco] saben que tienen que reportarle a BMI mis regalías, y desde 2020 no lo han hecho. Han reportado centavos, tengo los reportes y son literal centavos lo que nos han pagado en los últimos cuatro años y medio. Claramente no nos deben pagar a nosotros porque no estamos en Sayco, pero por ley están obligados a reportarle a nuestra recaudadora nuestros derechos, y eso no ha pasado”, dijo, asegurando que tienen todos los comprobantes con los que sostiene sus señalamientos.

Vale la pena señalar que este año Diamante Eléctrico cumplió 12 años de trayectoria, y presentaron su más reciente álbum Malhablado ante más de 3.000 personas en Chamorro City Hall, al norte de Bogotá, semanas antes de emprender una gira por México.