Pipe Bueno ya tendría su remplazo en ‘Yo me llamo’: es un destacado actor

El exjurado de ‘Yo me llamo’ ya tiene su remplazo - crédito Yo me llamo

Yo me llamo, uno de los programas de música más populares del país, se prepara para una nueva temporada. Este programa, que busca encontrar al mejor imitador de artistas famosos, ha cautivado a la audiencia durante varias temporadas y ahora abre nuevamente sus inscripciones para aquellos interesados en demostrar su talento.

El regreso del programa ha generado gran expectativa, especialmente por la incógnita sobre quién sería el tercer jurado. Aunque se confirmó la participación de Amparo Grisales y César Escola, jurados del reality desde sus inicios, el lugar que ocupó el cantante Pipe Bueno en la temporada pasada aún era desconocido. El cantante de música popular, que decidió mudarse a México para continuar su carrera musical, no estará presente en esta edición, lo que ha generado especulaciones sobre su reemplazo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Amparo Grisales, César Escola y Eduardo Pérez serían los jurados de la nueva edición - crédito @yomellamo/Instagram

En los promocionales del programa, destaca la presencia del actor Eduardo Pérez, conocido por su participación en series como Chica Vampiro y El cartel de los sapos: el origen. Aunque su aparición ha llevado a muchos a pensar que podría ser el nuevo jurado, hasta el momento no hay confirmación oficial de Caracol Televisión al respecto. Los seguidores del reality han mostrado gran interés en esta posibilidad, especialmente por la interacción que Pérez ha tenido con Grisales en los avances de la nueva temporada.

“Mi programa favorito 😍me encanta el templo de la imitación❤️ que felicidad verlos ❤️🔥”; “Feliz de ver la nueva temporada 😄😊”; “El Mejor programa que ha podido existir en Colombia nos veremos por allá pues Dios mediante así sea ❤️🔥🙌”; “Pensé no iban a televisar mas que buena noticia 👏”; “Por fin te estaba esperando”; “Estaba esperando esto. Ver esto me hace feliz ❤️”; “Mi programa favorito vuelve ❤️”; “Qué emoción!! ❤️🙌”; “Por fin😍”; “Por fin Yo me llamo, mejor que La Descarga. 👏🏻”; “Por qué demoraron tanto... Quien más esta en shock 🔥”; “🔥 No me lo pierdo, qué buena noticia!”; “El doble de Pipe”; “Casi que no 👏👏 Me hace falta verlos”; “Amí me encanta ese programa, me divierte”; “Me encanta ya quiero que los capítulos me gusten el doble 👏🙌😂”; “Que bueno desde Cuba me encanta el programa a pesar de sus detractores. Ya estaba esperándolo”, son algunos de los comentarios en las redes sociales de los fanáticos del programa.

Las inscripciones para participar en Yo me llamo ya están abiertas y se pueden realizar a través del sitio web de Caracol Televisión. El proceso es sencillo y gratuito, requiriendo solo que los aspirantes graben un video con su celular y lo envíen sin necesidad de intermediarios. La convocatoria estará disponible hasta el 31 de octubre, y aquellos con dudas pueden comunicarse al correo proporcionado por el canal.

Eduardo Pérez sería el remplazo de Pipe Bueno en Yo me llamo - crédito @cesarescola /Instagram

El programa promete una vez más captar la atención de millones de televidentes, ofreciendo un premio de 500 millones de pesos al ganador, que deberá superar a otros imitadores de renombre. En la temporada pasada, el título del mejor imitador fue para Carín León, que superó sobre los dobles de artistas como Shakira y Luis Miguel.

“Vine desde Bucaramanga a probar suerte, la verdad. Llegué a este concurso con muchos sueños, por supuesto, y con la mentalidad de ser una finalista, pero en ese la verdad es que uno no lo cree así. Cuando vienes a presentar tu audición y a conocer al jurado ves unas filas larguísimas, llenas de personas con talento, y lo último que se te ocurre es que entre todas esas personas vas a ganar tú. En su momento uno piensa: ‘bueno, que sea hasta donde Dios permita’, pero tiene que dar su mejor esfuerzo para conseguir los resultados”, expresó Juan Carlos Parra, imitador de Carin León, en una entrevista para la Revista Vea.

La expectativa por el estreno de esta nueva temporada es alta, y los seguidores del reality están ansiosos por descubrir qué sorpresas traerá esta edición, tanto en términos de talento como de la dinámica del jurado.

Yo me llamo abrió sus inscripciones hasta el 31 de octubre - crédito Caracol Televisión