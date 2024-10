Exfiscal Francisco Barbosa se despachó contra Gustavo Petro tras retén ilegal en el Cauca: “República del traqueteo”

El exfiscal Francisco Barbosa volvió a despacharse en contra del presidente Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El retén ilegal instalado por las disidencias del Farc en el Cauca, durante la jornada del 20 de octubre, que tenía como propósito atemorizar a la población en zona rural del municipio de Piendamó (Cauca), causó fuertes reacciones en las redes sociales. Una de ellas fue la del exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa, que a través de sus redes sociales enfiló baterías contra el presidente de la República, Gustavo Petro, al señalarlo como el principal responsable de la crisis de seguridad en el país.

En la recuperación del control del trayecto vial, miembros del Ejército Nacional hirieron a algunos miembros disidentes, que para su fortuna recibieron primeros auxilios de quienes los enfrentaron. Aunque el incidente fue rápidamente neutralizado por los miembros de las Fuerzas Militares, como lo informó el primer mandatario en sus canales oficiales, las críticas de Barbosa no pasaron desapercibidas, pues utilizó duros calificativos para arremeter contra el jefe de Estado.

“Reten destruido. Se han capturado tres hombres y sus fusiles. Quedaron dos heridos y se recuperaron seis camionetas”, expresó el presidente en su perfil de X, en relación con el hecho en el que integrantes de la estructura Dagoberto Ramos intentaron sabotear el tránsito de vehículos en el sector de El Túnel, pero debido a la oportuna acción de las tropas de la Brigada 29 de la Tercera División del Ejército Nacional se restableció el orden en la zona en mención.

Soldados brindaron primeros auxilios a disidentes heridos en el enfrentamiento registrado en Piendamó (Cauca) - crédito Ejército Nacional

La dura respuesta de Francisco Barbosa a Gustavo Petro

Al respecto, Barbosa destacó cómo Petro permitió “una República Independiente del Traqueteo” en el territorio nacional, en el que las estructuras criminales se pasean campantes por un departamento que sigue siendo epicentro de la violencia; mientras que el jefe de Estado ha evadido, según él, la responsabilidad, y se ha dedicado a replicar un mensaje a su juicio apocalíptico de la situación climática en el planeta. Afirmaciones que, como eran de esperarse, causaron fuertes reacciones.

“@petrogustavo, mientras usted anda por todos lados profetizando el fin del mundo, los narcobandidos se le tomaron el Cauca. Le consolidaron a plena luz del día una República Independiente del Traqueteo”, afirmó Barbosa en su perfil de X, desde la cual ha endurecido el discurso contra el jefe de Estado, aprovechando que ya no ocupa la dignidad como jefe del órgano de investigación judicial desde el 12 de febrero, cuando dejó el cargo tras cumplir su periodo constitucional.

Con este mensaje, exfiscal Francisco Barbosa se despachó en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

Del mismo modo, el exjefe de la Fiscalía reseñó cómo se encuentran las tropas y la desventaja que registran frente al crimen, debido a las decisiones del jefe de Estado que han dejado sin poder a la fuerza pública. “Mientras tanto, usted manda a un Ejército acéfalo de mando a pasar vergüenzas. Le recuerdo que los caucanos son ciudadanos colombianos. Ellos tienen derecho a que se les protejan su vida, honra y bienes. ¡Aterrice!”, agregó Barbosa en su cuenta de X.

Cabe destacar que en uno de sus más recientes discursos, el del viernes 18 de octubre, Petro hizo mención de la intención de comprarle hoja de coca a los productores de El Plateado (Cauca), con la particularidad de que en sus declaraciones advirtió que, por fortuna, no estaba Barbosa como jefe del ente investigador, pues supondría, desde su opinión, un escollo en el desarrollo de esta estrategia; con la que está convencido de que reducirá los índices de criminalidad.

“Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron, pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Y si vamos a repetir con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, afirmó Petro en intervención, durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.