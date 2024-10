Ana Karina Soto preocupó con mensaje desde la clínica: “El cuerpito te pasa factura”

La presentadora preocupó a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales - crédito @karylamas/IG

Ana Karina Soto saltó a la fama en el mundo del entretenimiento, al formar parte de una de las primeras temporadas de Protagonistas de novela, del Canal RCN.

Al salir del formato de convivencia, la ocañera se integró a la parilla de presentadores del noticiero en los diferentes programas, y actualmente en la conducción del matutino Buen día, Colombia.

Con regularidad, Soto tiene constante interacción en redes sociales con sus seguidores, a quienes mantiene al tanto de sus proyectos y un poco de su vida personal.

Esto ocurrió en una reciente actualización en Instagram, donde entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud que generó preocupación en la noche del 28 de octubre, al ingresar a una clínica en la capital del país de urgencias.

Ana Karina Soto debió ser ingresada de urgencias a una clínica de la capital del país por problemas respiratorios - crédito @karylamas/IG

De acuerdo con la primera publicación, Ana Karina mostró un video en el que aparecía con una careta de oxígeno, por un problema respiratorio que presentó en la noche. Asimismo, la presentadora aseguró que en ocasiones “el cuerpo pasa factura”, haciendo referencia a los múltiples compromisos que ha debido atender en los últimos días.

Soto venía presentando una fuerte tos con flemas, lo que despertó preocupación en su pareja, por lo que decidieron salir de urgencias a la clínica. Allí, realizaron los procedimientos respectivos que incluyeron nebulizaciones; sin embargo, la tos seca que presentó comenzó a generar repercusiones en su estado de salud debido al ardor que tenía en la zona pulmonar.

Ana Karina Soto fue internada debido a una infección urinaria que comprometió su tratamiento contra un cálculo renal detectado días atrás. El martes 14 de febrero recibió el alta médica (@karylamas/Instagram)

Y agregó: “Ustedes saben que yo soy asmática, hace 15 días me empezó una tos, como una gripa de esa que da con mocos, flemas, lo que sea. Obviamente, yo tengo mis inhaladores, mis remedios caseros, todas las aguapanelas”, por lo que el médico le entregó un diagnóstico poco favorecedor. La presentadora contó que el galeno le referenció un grave caso de “bronquitis”, lo que la llevó a estar incapacitada dos días.

Sin embargo, las malas noticias no paraban para la comunicadora, que reveló a través de sus InstaStories que el médico tratante no le entregó una incapacidad física, por lo que debió acudir a la enfermería del canal. Según dijo, la encargada de la enfermería le dijo que no podía presentar así, debido a las complicaciones que esto tendría para la recuperación de la ocañera.

Con su voz notablemente afectada y con el tapabocas cubriendo su nariz, contó que nunca había presentado una situación así, conociendo el diagnóstico por el que atraviesa desde hace años. Por otro lado, aclaró que las encargadas del consultorio del canal la enviaron para su casa bajo la premisa de que “lo primero cuando esto ocurre hay que cuidar la salud”.

El programa matutino "Buen Día, Colombia" inició transmisiones en 2021 y desde entonces ha contado con Ana Karina Soto como presentadora @karylamas/Instagram)

Los seguidores de la presentadora no dudaron en expresarle sus buenos deseos de pronta recuperación, con mensajes como: “Es verdad, primero la salud, yo me hubiera ido a la clínica a pedir la incapacidad y la envío digital”; “cómo se va a exponer así y los pulmones llevando la peor parte”; “lo mejor es que se quede bajo las cobijas, cuidándose porque sin salud no hay nada”; “recupérate pronto, los pulmones son delicados”, entre otros.

Esta no es la primera vez que la presentadora enciende las alarmas sobre su estado de salud, ya que la presentadora de Buen día, Colombia, en lo que va corrido de 2024 ha compartido con sus seguidores las veces que ha tenido que ingresar a la clínica para someterse a algunos chequeos. El más reciente, en julio de 2024 cuando dejó ver en una de sus historias que se encontraba a punto de realizarse un TAC (Tomografía Axial Computarizada), pero el procedimiento presentaba demoras debido a la cantidad de pacientes que estaban en el recinto médico.