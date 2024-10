Otro entrenador que quedó sin trabajo en la Liga BetPlay Dimayor: de quién se trata

La derrota ante Independiente Medellín cobró la salida del entrenador del Chicó - crédito Colprensa

Sergio Migliaccio, técnico uruguayo, ha dejado de ser el entrenador del Boyacá Chicó tras una serie de resultados adversos en la Liga BetPlay 2024-II.

La decisión del club se produjo después de un polémico partido contra Independiente Medellín en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024, en los que Boyacá Chicó fue eliminado en la tanda de los penaltis tras un empate 3-3 en el global, a pesar de haber ganado los puntos en el juego de ida por una demanda.

El club anunció la salida de Migliaccio a través de un comunicado oficial, en el que se informó que el técnico ya no continuará al frente del equipo. El estratega había asumido el cargo como reemplazo de Jaime La Flecha Gómez, pero no logró revertir la racha de malos resultados que venía arrastrando el equipo.

Durante su breve paso por el banquillo del Boyacá Chicó, Migliaccio dirigió tres partidos. En este periodo, el equipo consiguió una victoria administrativa contra Medellín, pero sufrió dos derrotas significativas: una frente a Jaguares, en un duelo crucial por el descenso, y otra contra Santa Fe.

La salida de Migliaccio refleja la presión constante que enfrentan los entrenadores en el fútbol profesional, especialmente cuando los resultados no acompañan. Boyacá Chicó, conocido como el conjunto ajedrezado, busca ahora un nuevo rumbo para mejorar su desempeño en la liga.

“Deportivo Boyacá Chocó Fútbol Club S. A. informa a los medios de comunicación y público en general que, hasta hoy se desempeñó como director técnico de la institución el señor Sergio Migliaccio”, publicó el cuadro Ajedrezado.

Boyacá Chicó se quedó sin técnico - crédito @BCHICOFCOFICIAL/X

Eduardo Pimentel culpó a la Dimayor tras la polémica victoria por escritorio de Chicó sobre Medellín

A pesar de caer 4-1 en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor, Boyacá Chicó le ganó en el pulso a Independiente Medellín, que un día antes del encuentro no pudo llegar al estadio La Independencia de Tunja, debido al paro campesino que bloquearon las vías principales de esa zona del país.

Frente a esta situación, el cuadro boyacense pidió los puntos, solicitud que fue desestimada en su momento por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que reafirmó que el juego entre ambos equipos se disputaría un día después.

No obstante, el ente rector del fútbol colombiano cambió su decisión y le dio los tres puntos a Boyaca Chicó que pasó a tener la ventaja de tres goles de cara al encuentro de vuelta en el Atanasio Girardot. Sin embargo, la escuadra de Alejandro Restrepo remó contra la corriente y terminó igualando el global para luego imponerse desde los 12 pasos.

Sobre esta controversia, Eduardo Pimentel se refirió durante una entrevista con el programa La Polémica de Caracol Radio.

“El equipo visitante tiene la obligación de presentarse un día antes en la ciudad donde se va a realizar el partido, no en Paipa, o una ciudad a 45 o 50 kilómetros, ahí está el incumplimiento. La fuerza mayor dice que solamente se puede ejercer en el momento que se demuestre que el equipo visitante estuvo en la ciudad de Tunja, en este caso, un día antes. El Medellín se presentó en la ciudad de Paipa ¿Por qué?, no sé”, explicó el dirigente.

Y agregó: Donde se genera todo el problema, que Independiente Medellín no cumplió los reglamentos estipulados para cada competencia, era llegar a la ciudad del partido, no a una ciudad diferente; dos, lastimosamente la Dimayor hace caer en un error muy grande al Medellín, al no obligarlo que se tenía que presentar, al buscar la manera de aplazar un partido, cuando ellos mismos proyectan los reglamentos y dicen que un partido se puede aplazar por dos cosas; uno, cuando hay un partido internacional y dos, cuando no hay un escenario deportivo”.