Andrés Parra reveló escalofriante episodio que vivió en las grabaciones de ‘Escobar, el patrón del mal’: “Me usó”

Andrés Parra aseguró que Escobar lo uso como canal para comunicarse desde el más allá - crédito Infobae

Andrés Parra es considerado uno de los actores más relevantes de la televisión en Colombia, pues su nombre sonó aún más cuando interpretó al temido Pablo Emilio Escobar Gaviria, en la novela Escobar, el patrón del mal.

El actor caleño estuvo hablando recientemente para los micrófonos de la emisora La Kalle, donde recordó algunos sucesos paranormales que marcaron su paso por el seriado.

Inicialmente, Parra aseguró que la energía de los personajes históricos que interpretan en las producciones, se posa sobre ellos y funcionan como canalizadores para manifestarse en la historia que se narra. Este fue el caso de Pablo Escobar, que según el actor “me usó”, afectándolo de tal manera que en algunos de los textos no veía escrito lo que posteriormente vio en la televisión.

La serie fue reestrenada en Colombia a 30 años de la muerte del capo más temido del mundo - crédito Caracol Televisión

De otra parte, agregó que por momentos sentía que no era él quien actuaba por cuenta propia, sino que el narcotraficante se apoderaba de su cuerpo y era quien llevaba la batuta de los diálogos. “Yo sí creo que hay una energía que llega. Hoy en día estoy convencido de que el actor también es un canalizador”, afirmó Parra.

Otro de los relatos que llamó la atención durante su conversación con el programa que dirige Jhovannoty, fue sobre las supuestas conversaciones que tenía con Pablo Escobar en las noches estudiando los diálogos. Aseguró que le preguntaba si tenía algo pendiente por decir y era cuando revisaba las escenas que notaba una diferencia en los diálogos.

Los errores de la producción que relata la vida de Pablo Escobar - crédito Caracol

“Veo escenas que no están en el guion y son textos muy bien estructurados que no son míos”, reveló el actor, haciendo énfasis en que nunca llegó a sentirse como su personaje, pero que en algún punto lo utilizó para concluir algún tema que hubiera quedado en el limbo durante su plano por este plano terrenal, sí lo sintió.

Entre tanto, Parra puntualizó en el hecho de que las energías terminan sumiendo al actor en un plano astral que logra que los dos se mimeticen a tal punto que decidió crear una especie de ritual antes de empezar las grabaciones con este tipo de personajes, abriendo el puente para que lo use a conveniencia.

Esto lo vivió también cuando dio vida a Hugo Chávez, en la serie El Comandante, dejando ver que la intensidad con la que vive sus personajes terminan por embalsamar su energía aunque ya no se encuentren en este plano astral.

Andrés Parra consideró que interpretar a "El Comandante" (Chávez) fue el papel más difícil de su vida y que fue el personaje que estudió por más tiempo, un año y medio - crédito redes sociales

Esto dijo sobre su participación en ‘El Comandante’

El actor colombiano estudió su personaje por más de un año y medio, considerado como el reto más grande de toda su carrera en la actuación. Este fue un contraste con Escobar, ya que lo estudió por tan solo tres meses.

“Me pasó que comenzando la investigación me empecé a meter mucho con el mundo de la política, perdí la ingenuidad política. Es un tema que me interesa mucho, la farsa que es la política. Como actor no hay mayor representación de la miseria humana que la de un político. Me interesa la mezquindad humana del que se dedica a la política, el nivel de putrefacción que llega a tener un ser humano cuando la política lo carcome”.

Sus exigencias para trabajar

Andrés Parra reveló sus requisitos para poder trabajar en una producción - crédito @soyandresparra/Instagram

En conversación con el programa Los Impresentables de Los 40 Principales, el actor dijo: “Si usted quiere que yo trabaje para usted, necesito un lugar donde yo pueda hacer ‘popó’, tranquilo. Sin tener que meterme a un lugar con fósforos, velones, vírgenes, incienso. Que yo pueda cagar tranquilo, con pañitos húmedos. Un ‘motor home’ donde yo pueda esperar, echarme un motoso. Carro, que me recojan y me lleven a la casa. Yo trabajo 12 horas y descanso 12 horas. Y doy mi máximo”.