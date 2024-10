David Polanía, hijo de ‘La Gorda’ Fabiola, dejó emotivo mensaje a la comediante: “Me has dejado varias señales”

Polilla compartió un día con su hijo y sus mascotas buscando momentos de conexión con la naturaleza - crédito polilla_feliz / IG

Fabiola Posada falleció el 19 de septiembre por complicaciones de salud. La comediante era una de las figuras del entretenimiento, más queridas por sus seguidores y formó parte por más de tres décadas del programa Sábados felices.

El 19 de octubre se cumplió el primer de su fallecimiento y para conmemorar la fecha, varios de sus colegas, amigos y familiares dedicaron sentidos mensajes tras su partida de este plano terrenal. Uno de esos mensajes provino de su hijo, David Polanía, que compartió en sus redes sociales una conmovedora publicación en la que recordó los sentimientos que tenía guardados un mes atrás.

Inicialmente, el joven confirmó que el calendario le señaló que ya pasó un mes desde que su madre perdió la batalla contra la muerte. Esto lo calificó como “una pérdida muy dolorosa”, afirmando que la instrucción que le dio la comediante sobre las lágrimas que debía guardar para su ausencia “escurren por mi cara”.

Y agregó: “Es inevitable pensar en el último beso delicado que me diste en la frente, o tu risa con cada ocurrencia mía, o los ‘te amo mijito’ cada vez que hablábamos. Lo que en el pasado fue parte de mi día a día, ahora es un cúmulo de recuerdos que mi mente atesora”.

Pero ahí no terminó el amoroso mensaje del joven, que recordó que los primeros días tras el fallecimiento de la comediante “no fueron fáciles de lidiar”, pues no había sentido tal tristeza en su vida. Asimismo, mencionó que, a pesar de estar rodeado de sus amigos, familia, pareja, colegas y de todo el país que recordaba a su madre “lo único que mi mente añoraba era sentirte cerca”.

“Los días pasaron en medio de conversaciones con familiares, oraciones por tu eterno descanso y llanto. También, pudimos recorrer algunos lugares que adoraste en vida, un proceso fuerte pero necesario para el duelo. Pero, más importante aún, mi anhelo de sentirte presente empezó a cumplirse”, sostuvo David Polanía en la publicación que acompañó con una fotografía de su madre a blanco y negro.

Las señales que le ha dejado Fabiola a su hijo

Más allá del dolor que pueda sentir el único hijo que ‘La Gorda’ Fabiola tuvo con Polilla, David sostuvo que han sido varias las señales que deja su madre con el paso del tiempo, para demostrarle que la tiene más cerca que nunca. Incluso, aseguró que es algo “imposible llamarlo coincidencia, sé que eres tú mamita linda y te agradezco cada una de ellas”.

“Poco a poco, mi vida vuelve a tomar su rumbo. Por primera vez desde tu partida, pude reír con el cariño de Natilla y Benito (quienes están rodeados de mucho amor en casa); por primera vez desde tu partida, me atreví a hacer cosas distintas de las cuales estarías maravillada; por primera vez, empecé a recordarte desde lo bonito de tu ser y no lo agobiante de tu partida”, agregó.

Finalmente, aseguró que en ocasiones siente que la tristeza lo rodea, pero la guía que fue su madre durante todos los años que lo acompañó, consiguió encontrar la calma en los recuerdos.

“Y sí, puede que por instantes me rodee la tristeza de no volver a verte en este plano, pero me calma sentir tu guía todo el tiempo. Mi tranquilidad es tu tranquilidad, mi felicidad es tu felicidad, mis sueños son tus sueños y mi amor por ti es una conexión para toda la eternidad. Te amó, te ama y te amará eternamente, Davidcito”, concluyó el joven que provocó cientos de reacciones.

Así reaccionó ‘Polilla’

En la misma publicación que compartió el hijo de la comediante, apareció Nelson Polanía, conocido en el mundo del entretenimiento como Polilla, que reaccionó con un emotivo mensaje a las conmovedoras palabras.

“Hermosa foto, hermoso recuerdo de San Luis Obispo, testigo de nuestra aventura que hizo feliz a tu madre y que la emocionó como siempre viendo el atardecer en una playa, hermosas palabras que muestran tu corazón afectado por la partida de nuestro amor papi... Me encanta que como en el pasado, recordar mediante una forma epistolar, siempre da un sentido especial a cada emoción...te amo mi muchacho❤️❤️🥹”, escribió el también comediante.