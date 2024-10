Nuevo formato de ‘Masterchef Celebrity’ desata críticas de los televidentes: dos de los invitados generaron odio en redes sociales

Masterchef Celebrity al rojo vivo está desatando críticas por los participantes que serán reintegrados - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El reconocido formato de cocina del Canal RCN, Masterchef Celebrity ha sido tema de conversación en los últimos días después de que anunciaran un nuevo formato para el programa en el que participarán celebridades que estuvieron en las temporadas anteriores.

Este nuevo formato estará solo en plataformas digitales, en donde el comediente Estiwar G, Natalia Sanint, Zulma Rey y Franko Bonilla deberán competir en pruebas para demostrar su habilidad en la cocina.

El nuevo formato del programa está siendo blanco de críticas antes de su estreno por los invitados que van a participar - crédito @canalrcn / Instagram

Aunque esta versión no tendrá relación con la competencia que se ha venido presentando por el Canal RCN, varios internautas no dudaron en criticar la decisión de reintegrar a Franko y a la idea de “reencauchar” a celebridades de otras temporadas.

“Franko sobra, hubieran llevado a Hassam”, “Franko no, lleven gente que cocine”, “qué pereza ese programa que siempre hace reencauche”, “que ganas de querer meter a Franko de nuevo”, “eso no es buena idea”, fueron algunas de las reacciones ante el formato que se estrenará el miércoles 23 de octubre en el portal web de RCN y su canal de Youtube.

Pese a que no se conoce aún el nuevo formato, este no convence a los fanáticos del programa, pues más allá de las críticas a Franko por su desempeño en su temporada, otros aseguran que la actriz y presentadora Zulma Rey tampoco los convence.

Criticas a Zulma y Franko por su participación en la nueva versión de MasterChef - crédito @canalrcn / Instagram

“Que pereza Franko y Zulma”, “hasta que nos pusieron a Zulma de nuevo, que pereza”, “no encontraron más celebridades y les toco poner a Zulma y a Franko”, “ay no, chao”, “no tienen ni cinco de imaginación, el único chévere es Estiwar”, “este programa se volvió una burla para el televidente”, “No pueden ni pasar capítulos completos ya hora quieren meter otra cosa”, fueron algunas de las reacciones.

Los cientos de comentarios recordaron que hace unos meses, el programa cambio su formato, pues dejaron de pasar los capítulos completos, y los veredictos de los jurados solo se pueden conocer hasta el siguiente día

El primer cambio que molestó a los televidentes

Aunque esta idea busca que más televidentes se unan para mejorar el rating, muchos de sus fieles seguidores se han volcado a las redes sociales para demostrar su inconformidad con el canal y los organizadores del programa. “RCN, íbamos tan bien, MasterChef te estaba dando el rating que nunca tienes y ahora les pareció maravilloso cortar el capítulo, no sé la razón por la que no dejan todo completo. Es mejor ver el reto completo para después saber quién gana”, dijo una usuaria molesta de TikTok.

“No sé cuál es la necesidad de decir al otro día quién gana, como que no tiene sentido y al final uno se pierde con lo que pasó, mejor volvamos al formato normal”, añadió la internauta. Ese video subido en TikTok desató la furia de algunos usuarios que no dudaron en decir que dejarían de ver el programa, además de quejarse por el retiro del programa los fines de semana, tal como se venía haciendo desde el inicio de esta temporada.

“Nos quitan parte del capítulo y además lo dejan de dar los fines de semana para poner Cantinflas, eso no se hace”, “cortan ese capítulo todo feo y al otro día uno no se acuerda de lo que cocinaron”, “ahora no sé si ver el capítulo completo o solo el inicio”, “la embarraron porque ahora toca esperar a que llegue el lunes para saber qué pasó el viernes”, fueron algunos de los comentarios. En otra publicación que se ha hecho viral en redes sociales, otra usuaria asegura que con el nuevo formato ha perdido el interés en saber qué pasa dentro del reality, además de confirmar que dejará de ver el programa.

Varios internautas aseguran que no seguirán viendo el programa después de los nuevos cambios - crédito @nanielaaaaa / TikTok

“Señores de MasterChef, ¿qué les está pasando?, es que me sacan la piedra, me molesta que en los últimos tres capítulos, cuando van a decir el resultado, acaban el capítulo, es como ver algo perdido y la verdad ya no lo quiero ver más, para qué me quiero esperar hasta el otro día, me dan rabia”, añadió la usuaria de TikTok.