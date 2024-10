“Gracias a una emisora”: Andrés Cepeda confesó cómo dio inicio a su carrera musical

Andrés Cepeda confesó que pudo iniciar en la música gracias a un concurso de una emisora- crédito Carlos Ortega/EFE

El cantautor bogotano Andrés Cepeda estuvo en medio de una entrevista para Los 40 Colombia en donde reveló como dio inicio a su carrera musical a inicios de la década de los 90, pues como lo ha confesado varias veces, tuvo que iniciar en una banda para darse a conocer.

El intérprete de Tengo ganas aseguró que en 1992 la emisora Radioactiva organizó un concurso de bandas de rock en Bogotá, oportunidad que no desaprovechó.

El cantante bogotano habló del concurso con el que empezó en la música - crédito captura de pantalla @los40colombia/ YouTube

“Mi primer álbum salió en el 92, tengo 32 años de carrera... Esa primera grabación fue producto de un concurso que hacía la emisora Radioactiva apoyando bandas de rock, eran bandas de colegio. Nos metimos a participar y ganamos el concurso, y el premio era hacer la primera grabación profesional y la emisión de esa canción en los programas de radio”, dijo el cantante para Los Impresentables.

Las canciones grabadas por el jurado de La Voz Kids y su banda tuvieron la oportunidad de ser transmitidas por las emisoras nacionales al punto de convertirse en los temas número uno de las listas en Colombia, todo esto con el grupo musical que llevaba por nombre Poligamia.

Andrés Cepeda habló de la banda que lo llevo a la fama - crédito Colprensa

“Sin ese concurso mi carrera hubiera sido diferente... Esa fue una gran oportunidad que se nos dio, no solo a nosotros, sino a varias bandas que se presentaron en ese momento, porque además hicimos parte de un disco colaborativo en el que varios artistas nos pudimos dar a conocer, fueron nuestros primeros pinitos”, explicó.

Andrés no iba a ser solista

El reconocido bogotano confesó que en sus planes antes de llegar a la fama nunca estuvo contemplado ser vocalista sino músico. “La verdad, yo quería ser pianista, siempre lo estudié y cuando formamos la banda en el colegio un compañero mío era el cantante, pero cuando fuimos a hacer la primera grabación, mi compañero estaba enfermo y teníamos que aprovechar el rato de estudio, ese día cantí yo y me quedé de cantante”, dijo.

La música curó su problema con la tartamudez

Incluso Cepeda reveló que, aunque tuvo aptitudes para la música desde muy niño, sufría de tartamudez, un problema que llegó a afectarlo, siendo la razón por la que se inclinó por el piano como su primera opción; sin embargo, la música le ayudó a superar esa dificultad.

Andrés Cepeda habló del problema de tartamudez que tuvo en su infancia - crédito Felipe Soler/Hospital Militar Central /Instagram

“Era muy tartamudo y me costaba mucho interactuar, y la música jugó un papel muy importante, porque la fonoaudióloga que me ayudaba en esa época me dijo que cantara mientras tocaba el piano, ella me decía que eso me iba a ayudar con la tartamudez y así fue”, comentó el ganador del Grammy Latino.

Según Andrés, la música se convirtió en una herramienta de comunicación para poder socializar, pues asegura que esta le ayudó a conectar con las primeras novias que tuvo en su juventud, además cantar junto a su piano le ayudó a que el problema desapareciera.

“Eso es una condición que hace que uno en el cerebro tenga problemas para el proceso del habla, no sea el correcto, entonces uno empieza a atropellar las palabras, es como una mala reacción de los músculos y por alguna razón la música ayuda a que eso se mejore”, explicó el artista.

Cómo se presenta la tartamudez

El portal experto en salud Mayo Clinic asegura que la tartamudez responde a un trastorno del habla relacionado con al flujo y el ritmo con que se usan las palabras. En portal asegura que este problema se presenta con normalidad durante el desarrollo del cerebro, es decir en la niñez, sin embargo, se puede convertir en una afección crónica que persista hasta la adultez.

El sitio web asegura que este trastorno puede aumentar cuando la persona está emocionada, cansada o estresada, además Mayo Clinic asegura que este tipo de afecciones pueden comprometer las situaciones emocionales de los pacientes que se derivan de la frustración y la vergüenza que les produce interactuar con otros.

El portal Mayo Clinic asegura que ese trastorno se empieza a notar en la niñez, por lo que se recomienda tratarlo a temprana edad - crédito Shutterstock

Tal como lo explica Andrés Cepeda, el portal enumera varios tratamientos como terapias del habla para que las personas con ese trastorno puedan sentirse seguras a la hora de hablar.