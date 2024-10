Yina Calderón se borrará el tatuaje de Bart Simpson en el cuello: “Mi compañero de rasca y de tusa”

Yina Calderón compartió en Instagram el proceso para eliminar su tatuaje de Bart Simpson - crédito @yinacalderontv/Instagram

La influencer y empresaria Yina Calderón compartió con sus seguidores en Instagram un nuevo capítulo en su proceso de eliminación de tatuajes, específicamente el de Bart Simpson que lleva en el cuello.

En un video publicado el lunes 14 de octubre, la exparticipante de Protagonistas de nuestra tele detalló que uno de sus amigos descubrió una técnica innovadora en Europa que utiliza un pigmento especial para cubrir tatuajes. Esta técnica será probada en el tatuaje de Bart Simpson, con la intención de ocultarlo lo máximo posible antes de considerar un nuevo diseño en esa área de su cuerpo.

La influencer compartió su proceso para borrar el tatuaje de Bart Simpson en su cuello - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Además, Calderón, conocida por su presencia en redes sociales y su estilo polémico, explicó que este tatuaje no puede ser eliminado con láser debido a su tinta de color, a diferencia de otros tatuajes en su rostro que sí ha logrado borrar con esta técnica.

“Volvió mi amigo Deivy de Europa y trajo un pigmento y una técnica especial para tapar tatuajes. Al Bart Simpson no se le puede colocar láser como lo estoy haciendo con mi rostro, porque el láser solamente quita tatuajes a blanco y negro, entonces esta técnica la estaba esperando, la realizan en Europa y miren con tan solo una sesión cómo se tapa. Yo me voy a hacer otro tatuaje, pero para eso debíamos tapar a Bart Simpson. Este fue el resultado de la primera sesión en la segunda ya no va a estar y todo gracias a mi Deivy querido”, expresó la DJ de Guaracha.

La creadora de contenido reflexionó sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, mencionando que tanto las buenas como las malas le han permitido crecer y madurar.

La influencer reflexionó sobre cómo sus decisiones han contribuido a su madurez y crecimiento crédito @yinacalderontv/Instagram

“Tomamos decisiones buenas y malas pero esas mismas nos hacen madurar, crecer, aprender… disfruté mucho de este tatuaje, me encanta Bart, pero su etapa terminó” y añadió en sus historias de Instagram: “Me voy a Bart Simpson, mi compañero de rasca, de tusa y yo me conquisté a un chico gracias a Bart Simpson. Bebés, ya es momento de cerrar esta etapa de mi vida, disfruté y me encanta Bart Simpson, pero lo voy a quitar en estos momentos (...) me dolió tomar esta decisión”.

El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron en su video compartiendo sus opiniones y mostrando apoyo a la influencer en esta nueva etapa de su vida: “Se va a quitar al Bart para hacerse un Homero 😂”; “Eso es como un pigmento color piel? No entiendo”; “Y esta se hace y se quita 😮”; “Que químicos tendrá ese nuevo proceso 🙄👀🤦‍♀️ y sus efectos con el tiempo 👀”; “Solo alguien que no sabe nada de tatuajes le cree esos cuentos tan N.H.”; “Se lo quito por q lo q dijo el cachetón😂”; “Madure primero @yinacalderontv uno no se raya la piel sin pensar y sobre todo sin tener un sentido... Pero que se puede esperar de usted que ni sabe que quiere en la vida, busque ayuda 😢”.

La huilense compartió, en su momento, que se quitaría los tatuajes en su acara porque estaba arrepentida de los que hizo: “Estoy arrepentida de verdad, no se tatúen la cara (...) Espero que aprendan de mi lección, tatúense lo que ustedes quieran, pero la cara, piénsenlo muy bien”, expresó comenzó con un tratamiento laser.

El tatuaje de Bart Simpson en el cuello no puede eliminarse con láser debido a su tinta de color - crédito @yinacalderontv/Instagram