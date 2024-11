Germán Vargas Lleras mostró su admiración por Paul McCartney, estuvo de frente al exBeatle

Germán Vargas Lleras mostró especial momento con Paul McCartney - crédito @German_Vargas/X/Mastercredit

Paul McCartney regresa a Bogotá el 1 de noviembre de 2024 para un concierto en el estadio El Campín. Esta será su segunda visita a la capital colombiana desde su presentación en 2012, y promete ser una experiencia inolvidable para los fanáticos del británico, que podrán disfrutar de sus grandes éxitos, tanto de su carrera en solitario como de su etapa con Los Beatles y Wings.

La gira de McCartney, Got Back, comenzó en Estados Unidos y ha recorrido los países de Latinoamérica, Argentina, Chile y Perú. Después de Bogotá, el músico se presentará en San José, Costa Rica, y cerrará su gira en México.

Se espera que el concierto en la capital reúna a más de 30.000 asistentes y tenga una duración aproximada de tres horas, según informó La República, además, el show iniciará a las 8:30 p. m.

Antes de subirse al escenario, el intérprete de los éxitos Hey Jude y Yesterday realizó la prueba de sonido en la que contados asistentes pudieron disfrutar en horas de la tarde de algunos de los mejores clásicos del rock y tener a su ídolo frente a frente.

Entre los afortunados, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras, que en sus redes sociales publicó el momento en el que el cantautor nacido en Liverpool, Inglaterra, salió a la tarima e interpretó bajo la lluvia de Bogotá All My Loving y varias de sus icónicas canciones durante su etapa en la reconocida banda de rock Los Beatles.

El clip iba acompañado de un mensaje en el que expresaba su alegría por haber visto a uno de sus ídolos musicales en tarima, y disfrutar del show que dará el cantante como parte de su gira ‘Got Back Tour’

“¡Qué emoción! Esta noche es el concierto de Paul McCartney en El Campin. Esta tarde fue la prueba de sonido”, se lee en su cuenta de X.

Mientras que miles de fanáticos hace fila para ingresar al estadio El Campin y ver al intérprete, en redes se han hecho virales varias teorías sobre las sorpresas que tendría preparadas Macarty y su equipo para el concierto.

Para algunos, sorprenderá al público con un acto simbólico para celebrar el Día Mundial del Veganismo, una causa que ha apoyado de manera activa a través los años. Otra cuestión que tiene inquietos a sus fanáticos es el listado de canciones que interpretará, ya que desde que anunció su vuelta a los escenarios ha ido modificando su repertorio.

En su paso por otros países de Latinoamérica hizo varias novedades, que incluyeron los éxitos Being For the Benefit of Mr. Kite!, Drive My Car, Getting Better, Love Me Do o Now And Then. Los espectadores espera que se sumen las inamovibles como Hey Jude, Let It Be. Helter Skelter, o las canciones que conforman la suite con la que cierra el álbum Abbey Road, del que viene interpretando durante la gira Golden Slumbers, Carry That Weight y The End.

Además, varios fanáticos recordaron que durante su primer show en Colombia, el artista cambió de último momento su setlist habitual para interpretar Hope Of Deliverance, canción que no interpretaba en vivo prácticamente desde su año de lanzamiento, en 1993.

Entre tanto, especularon que existe la posibilidad de que incluya Let ‘Em In, uno de sus mayores éxitos de los años 70 con Wings, y la interpretación de In Spite Of All The Danger, tema que el artista grabó durante los años de The Quarrymen, grupo que armó John Lennon.

Lo que sí está confirmado es que entre sus juegos pirotécnicos, la destreza de todos los músicos en escena y los tributos a John Lennon y George Harrison dispuestos en puntos estratégicos de su show, los colombianos van a disfrutar de una presentación cargada de nostalgia y buenas canciones.