Paloma Valencia aseguró que el presidente de la Cámara “tiene delirio de Diosdado Cabello”, tras enfrentamiento con el representante Óscar Villamizar

Paloma Valencia cuestionó el actuar de el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca - crédito Colprensa

No cesa la polémica con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, luego de su enfrentamiento con el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar.

Los hechos ocurrieron cuando el representante por la Alianza Verde y presidente de la Cámara le apagó el micrófono en medio de la discusión de un proyecto de ley.

A través de su cuenta oficial de X, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia reaccionó al video de la confrontación entre Villamizar y Salamanca. En su publicación, la congresista aseguró que Jaime Raúl Salamanca “tiene Delirios de Diosdado Cabello”.

“El presidente de la Cámara, del Partido Verde, y el congresista del gobernador de Boyacá, irrespetan la democracia. Es vergonzosa la manera como trata a nuestro compañero Óscar Villamizar. Tiene delirio de Diosdado Cabello, cree que las normas no hay que cumplirlas”, indicó la senadora de oposición.

Paloma Valencia sobre el enfrentamiento entre Jaime Raúl Salamanca y Óscar Villamizar - crédito @PalomaValenciaL/X

En el debate del proyecto de ley, lo único que alcanzó a decir Villamizar fue lo siguiente: “Creo que este proyecto tiene una buena intención, pero escuchando al ponente me entran varias…”, respondiendo Salamanca con lo siguiente: “Representante, la moción de orden es sobre procedimientos legislativos y no sobre el contenido del proyecto. Abra el registro para la votación”.

Por tal motivo, el representante del Centro Democrático se acercó a la mesa directiva para confrontar al presidente de la Cámara, quien le respondió de la siguiente manera: “Se va a hacer sancionar, representante”.

Ante las las palabras de Jaime Raúl Salamanca, Villamizar respondió con lo siguiente: “Dígale a la Policía que me saque, dígale a la Policía que me saque”.

Por estos hechos, Jaime Raúl Salamanca trató de aclarar la situación a través de su cuenta de X, invitando al representante de oposición a tomarse un café, y así seguir “trabajando con el país”.

“Acá una aclaración de lo que realmente sucedió. Insto a los colegas a dar un debate tranquilo y con argumentos. La violencia política no puede tener espacio en las deliberaciones de la Cámara. Invito a @OscarVillamiz a un café tranquilo y a continuar trabajando por el país”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes.

Pronunciamiento de Jaime Raúl Salamanca sobre el enfrentamiento con Óscar Villamizar - crédito @JaimeRaulSt/X

El congresista Villamizar le respondió a Salamanca también por la misma red social, asegurando que las decisiones son “dictatoriales”.

“Presidente, sea honesto y no desinforme a los colombianos. La violencia política la ejerce usted quitándonos el uso de la palabra sin tener ninguna razón, o sino que lo diga el representante Juan Carlos Losada, o los tantos a los que ha censurado. Las decisiones dictatoriales no van conmigo”, aseveró el congresista del Centro Democrático.

Y agregó: “Cuando se lidera una institución como la Cámara de Representantes, también se deben aceptar los errores. Hoy no solo me cortó la palabra, también me sancionó sin contar con la mesa directiva”.

Respuesta de Óscar Villamizar a Jaime Raúl Salamanca - crédito @OscarVillamiz/X

El Partido Centro Democrático por su parte defendió al representante Villamizar, calificando los hechos como una persecución política de Jaime Raúl Salamanca a la colectividad.

“En las últimas semanas, los ataques a la oposición han sido constantes. La semana pasada, el representante Jhon Jairo Berrío fue objeto de esta restricción, y este martes el representante Óscar Villamizar sufrió la misma censura cuando el presidente Salamanca lo sancionó quitándole el uso de la palabra durante una intervención en una moción de procedimiento. El hecho se repitió momentos después, cuando también silenció el micrófono de nuestro representante Andrés Forero”, se lee en comunicado.

Y agregan: “Quien ha demostrado una falta total de respeto por las normas básicas del debate parlamentario y las garantías de participación de todos los congresistas, especialmente de aquellos en oposición”.

La colectividad también resaltó que el presidente de la Cámara se ha dirigido hacia los representantes del partido de mala manera y que la acalorada discusión con Óscar Villamizar es prueba de ello.

“Lo más alarmante es que el presidente Salamanca, de manera desafiante y autoritaria, llegó al extremo de amenazar con el uso de la fuerza pública para retirar al representante Villamizar del recinto, ante un justo reclamo y sin tener ningún argumento para hacerlo”, indicaron.