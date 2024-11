Mr. Black aclaró supuestos problemas con su esposa Yuranis León en su nueva vida en Miami: “Como cualquier familia, tiene inconvenientes”

Mr Black contó cómo está realmente con su esposa Yuranis - crédito @mrblackpresidente/IG

El cantante Edwin Antequera, más conocido como Mr. Black, ‘el presidente’ de la champeta, se refirió en una reciente entrevista con la revista Vea a su matrimonio con la cantante Yuranis León, despejando dudas sobre los rumores que circulaban en redes sociales.

Desde hace varias semanas se especulaba que la pareja estaría atravesando una crisis, especialmente después de que Yuranis publicara un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta sobre una posible infidelidad.

”No tengo que mencionar a nadie. Todos sabemos de qué cielo te caen los cachos. ¿Y tú? ¡Ya estás bien boleteado aquí en Cartacho!”, escribió Yuranis en su cuenta personal, desatando una ola de especulaciones sobre el matrimonio del artista colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las publicaciones de Yuranis León en Instagram generaron preguntas sobre su matrimonio con Mr. Black - crédito @yuranisleonmrblack/Instagram

Sin embargo, Mr. Black se encargó de aclarar que su relación con Yuranis está “muy bien” y que todo se trató de una estrategia para promocionar la próxima canción de su esposa.

El artista explicó en la conversación con el medio mencionado que la publicación formaba parte de una campaña de expectativa para el lanzamiento del tema musical en el que está trabajando su esposa.

“No estaba pasando nada, solamente que Yura iba a lanzar una canción primero que yo y ella comenzó a tirar cositas así, que van con la línea de su canción”, dijo el cantante. Además, aclaró que en ningún momento su esposa ni él insinuaron que su relación estuviera en peligro. “En ningún momento yo dije: ‘me dejó Yura’ y ella tampoco lo dijo en ningún momento”, afirmó.

De todas formas le tocó salir a hablar al respecto porque en las redes sociales ya había todo tipo de informaciones, la mayoría en su contra, pero fue algo que se dio debido a una cuestión de tiempos.

Estas fueron las publicaciones de Yuranis León en su Instagram con las que sugirió problemas de infidelidad - crédito @yuranisleonmrblack/Instagram

De acuerdo con la explicación del artista champetero, en un principio la idea era que Yuranis lanzara su canción antes que Mr. Black. Por eso se inició la campaña de promoción, pero los planes cambiaron, y el artista decidió dar prioridad a su sencillo Boky Toky, en colaboración con el cubano Lenier.

”Después, cuando hablé con ella, le expliqué que en el cronograma de lanzamientos venía primero Boky Toky, porque con Lenier, con quien se hizo el feat, solo tenía esa fecha disponible. Así que a ella le tocó aplazar su lanzamiento, eso fue todo”, explicó Mr. Black.

Con un toque de humor, el artista reflexionó que, pese a la controversia, la atención generada benefició la promoción de sus proyectos musicales. Sin embargo, aseguró que, en cuanto a su relación, no hubo alteraciones y mucho menos negativas.

“Como cualquier familia tiene inconvenientes, pero todo se arregla y para adelante. Igual nos sirvió porque todo el mundo puso los ojos en las redes de nosotros y la canción se ha ido moviendo”, confesó.

Actualmente, Mr. Black y Yuranis están enfocados en su vida en Miami, donde residen desde hace siete meses. Según el cartagenero, este cambio ha representado un gran reto, tanto en lo personal como en lo profesional.

”Poco a poco mis sueños se han ido cumpliendo. He trabajado para eso. Me radiqué en Miami y ahí fui conociendo a mucha gente de la industria. El proceso no ha sido fácil, pero a mí me gustan los retos”, expresó el artista, quien tiene como objetivo internacionalizar la champeta.

Mr. Black y Yuranis León se fueron junto a su hija a vivir en Miami - crédito @yuranisleonmrblack/Instagram

La adaptación a la vida en Estados Unidos ha sido desafiante, especialmente porque la familia dejó atrás su red de apoyo en Colombia.

“Cuando tú te mudas a un lugar donde eres independiente, no te puedes parchar en la esquina, no puedes chismosear, es raro al principio, pero después te vas acomodando y acostumbrado”, relató Mr. Black.

En su nuevo hogar, el cantante ha tenido que asumir nuevas responsabilidades, como manejar su propio vehículo y realizar tareas que antes no solía hacer en su tierra natal. Su hija, quien estudia virtualmente, también ha tenido que adaptarse, ya que acompaña a sus padres en sus constantes viajes.

Para Mr. Black, este cambio representa una oportunidad de crecimiento, tanto para él como para su familia, y reafirma su determinación de llevar la champeta a un escenario internacional. Como él mismo lo dijo: “Este es un fruto de esas ganas, de querer salir adelante, de llevar la champeta a otro nivel”.