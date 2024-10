Vecinos revelaron escabrosos detalles del asesinato de dos niños en el barrio Las Ferias, de Bogotá: “Él se asomó a la ventana con el niño ya muerto”

Imagen de archivo referencial. En plena vía pública de Barranquilla hallaron el cuerpo sin vida de un hombre. Foto: Colprensa

La capital colombiana sigue consternada luego de que dos niños, de 4 y 7 años de edad, fueran asesinados, al parecer, por su padre, identificado como Darwin Beltrán, a quien la comunidad intentó linchar en el momento en que agentes de la Policía Nacional se lo llevaron para su respectiva judicialización.

Algunos habitantes del sector han hablado con medios de comunicación, dando detalles de lo ocurrido, basados en su experiencia.

En declaraciones a La Fm, un hombre relató que el presunto homicida tuvo tiempo de sobra no solo para asesinar a los menores, sino para adulterar la escena del crimen, limpiando la casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el testigo, cuando los agentes de Policía llegaron (tras un llamado por gritos) ya los menores estaban muertos y acostados en sus camas. Sin embargo, reveló un detalle de no poca importancia: con varios vecinos frente a la casa, angustiados por la situación, el presunto homicida habría cargado el cadáver de uno de los menores y, asomándose con él por la ventana, dijo “aquí lo tengo, lo maté”.

Testigo en barrio Las Ferias reveló detalles sobre asesinato de niños - crédito @lafm/X

Tras su captura en flagrancia, se sabe que Beltrán tenía antecedentes judiciales por violencia familiar y receptación. Sin embargo, no pesaban sobre él órdenes de captura pues estaba al día con la ley.

Llama la atención que algunos de los vecinos no tenían ningún tipo de sospecha sobre conductas inadecuadas de Beltrán. Incluso, hay quienes lo describen como una persona de bajo perfil, sin problemas con otros y dedicado a su trabajo. “Solo lo conozco de donde jugaban fútbol. Trabaja en una empresa de alquiler de sillas. Un pelado bien, joven el chino. No sé nada más. Solo a él lo conocía. Lo veía jugar fútbol, tranquilo, no parecía sospechoso de algo”, le dijo un habitante del barrio Las Ferias a Publimetro.

Las autoridades policiales ofrecieron un reporte posterior a los hechos, dando a conocer el procedimiento oficial en este caso.

“A través de la línea 123 se recibe una llamada inicialmente por una riña en vía pública. Al llegar estos capturan a una persona que cometió el homicidio de los dos menores. Se dejó a disposición de las autoridades competentes. Tenemos a nuestra unidad de laboratorio criminalística en lugar de los hechos, recopilando todos los elementos materiales de prueba para ser entregados a la Fiscalía”, informó el coronel Pedro Saavedra, comandante de Seguridad Ciudadana.

Balance sobre lo ocurrido en la localidad de Engativá - crédito Policía Nacional

Pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó este nuevo hecho de violencia en contra de menores de edad y pidió todo el peso de la ley para el responsable.

“Me duele profundamente la noticia del asesinato de dos niños de 4 y 7 años por parte de su padre. Toda mi solidaridad con la familia. ¿Qué nos pasa como sociedad? Estos casos son desgarradores e inaceptables. El asesino fue capturado en flagrancia y a esta hora está siendo judicializado. Le pido a la justicia que imponga la más alta pena posible contra este hombre (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Galán se pronunció sobre homicidio de dos niños en barrio Las Ferias - crédito X

Se conoció, además, que las víctimas estudiaban en instituciones educativas distritales, por lo que desde la secretarías de Educación e Integración Social condenaron lo ocurrido.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Santy Steban Beltrán Ramírez y Susan Beltrán Ramírez de 4 y 7 años, quienes hacían parte de nuestros servicios en Engativá, asistiendo a un jardín infantil distrital y a una institución educativa pública, respectivamente. El lamentable caso de estos dos niños inocentes nos hiere profundamente y ratifica nuestra obligación de trabajar incansablemente como entidades, como familia y como sociedad para que Bogotá sea una ciudad cuidadora de todas las niñas y niños”, expresaron en un comunicado.

Comunicado de la Alcaldía de Bogotá por la muerte de los dos niños en Las Ferias. (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

En la misiva se comprometieron a fortalecer “los mecanismos institucionales, como la estrategia cero tolerancia con las vulneraciones” de niñas, niños y adolescentes mejorando los procesos de identificación de menores que están siendo víctimas de violencia en sus hogares, así como solicitaron a las autoridades que no hay impunidad.

“Que se haga justicia de manera ejemplar, para que este dolor no se repita, y para que el presunto responsable, ya capturado, reciba la máxima condena”, indicaron.

Anunciaron que la madre de los dos niños, y sus familiares, recibirán acompañamiento psicosocial por parte del Distrito “en un intento de brindar algo de consuelo en medio de esta pérdida irreparable”.