James Rodríguez cantó varios temazos con Jorge Celedón en el cumpleaños de su hijo

La interpretación se tomó las redes sociales y el video ha sido ampliamente compartido - crédito jorgito.celedon / TikTok

Jorge Celedón y James Rodríguez se robaron todas las miradas con la sentida interpretación de una de las canciones más icónicas del vallenato. Se trata de No te quiero perder, del Binomio de Oro de América, una canción que ha pasado a la historia por el sentimiento.

El icónico momento se puede apreciar a través de un video que circula en las redes sociales, en el que se ve a varias personas sentadas mientras que el cantante entona los versos de este tema. Sin embargo, Jorge Celedón se acercó al futbolista para que lo acompañara, pues se ve que se sabe muy bien la canción.

Por esta situación, los usuarios de las redes sociales empezaron a preguntarse si el jugador de la selección Colombia estaba despechado, es decir, pasando por una pena amorosa, teniendo en cuenta que estaba cantando con mucho sentimiento. Sin embargo, los colombianos saben reconocer que este tipo de canciones se entonan de la manera en la que lo hizo James.

¿Por qué James Rodríguez cantó con Jorge Celedón?

El futbolista invitó al artista vallenato a celebrar el cumpleaños de Samuel, su hijo, de cinco años, y en medio de la fiesta, que tuvo lugar recientemente, se contó con la presencia del reconocido cantante, que deleitó a los asistentes con su música.

El pequeño celebró, pero su padre también cantó con uno de sus artistas favoritos - crédito James Rodríguez / Instagram

Aunque la fiesta infantil del pequeño se llevó a cabo en España el 27 de octubre, el capitán de la Tricolor continuó celebrando y el artista vallenato no desaprovechó la oportunidad para publicar el momento en el que James Rodríguez entonó sus versos: “Cantando una de esas canciones que nos gustan con nuestro 10″, publicó en sus redes sociales.

El hecho desató una gran cantidad de comentarios, en los que los seguidores de este género musical aprovecharon para dar recordar este clásico del vallenato que, sin duda, ha acompañado las fiestas de los colombianos: “El mejor 10 de Colombia con el mejor cantante, mi Jorgito”, “Eh, pero se la sabe toda y la canta con sentimiento”, “Cuando se le juntan a una los dos amores platónicos”, “El 10 de la sele y el 10 del vallenato”, “Bellos estos dos hombres los amo 🥰🥺🥰🥰son grandes en nuestro país son humildes” y “Quién le hizo tanto daño a James? Mentira, así se cantaaaa”.

El evento fue una ocasión especial no solo para celebrar la vida del pequeño Samuel, sino también por la icónica participación de Celedón, que es conocido por su estilo característico de la música colombiana. Durante la fiesta, el cantante interpretó algunos de sus éxitos, logrando encantar a los invitados con su actuación y, por supuesto, al futbolista.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos de James Rodríguez, que disfrutaron del ambiente, como es costumbre en las fiestas del futbolista, pues la presencia de los artistas de renombre es muy común. En esta ocasión, Celedón añadió un toque especial al evento con esta sentida interpretación que llegó a los corazones de aquellos que aman el género y que hace mucho no escuchaban este tema.

El cantante sorprendió entonando unos versos junto a James Rodríguez - crédito Colprensa

Por esta razón, se destacaron otros comentarios como “Esta canción casi me mata hace mas de 20 años🤭🤣 pero me recuperé🥰🥰”, “Yo sí sé de veras como duele cuando todo se acaba”, “Amo al James vallenatero”, “Los mejores juntos” y “El 10 sí sabe de música”. Además, hubo algunos que aprovecharon para preguntarse cuáles eran los tips de belleza del cantante vallenato, debido a que se ve muy conservado a sus 56 años: “Buenooo Jorgito que toma? Elixir de la eterna juventud? Ese hombre no cambia”.