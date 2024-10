Novela de Claudia Duque continúa: dos aerolíneas terminaron implicadas en historial viral, ¿todos facturan?

La aerolínea no se ha pronunciado, pero la polémica continúa - crédito Latam

Un video en TikTok se viralizó, pues los usuarios de la famosa red social aseguran haber descubierto una supuesta infidelidad en una de las publicaciones de una pareja de colombianos. Las declaraciones de la joven y el lenguaje corporal de su novio llamaron la atención de millones de usuarios que están intentando descubrir quién es la tercera persona, pues creen firmemente que es la amante.

La creadora de contenido Juanita Gutiérrez compartió un video en el que relata que su novio, Julián, recibió un correo electrónico con detalles de un vuelo a nombre de Claudia Duque, lo que generó una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad.

Los trabajadores del área de marketing se hicieron presentes en las redes sociales y dieron ideas para que las diferentes compañías aprovecharan la situación. Una de las que supo hacerlo fue JetSmart que publicó un video en el que se puede ver a un miembro de la tripulación, mientras se muestra un texto que dice: “¿Sabes dónde está Claudia Duque? Nosotros sí”. Después aparece el ala de un avión de la marca, que se acompaña con el texto: “Volando con JetSmart”.

Esta publicidad desató centenares de reacciones, en las que los internautas no pasaron por alto ningún detalle y es que allí se utilizó la canción de Beéle, Frente al Mar, que tiene como protagonista a Isabella Ladera, la nueva pareja del artista. Y es que los usuarios afirman que la elección de la canción no fue en vano, debido a que esta relación ha sido bastante polémica y surgió en medio de rumores de infidelidad.

Entre las opiniones más populares se destaca: “Colocaron la canción de mozas más encima”, funando nuevamente a Isabella, mientras que otros aprovecharon para felicitar a la aerolínea con comentarios como “Esto si es marketing”, “Vieron una oportunidad y la tomaron”, “Alguien que si supo aprovechar esta polémica por fin” y “Esto sí son publicidades”.

Entre tanto, hablando de las relaciones que se acaban por infidelidades, hubo una persona que recordó al exesposo de la artista Shakira: “Definitivamente, todos en este mundo todos facturamos, menos Piqué”. El comentario ya cuenta con más de 325 likes y fue apoyado por otro de los internautas que afirma que el exfutbolista y empresario “Se llevó la peor parte”.

Julián se volvió tiktoker, pese a ser tímido

Después de las críticas, la joven subió otro clip acompañada por su pareja, en el que los usuarios criticaron su lenguaje corporal, por lo que ella lo defendió, diciendo que él no era de redes sociales y que era “tímido” o “poco expresivo”.

Aunque estas afirmaciones de la joven quedaron en tela de juicio, teniendo en cuenta que el joven implicado creó una cuenta de TikTok en medio de la polémica. Hasta el momento, solo cuenta con dos videos: el primero en el que relata su día y el segundo en el que se defiende, pese a que dijo que no tenía por qué hacerlo: “No les puedo explicar más de lo que ya expliqué”.

La publicación inicia con un meme en el que se ve a Bart, de Los Simpson, diciendo “Yo no fui”, lo que sorprendió a sus haters y les dio más motivos para seguirlo criticando. Aunque otros le dijeron que tenía que aprovechar su cuarto de hora de fama y es que se viralizó la teoría de que todo pudo haber sido un montaje de los jóvenes para volverse virales.

Sin embargo, él aclaró a través de las redes sociales que no fue parte de una estrategia y su polémico video lo acompañó con el texto: “Acá el indefendible, el date cuenta”, haciendo alusión a los comentarios recibidos.

En su explicación indicó que en el video que subió su novia: “No iba a estar fresco, no iba a estar lleno de carisma, no iba a estar riendo, no iba a estar hablando de más mientras que Juani sí, y quienes nos conocen, saben lo opuestos que somos en ese sentido, lo auténtica, espontánea y natural que es para la manera en que ella se expresa, hace sus cosas, se ríe”.

En el video, sus conocidos comentaron que no tenía por qué excusarse, aunque la comunidad de haters de TikTok le dejaron opiniones como: “Pero es que tú no tienes porqué salir a dar explicaciones!, igual no te creemos” y lo siguieron calificando como una red flag.

Incluso, la experta en lenguaje corporal Maryfer Centeno se pronunció afirmando que el lenguaje corporal del joven revela que sí está incómodo, mientras que Juanita intenta autoconvencerse de que lo que dicen en redes no es real.

Pero... ¿Quién es Claudia Duque?

Aún no ha aparecido una persona que afirme ser la implicada y haber tenido un error en la compra de su tiquete, pero una joven apareció diciendo que conoce a la persona y que se trata de una señora: “Vengo a decirte que tu novio no hizo absolutamente nada, porque resulta que Claudia Duque, que viajó a Cartagena el 21 de octubre a las 12:55, es la mamá de mi mejor amigo, así que tranquila, nada qué ver”.

Estas declaraciones no fueron creíbles para los usuarios, que afirman que la joven es conocida de Julián y solo pretende salvarlo: “Aquí la amiga de Claudia duque ayudando a despistar todo” y “Quiero la versión de la misma Claudia Duque”.

¿Por qué dicen que Julián le es infiel a Juanita?

Todo comenzó cuando Juanita encontró en el correo de su novio información sobre un vuelo programado para el 21 de octubre a las 12:55 p.m., a nombre de Claudia Duque. Intrigada por la situación, decidió publicar el video en TikTok para pedir ayuda a sus seguidores en la búsqueda de esta persona. Sin embargo, lo que parecía ser un simple error se convirtió en un tema de debate en las redes sociales, donde muchos usuarios sugirieron que podría tratarse de una infidelidad.

“Si alguien se llama Claudia Duque y va a viajar el lunes 21 de octubre a las 12:55 p. m, o compró un ticket a las 12:55 p. m. por Latam a Cartagena y se le perdió su ticket, bueno, lo tenemos nosotros. A mi novio le llegó esta mañana al correo y a la aplicación de Latam el tiquete”, dijo la joven en su primer video.

El caso de Claudia Duque se ha convertido en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden influir en la vida personal de los involucrados. A pesar de que la situación ha intentado ser aclarada en repetidas oportunidades, la comunidad de TikTok sigue sin creerle a Julián.

