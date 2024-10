Un cartagenero estuvo detrás de los diseños de las modelos del desfile de Victoria’s Secret

Kate Moss desfiló con las alas diseñadas por el cartagenero Pedro Luis Bacci, durante el Victoria's Secret Fashion Show celebrado en Nueva York el pasado 15 de octubre - crédito Angela Weiss/AFP

El Duggal Greenhouse de Brooklyn, Nueva York, recibió el pasado 15 de octubre una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos más emblemáticos de la industria de la moda. Tras una pausa de seis años, la marca decidió volver a lo grande con un despliegue de luces, color y elegancia que se transmitió a través de Prime Video.

Y al parecer lo hicieron de manera inigualable, evidenciando un esfuerzo por adaptarse a un mercado que mira con malos ojos la falta de inclusión en lo que se refiere a otras formas de entender la belleza, más allá de los estándares que predominan en la industria desde hace décadas.

Con la estrella del K-Pop LISA, la cantante sudafricana Tyla y la leyenda del pop Cher, el evento sumó en la pasarela figuras del calibre de Kate Moss y Carla Bruni que hicieron su primera aparición de sus carreras en el desfile, a las que se sumaron nombres como Gigi y Bella Hadid, Jasmine Tookes, Behati Prinsloo, Barbara Palvin, y la brasileña Adriana Lima, que regresó de su retiro en 2018 para volver a colaborar con la marca que la proyectó a nivel internacional.

Colombia no tuvo representación en el desfile delante de las cámaras, pero si que lo tuvo detrás de ellas. En esta edición Victoria’s Secret decidió sumar a Pedro Luis Bacci Angarita, diseñador cartagenero de 28 años, egresado del colegio Británico de la ciudad.

Pedro Bacci, cartagenero, es el responsable de diseñar las alas que usaron las modelos que pasaron por el desfile de Victoria's Secret en 2024 - crédito @pedrobacci7/Instagram

Tras adelantar sus estudios en diseño de modas en el Savannah College of Art and Design (SCAD) en la localidad de Savannah, Georgia, se radicó en Nueva York y se ganó un puesto en la prestigiosa marca, concretamente en la división Pink, que se centra en un público más juvenil que el de la marca central, por lo que trabaja en una línea de productos más pensada para priorizar la frescura y la novedad que la elegancia propiamente dicha.

Para el desfile, Bacci fue el encargado de diseñar las emblemáticas alas que lucieron las modelos elegidas para participar en el Victoria’s Secret Fashion Show. Los diseños siempre procuraron ajustarse a los trajes de lentejuelas utilizados por las modelos, priorizando la elegancia e individualidad en cada caso, dependiendo del elemento inclusivo que representara cada una de las mujeres que pasó por la pasarela.

Los diseños de Bacci procuraron adaptarse a los atuendos lucidos por cada una de las modelos - crédito Andrew Kelly/REUTERS

Los cuestionamientos contra Victoria’s Secret

Todo esto va a tono con los cuestionamientos que recibió la marca por parte del movimiento Me Too, así como de defensores de los derechos de las personas trans y la diversidad corporal. En líneas generales, se les acusó de perpetuar estereotipos de belleza poco realistas y obligaron a su receso de varios años. Pero, incluso en esta edición no faltaron las críticas, debido a que no hubo modelos de talla grande, a pesar de la promesa de la marca de ponerse al día con esta agenda.

Esta impresión también fue alimentada por situaciones de índole personal de sus dirigentes, que afectaron negativamente la percepción de la marca. Por un lado, la vinculación del antiguo CEO de Victoria’s Secret, Les Wexner, con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Por otra parte, el entonces Director de Marketing, Ed Razek, responsable de contratar a Tyra Banks, Gisele Bündchen y Heidi Klum, renunció a su cargo en 2019 luego de ser señalado de discriminar repetidamente a las modelos transgénero y de tallas grandes, así como de crear un ambiente de acoso y misoginia al interior de la compañía.