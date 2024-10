Giovanny Ayala reveló por qué Darío Gómez no quiso colaborar con él: “Fue una cachetada”

Giovanny Ayala confesó que Darío Gómez le negó una colaboración - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El cantante de música popular y despecho Giovanny Ayala confesó en una entrevista para Los 40 Colombia que intentó hacer una colaboración con el Rey del Despecho, Darío Gómez, hace años, pero recibió una negativa por parte del cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En artista de De rodillas te pido, confesó que el rechazo del fallecido intérprete, se sintió como una cachetada, pues en ese momento Giovanny era el artista más escuchado en Colombia; sin embargo, tiempo después pudo madurar la respuesta y entenderla.

Darío Gómez la habría negado una colaboración a Giovanny Ayala - crédito (Colprensa - Mauricio Alvarado)

“Una vez la pedí al maestro Darío Gómez una colaboración en unos premios que estábamos, y yo estaba de número uno en Colombia, tenía una popularidad muy bendecida, y estando en la alfombra le dije: ‘Maestro, me gustaría grabar una canción con usted’ y me dijo: ’hombre, Giovanny, te falta pelo pa’l moño’, eso para mí fue una cachetada, pero después lo maduré, y me di cuenta de que me faltaba recorrido”.

El cantante aseguró que tiempo después pudo comprender el significado de la frase de Darío, pues en ese momento entendió que debía tener más experiencia en la industria de la música de despecho para estar a la altura, sin embargo, Giovanny después pudo grabar con él.

“El maestro Darío Gómez nos enseñó que cada uno tenía el momento en la vida que iba a llegar, por eso fue que tiempo después fue que grabó con Pipe Bueno, con John Alex y conmigo también, todos grabamos con el maestro antes de que partiera y nos dejó esa bonita huella de haber hecho música con el más grande de la música popular”, dijo Giovanny.

El plan de relanzar el éxito ‘De rodillas te pido’

Con los Impresentables de Los 40 confesó que su éxito del 2005 será revivido muy pronto, pues considera que la canción que la ha traído tanto, debe tener un momento especial, por lo que estaría considerando hacer un remix de este tema con sus colegas en la música.

“En este momento tenemos un proyecto que tenemos con dos artistas que revelaremos pronto, la idea es que tres artistas hagamos de este éxito de canción un homenaje, porque estos remix están gustando mucho, obviamente la canción va a ser grabada con el madrazo como la primera”, dijo.

Así va el pleito con Ciro Quiñones

En la entrevista también aprovechó para tocar uno de los temas más escandalosos para el artista, pues hace unas semanas protagonizó una pelea en un centro comercial con el también cantante Ciro Quiñones que termino en agresiones físicas.

“En realidad, yo no estoy peleando con él... Ese es un tema que ya no me pertenece a mí, le pertenece a la fiscalía, porque uno se siente como intimidado con estos temas tan incómodos, porque sí o sí nos vamos a encontrar en tarimas... Hay mucha tela por cortar”, dijo Ayala, asegurando que el tema tendrá que seguir siendo abordado por las autoridades.

El desplante de Ciro a Sebastián Ayala inicio los roces entre los cantantes - crédito @buendiacolombia / Instagram

Incluso, durante una entrevista para Buen Día Colombia, Giovanny confesó que los desacuerdos con Ciro comenzaron hace meses, cuando el cucuteño se negó a que el hijo de Ayala participara en un remix de una canción.

“Conocí a Ciro en Cúcuta cuando me llamó para decirme que tenía talento y deseaba ser reconocido, igual que yo. Respondí su llamada, como lo hago con todos, y en ese momento Ciro comentó que tenía una canción. No lo dudé y al final fue un éxito”, dijo Ayala.

El cantante aclaró que tiempo después, el cucuteño lo contactó nuevamente para hacer un remix de la canción con destacados artistas de la música popular. “Me propuso incluir a Pipe Bueno y Jessi Uribe, y yo le sugerí añadir a mi hijo, Sebastián Ayala, pensando en su talento y en dar oportunidad a una nueva generación, como un día él hizo conmigo. Sin embargo, Ciro respondió que mi hijo no podía participar porque no era lo suficientemente famoso”, respuesta que le molestó.

Los roces entre los cantantes habrían iniciado por un desplante al hijo de Giovanny - crédito @giovannyayalaoficial - @ciroquinonez/Instagram

En la misma entrevista, Ayala explicó que aunque se sintió mal por el rechazo a su hijo, al final decidió ser parte de la canción, pero por malentendidos en el dinero que se debía aportar para hacer el remix, terminó quedándose por fuera e incluyeron a Luis Alfonso.