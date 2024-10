Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, reveló que por poco pierde la vida por un lujoso reloj: “Me encañonaron”

Rafael Santos Díaz compartió un angustiante robo en Bogotá - crédito @rafaelsantosdiazoficial/Instagram

Rafael Santos Díaz, hijo mayor del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz, compartió una experiencia impactante que vivió en Bogotá. El también artista relató cómo estuvo a punto de perder la vida en un robo de un lujoso reloj.

Durante una entrevista en el programa Los impresentables de la emisora Los 40 Principales, Santos contó que el incidente ocurrió cuando unos hombres le robaron un reloj de la marca Rolex, un accesorio que tanto él como su padre apreciaban profundamente.

“Soy fanático de ese reloj, y fue la única marca que mi papá usó toda la vida. Afortunadamente yo desde niño aprendí a usar la marca Suiza. Tanto fue el amor por los Rolex que le pusimos a un burro ese nombre”.

Delincuentes le robaron un reloj Rolex al cantante vallenato - crédito @rafaelsantosdíazoficial/Instagram

El cantante vallenato recordó que desde niño había desarrollado una gran admiración por estos relojes, al punto de que, incluso, nombraron a un burro en honor a la marca.

Durante su infancia, solía tomar el reloj de su padre para jugar con sus amigos, quienes le advertían sobre el riesgo de robo, pero él confiaba en que no pasaría nada.

“Ellos me decían: ‘mira, ese reloj es de oro, te lo van a robar’ y yo les decía: No, eso no pasa nada, ese Rolex es de mi papá”.

Rafael fue interceptado en su vehículo por una banda conocida por robar relojes de lujo en Bogotá: “Una vez me pasó un tema delicado, me robaron, me encañonaron en mi carro por la calle 106 en Bogotá, era la banda de los Rolex por ese momento. Me dijeron: ‘quieto, páseme el reloj’. Yo quedé tan impresionado con ese robo, que yo les quería entregar todo, les decía: ‘miren, aquí tienen”, contó Santos para el medio citado. A pesar de la tensión del momento, logró salir ileso, aunque los ladrones dispararon al aire como advertencia para que no los siguiera.

Después de ser víctima de robo, el hijo mayor del Cacique de La Junta presentó una denuncia que llevó a la captura de los delincuentes, aunque decidió no reconocerlos por motivos de seguridad personal. “Afortunadamente, no pasó a mayores, salí con vida, tú sabes que los objetos se recuperan, pero la vida no. Ese día Jesucristo cubrió mi vida”, expresó, agradeciendo por haber sobrevivido a la amarga experiencia.

Hijo de Diomedes Díaz, Rafael Santos, recordó cuando por poco pierde la vida en un intento de robo- crédito @faraelsantosdiazoficial/Instagram

El artista está promocionando su nuevo trabajo musical, que incluye el relanzamiento de la canción La Plata Fusión en colaboración con Jimmy Zambrano y Wilfrido Vargas, como homenaje a su padre. Este proyecto también contará con canciones inéditas interpretadas por varios artistas cercanos a la familia Díaz.

La Plata Fusión es la segunda entrega de este tributo, que pretende no solo honrar la memoria del Cacique de la Junta, sino también acercar su música a nuevas generaciones a través de esta fusión de géneros: “Esta es la segunda entrega de un homenaje de 10 canciones al más grande del vallenato Diomedes Díaz. Disfruta y canta este video, próximamente traemos para ustedes el video oficial. Gracias a todos los Rafaelistas, Diomedistas y martinistas que me apoyan...🥰”, compartió Santos en sus redes sociales.

La elección de La Plata no es casual, ya que se trata de uno de los temas más icónicos de Diomedes Díaz. En esta nueva versión, el merengue aporta un ritmo vibrante y energético, mientras que el vallenato conserva el toque nostálgico y emotivo característico del artista homenajeado: “Estoy feliz y agradecido con Dios. Finalmente, es el lanzamiento de La Plata Fusión en colaboración con el maestro @wilfridovargas_oficial en la producción del maestro @jimmyzambranooficial que es mi compañero de batalla cultural. Mi corazón es tuyo!”, escribió el cantautor en Instagram.

Rafael Santos Díaz y Wilfrido Vargas lanzan una nueva versión de "La Plata" en homenaje a Diomedes Díaz - captura de video

Rafael Santos ha seguido los pasos de su padre en la música vallenata, consolidando su carrera con éxitos que combinan el sonido tradicional del acordeón con letras románticas. Además, ha incursionado en la actuación en novelas como Rafael Orozco: el ídolo, La Selección y El hijo del Cacique y también ha participado en homenajes que celebran la obra de su padre.