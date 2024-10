Famoso actor colombiano reveló que sufrió discriminación por ser demasiado “bonito”

El joven actor fue el más reciente invitado al programa de Suso el paspi - crédito caracoltv / Instagram

La discriminación a lo largo de la vida es uno de los problemas más frecuentes para los seres humanos, esta puede ser por diversas razones, pero un actor colombiano sorprendió al revelar que sufrió de bullying por sus rasgos, puesto que era diferente a sus familiares.

Se trata de Raúl Ocampo, recordado por sus participaciones actorales en La playita, La cacica, Ana de nadie y la más reciente versión de Café con aroma de mujer, además de su lamentable pérdida, pues fue novio de la también actriz y modelo Alejandra Villafañe, que murió después de sufrir un agresivo cáncer de seno y ovarios en octubre de 2023.

El joven fue el más reciente invitado al programa The Susos Show, donde acompañó a Suso el paspi, personaje interpretado por el humorista Dani Hoyos. Allí contó su historia de vida y el presentador aprovechó para recordarle el episodio en el que era molestado por ser “bonito”.

“Yo le voy a decir algo, eso suena como a ‘ay tan víctima’ ¿cierto? Como ‘ay pobrecito’. A mí en la familia, yo no sé por qué y seguro usted va a decir que algo con el panadero o alguna vaina así, pero de la casa mía, de mis primos, de mis familiares, el único que tiene como estos colores soy yo”, reveló.

El famoso actor dio detalles de su vida y la discriminación que vivió en su niñez y juventud - crédito @ocamporao/Instagram

Aunque de su boca no salió que era demasiado “bonito”, el entrevistador lo aseguró y el joven complementó que todo se debe a sus rasgos diferentes, por lo que fue víctima de rechazo por parte de sus familiares desde que era muy pequeño.

En medio de las risas ocasionadas entre el público, el joven aprovechó para dejar un mensaje de aliento a todas las personas que pasan por algún tipo de discriminación, afirmando que las personas no deberían depender de lo que dicen los demás, sino enfocarse en si mismos y en su energía.

“Al final no importa lo que le hagan a usted, discriminación o lo que sea, en esencia era una discriminación y yo lo que sentía en esos momentos era que yo no pertenecía. Imagínese lo que es uno sentir que no pertenece. Y seguro a todo el mundo le ha pasado, porque a todo el mundo nos hacen discriminación de una u otra forma”, inició su relato.

Así también, agregó lo siguiente: “Yo la estoy tirando así en general para que todos puedan decir ‘yo también me he visto en esa posición’. Y al final lo que uno tiene que hacer con esas cosas de la discriminación es entender (...) Yo no controlo usted que me diga, pero sí controlo yo cómo reacciono: lo que A dice de B dice más de A que de B”, que fue la enseñanza que dejó para sus seguidores.

Raul Ocampo fue novio de Alejandra Villafañe, que falleció por cáncer - crédito @ocamporao/Instagram

Las reacciones ante esta declaración no se hicieron esperar y los internautas dejaron mensaje como “Tremendo mensaje!!! Yo también he sufrido discriminación por blanca 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️, pero bueno yo me amo como soy y creo que el que lo hace porque se siente menos, es su problema y no el mío”, “Hermoso por dentro y por fuera!!! Que lindo escuchar un hombre tan inteligente” y “Tan inteligente y sutil en su retórica, enseña mucho sin herir a los demás”.

Sin embargo, hubo algunos que no se centraron en la reflexión entregada por el actor y se rieron por cómo Suso confirmó que era “bonito”, asegurando lo siguiente: “Bonito, bonito no es”, lo que contrastó con las opiniones de sus seguidoras, que lo calificaron como el “amor de su vida” y hasta dijeron que “querían casarse con él”.