Zapateiro lanzó fuertes críticas contra el comandante del Ejército por postura sobre ascensos en la institución

El general Luis Emilio Cardozo es el comandante del Ejército Nacional - crédito Luisa González/Reuters

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, causó polémica al hablar sobre los ascensos en la institución castrense. De acuerdo con el funcionario, es responsabilidad del Gobierno nacional ascender a los uniformados.

En medio de un evento, Cardozo aseguró que los cuestionamientos por los ascensos son hechos por algunos oficiales “que han iniciado curso para general en la Escuela de Guerra y durante el curso se retiran”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta situación causó controversia al interior de los cuarteles militares, pues sería una posible ideologización que se estaría dando al momento de tramitar los ascensos oficiales del Ejército. El uniformado explicó la razón por la que algunos oficiales que habían sido llamados a ascender se quedan en el camino, pues el gobierno decide que deben ser llamados a calificar servicio.

“Nosotros somos muy profesionales y serios en el tema del estudio que hacemos. Siempre se nombran unos comités y, generalmente, esos comités están integrados por coroneles, por generales, que se van estudiando la carrera del oficial y del suboficial en los diferentes campos. A estos se les da un puntaje, de acuerdo a una matriz que ha establecido el comando de personal. Y son, precisamente, esas personas las que logran los mayores puntajes, las que son seleccionadas para poder ascender en los diferentes grados y en las diferentes escalas”, aclaró Cardozo.

Al interior del Ejército habría una ideologización que se estaría dando al momento de tramitar los ascensos oficiales de la institución - crédito Luisa González/Reuters

El rumor que está corriendo en la institución es que solo permiten ascender en la carrera militar a las personas que estén alineadas con el Gobierno nacional, mientras que los que no, entonces quedan por fuera sin importar que sea un oficial con una excelente hoja de vida.

“Eso no solamente sucede en el grado de coronel a general, sino también en los otros grados, precisamente, porque cuando se les hace el estudio a esos oficiales o suboficiales, en ese momento de pronto no tienen un problema, pero durante el desarrollo del curso les aparece ese problema. Entonces, el llamamiento a curso no obliga el ascenso del oficial o del suboficial, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. También, es claro para ustedes que la potestad de ascender es del Gobierno nacional”, subrayó Luis Emilio Cardozo.

La crítica de Eduardo Zapateiro

Las palabras del comandante no gustaron al general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Por medio de redes sociales, lanzó una dura crítica al respecto. “Señor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, usted fue mi subalterno y trabajó bajo mis órdenes y liderazgo como comandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo y como jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Ese no fue el legado que le dejamos”, escribió en primer lugar en su cuenta de X, antes Twitter.

El general invitó al comandante a que trabaje por las personas que han dado todo por el país "a cambio de nada" - crédito @EEZapateiro/X

El general (r) sugirió que Cardozo debe entregarse a los uniformados que se encuentran a su cargo, pues solo así dejará una huella en ellos. “Le recomiendo que se haga moler por sus hombres. Si usted no lo hace, no dejará una huella imborrable en los hombres y mujeres bajo su mando”, añadió.

De igual forma, Zapateiro resaltó que le tiene aprecio al actual comandante, pero que no puede acompañarlo en lo que está permitiendo que pase en la institución castrense. “Lo aprecio, pero hoy no puedo acompañarlo en todo lo que está dejando que pase en la Fuerza. Institución amada por el pueblo colombiano. No permita que se sigan cometiendo vejámenes e injusticias con familias de sus subalternos, porque eso jamás se los enseñé”, precisó.

Su contundente mensaje concluyó al invitar a Cardozo a que respete a las personas que han dado todo por el país. “Haga respetar la dignidad de quienes lo dieron todo por la nación, a cambio de nada. Fuerte abrazo de hermandad para todos los hombres y mujeres bajo sus órdenes y que esperan lo mejor de usted”, puntualizó el excomandante Eduardo Zapateiro.