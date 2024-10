Juan Fernando Cristo respondió a María Corina Machado y dejó claro que Gobierno Petro aún espera actas del régimen

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a la líder opositora en Venezuela María Corina Machado, acerca de la postura que debería tener Colombia con respecto a las elecciones en el país vecino - crédito Colprensa - EFE

Las declaraciones de María Corina Manchado, exprecandidata presidencial en Venezuela y líder de la Plataforma Unitaria Democrática (MUD), que como líder de la oposición le pidió al presidente colombiano Gustavo Petro pronunciarse en favor de la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, no cayeron bien al interior del Ejecutivo. Así podría inferirse tras la dura respuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que expresó cuál es la posición del Ejecutivo.

De acuerdo con el miembro del gabinete del primer mandatario, Petro aún espera que la supuesta elección del jefe del régimen, Nicolás Maduro, sea avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la presentación a los ciudadanos del vecino país y del mundo de las respectivas actas de votación. Y mientras eso no ocurra, no habrá una posición en un sentido o en el otro; aunque es evidente que las negociaciones para encontrar una salida negociada al conflicto social y político dejaron de producirse.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“El presidente Petro y el canciller han fijado claramente la posición del Gobierno colombiano de no reconocer las elecciones en Venezuela mientras no se conozcan las actas. No se han conocido las actas, no hay un reconocimiento del Gobierno colombiano del resultado electoral”, afirmó Cristo sobre el particular, que dejó en claro que ese es un tema del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y de la posición desarrollada en ese sentido por parte del primer mandatario.

La posición del presidente colombiano Gustavo Petro, con respecto a las elecciones en Venezuela, sigue siendo la de exigir la divulgación de las actas de votación - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

Para el ministro del Interior existe una fecha clave en todo este meollo: la del 10 de enero, cuando deba posesionarse el nuevo mandatario para el periodo 2025-2030. “Esperemos a ver, que avance en estos días la situación de Venezuela, ojalá se pudiera encontrar una salida política a esta situación”, agregó Cristo a los medios, en el que reiteró cuál es el pensamiento de Petro y su administración frente a lo ocurrido en dicha jornada. Y sin importar que existe evidencia de que las actas presentadas por la oposición serían válidas.

¿Qué dijo María Corina Machado sobre el papel de Gustavo Petro?

En la conexión hecha por el Senado de la República con exintegrante de la Asamblea Nacional de Venezuela, que se encuentra en la clandestinidad debido al riesgo que corre su vida, Machado fue clara en decir que Petro debe pronunciarse lo más pronto posible frente a lo acontecido en el territorio vecino, pues todo lo que ocurra allí tendrá directa injerencia en Colombia: pues es el principal destino de quienes quieren huir del régimen, pues así lo demuestran las cifras de Migración Colombia, con más de 1,8 millones de foráneos.

“Al gobierno de Colombia, en especial al presidente Petro, es momento de definiciones. El silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela. El momento es ahora, no después de que el régimen se imponga por la fuerza”, expresó la política de 57 años, que lideró uno de los más grandes movimientos opositores al régimen chavista del que se tenga registro, y que la llevó a tener, en algo más de 24 horas, reporte de más del 80% de las actas de votación para demostrar lo que sería el fraude.

María Corina Machado criticó a Petro por su postura ante las denuncias de fraude en Venezuela, diciendo que su silencio favorece la permanencia del régimen de Maduro - crédito Canal Congreso Colombia/Youtube

Para Machado es claro que “no habrá paz en Colombia mientras exista un régimen dictatorial criminal en Venezuela”, el mismo que ha transformado el territorio en un “santuario para las operaciones de grupos criminales y guerrilleros” como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Y en un “canal seguro para las drogas y que ha expulsado a casi un tercio de nuestra población”, agregó la mujer, que descartó –contrario al candidato González– irse al exilio para salvaguardar su integridad.