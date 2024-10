Mamá de La Segura tuvo una inesperada reacción tras conocer el embarazo de su hija: había dicho que no quería ser abuela

La madre de la 'influencer' compartió su alegría de ser abuela por primera vez - crédito @alexa_mena1/Instagram

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, anunció que está esperando su primer hijo junto a su prometido Ignacio Baladán, un chef uruguayo. La noticia fue compartida en sus redes sociales el lunes 28 de octubre de 2024, generando una ola de reacciones y felicitaciones de amigos, familiares y seguidores.

La revelación se realizó a través de una publicación en Instagram, donde la influenciadora caleña compartió una imagen en la que aparece junto a Ignacio, mostrando una prueba de embarazo y una ecografía. En el mensaje que acompañó la foto, expresó su emoción por este nuevo capítulo en su vida, afirmando: “¡SÍ, VAMOS A SER PAPÁS!”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Alexandra Mena expresó su sorpresa y felicidad ante la noticia - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Natalia Alexandra Mena, madre de la influencer, también compartió su alegría por la noticia. A través de sus redes sociales, expresó su entusiasmo por convertirse en abuela por primera vez, a pesar de haber manifestado anteriormente que no deseaba serlo.

“Buenos días, mundo bello, más bello que nunca. ¡Ya se enteraron por fin, por fin! Voy a ser abuela. Es mi primera nieta, mi primer nieto, no sabemos qué va a ser, pero estoy infinitamente emocionada y agradecida. Me siento la abuela más feliz y orgullosa de este mundo. Dios mío, mi niña, nuestra familia va a tener su primer bebé, ¡tenemos bebé, y la amo! De ahora en adelante seré Alexa, la abuela orgullosa y feliz. Esta noticia llegó de sorpresa, pero no sabía lo que se sentía, porque siempre dije que no quería ser abuela. No quería… no sé, pero es hermoso”, expresó la mujer.

La mamá de la influencer se mostró feliz por la noticia de su embrazo - crédito @la_segura/Instagram

Asimismo, Mena destacó la valentía de su hija: “Les puedo decir que es un sentimiento diferente al de tener un hijo propio; es algo único cuando se trata de un nieto o nieta. Siento algo distinto, pero estoy súper feliz y emocionada. No sabía cómo se sentía esto, tanta emoción, tanta alegría, y amo a ese nuevo ser hermoso, mi bebé. Seas niño o seas niña, te recibo con todas las fuerzas de mi corazón, con todo el amor, y sé que vienes con la bendición de Dios, lo cual es lo más importante en un hogar hermoso. Esta criatura llegará a una madre valiente, que nunca ha dejado de luchar y, en algún momento, llegó a decir: ‘No voy a poder ser mamá nunca’. Y ahora, sí es mamá. Es algo maravilloso”.

Ignacio Baladán, que fue descrito por Alexandra Mena como un “hombre íntegro” y un “yerno hermoso”, también recibió palabras de elogio por parte de la madre de Natalia, quien destacó lo bien que trata a su hija: “Y el papá es un hombre excelente, íntegro, y amoroso. Así que, a celebrar, con lágrimas, pero de dicha y gratitud. Créanme, se siente hermoso ser abuela”.

Ignacio Baladán y La Segura esperan su primer hijo - crédito @lasegura/Instagram

El anuncio del embarazo de La Segura no solo ha traído felicidad a su familia, sino que también ha unido a sus seguidores. La pareja, que se comprometió durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha convertido en una de las más queridas en las plataformas digitales.

La noticia rápidamente se volvió viral, con numerosas reacciones de los fanáticos de la pareja de creadores de contenido: “¡Que bendición tan grande! Felicitaciones, todo el amor y las bendiciones del mundo para esa familia que están conformando”; “Que bendición para Dios nada imposible ❤️”; “¡Felicidades!”; “hora si vas a saber que es el amor de verdad 🥹🥹🥹 felicidades”; “Felicitaciones! ❤️🙌”; “Que felicidad! Que Dios me los bendiga mucho a los 3 🙏🏻❤️‍🔥 me alegro mucho por ustedes”; “Te felicito que gran bendición 👏 disfruta mucho de esta etapa tan preciosa que te está regalando papá Dios ❤️”; “El sueño de todas, un buen papá para nuestros niños, hecho realidad Natalia.👏🏽”; “Felicidades Nati, para ti y para toda tu familia, ser mamá es una gran bendición, aunque también trae retos y aprendizajes.. disfruta al máximo”, son algunas reacciones de los usuarios en las redes sociales.