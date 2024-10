Andrea Petro habló de su marca de ropa y su polémico estand en la COP16: “Ser hija del Presidente cierra más puertas de las que abre”

La iniciativa de Andrea Petro busca educar sobre el impacto ambiental de decisiones de consumo -- crédito @andreapetro91/X

Andrea Petro, una de las hijas del presidente de Colombia, lanzó su marca de ropa sostenible, Bachué, con enfoque en la conciencia ecológica y el impacto ambiental de la industria textil, en el desarrollo de la COP16 que se lleva a cabo en Cali.

Según declaraciones de la emprendedora a La FM de RCN, Petro explicó que su iniciativa busca no solo ofrecer moda, sino también educar a las personas sobre las repercusiones de sus decisiones de consumo en el planeta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El objetivo es que la gente entienda por qué es importante para el planeta y por qué visibilizar marcas como Bachué es esencial”, dijo la hija del presidente Petro, y agregó: “Hubiera sido más fácil crear una marca de cualquier cosa, pero mi objetivo es educar y generar conciencia”, contó en La FM.

La idea de Bachué surgió hace años como un sueño de infancia de Andrea Petro, quien siempre tuvo la visión de crear un proyecto con impacto ambiental.

Andrea Petro lanza Bachué, una marca que une moda y conciencia ecológica - crédito @andreapetro91/X

Aunque inicialmente no planeaba una marca de ropa, sus estudios de mercadeo y la observación de tendencias globales la llevaron a tomar esta decisión. Petro destacó que la industria textil es la segunda más contaminante después de la petrolera, lo que subraya la necesidad de mayor visibilidad y responsabilidad en este sector.

Uno de los principales desafíos que enfrenta Andrea Petro es la percepción pública de que ser hija del presidente le facilita el camino.

Sin embargo, ella asegura que esta relación familiar cierra más puertas de las que abre, ya que su padre no puede ayudarla económicamente por sus restricciones legales. “Mi papá no me puede ayudar; no puede poner un centavo en mi emprendimiento”, enfatizó Petro.

Así mismo, que lo más difícil de sacar adelante este emprendimiento, ni siquiera es la parte económica, ni tampoco las dificultades de crear empresa en Colombia, sino que contrario a lo que todos puedan pensar es “ser la hija del presidente”. “La gente piensa que tengo las puertas abiertas, pero ser hija del presidente cierra más puertas de las que abre. Mi papá no puede ayudarme económicamente, lo que hace todo más difícil”.

Ser hija del presidente es un desafío más que una ventaja para Andrea Petro - crédito @infopresidencia/X/@andreapetro91/Instagram

Del mismo modo expresó que por temas legales su padre, el presidente Gustavo Petro, no puede apoyarla económicamente. “Mi papá no me puede ayudar; no puede poner un centavo en mi emprendimiento”, expresó Andrea Petro.

Otro reto es la falta de conciencia sobre el impacto de la moda rápida. Petro criticó este modelo de consumo y subrayó la importancia de educar a las personas sobre las consecuencias ambientales de desechar prendas. Un ejemplo alarmante que compartió es el consumo de agua para producir un jean, que requiere 7.500 litros de agua potable.

La iniciativa busca educar sobre el impacto ambiental de decisiones de consumo - crédito @bachue_colombia/Instagram

“La gente está muy metida en el ‘fast fashion’, no entienden el impacto que tiene desechar una prenda. Yo misma no sabía hace algunos años cuánto afecta esta industria al planeta”, dijo.

Y dió un ejemplo acerca del impacto ambiental que tiene la fabricación de prendas, ya que para un solo jean se utilizan más de 7.000 litros de agua, lo que representa un desafío para la industria textil, ya que con la crisis hídrica que se presenta en el país es todo un desafío mantener un emprendimiento como el de ella. “Hacer un jean requiere 7.500 litros de agua potable, y sabiendo que nuestra próxima guerra será por el agua, es terrible”, mencionó.

La falta de conciencia sobre moda rápida es un obstáculo importante para la industria textil - crédito @bachue_colombia/X

Por eso resaltó, su marca de ropa ya que esta, según ella, utiliza telas 100% colombianas y se niega a importar materiales de otros países para reducir la huella de carbono. “Nuestras telas están hechas con fibra 100% reciclada, y trabajamos con proveedores para desarrollar nuevas telas sostenibles”, detalló Petro. La trazabilidad y la transparencia en el proceso de producción son aspectos clave para la marca.

El equipo detrás de Bachué está compuesto por personas cercanas a Andrea, incluidas su madre y amigos, quienes han brindado apoyo en el desarrollo del proyecto. Aunque no ha recibido apoyo gubernamental, Petro expresó su deseo de que el Ministerio de Ambiente implemente regulaciones más estrictas para la industria textil en Colombia, un sector económico importante en el país.