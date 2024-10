Luisa Fernanda W preocupó a fans por verse “apagada” en sus redes: no se quedó callada y contó la razón

Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores por lo que es considerada como una de las creadoras de contenido más transparentes - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia, respondió recientemente a las críticas sobre su apariencia en redes sociales. Aunque este es un tema frecuente para todos aquellos que comparten su vida en Instagram, ella se ha destacado por dejar ver todos los aspectos, pues no siempre intenta mostrarse como una celebridad, sino que es conocida por ser transparente con sus seguidores.

A través de una de sus más recientes publicaciones se destacó un comentario en particular, que sugería que la influenciadora se veía “apagada”, lo que generó que la misma Luisa Fernanda W diera una respuesta directa a la persona que se dirigió a ella.

Y es que la opinión del internauta decía “Ella se ve apagada y a mi no me vayan a funar por decir lo que sus ojitos expresan”. A lo que la influenciadora respondió: “Se llama ciclo menstrual”, explicando que su estado de ánimo se debía a esta situación hormonal común para las mujeres cada mes; un tema que ya había mencionado en ocasiones anteriores como un factor que afecta su temperamento debido a los cambios hormonales.

La respuesta de Luisa desató toda una discusión que se llevó a cabo en los comentarios de la publicación que compartió en su cuenta de Instagram acompañada del siguiente mensaje: “Hoy es de esos días que necesitaba tomarme un café helado con arequipe de almendras y quedarme todo el día en pijama”.

La creadora de contenido decidió no quedarse callada - crédito luisafernandaw / Instagram

Y es que ella solo pretendía mostrar un lado más relajado de su vida, aunque mantuvo la estética en cada una de las fotos compartidas en el carrusel, por lo que la publicación también desató diversas reacciones positivas entre sus seguidores.

A pesar de su éxito, Luisa Fernanda W no está exenta de críticas, pues desde que inició en redes ha enfrentado comentarios negativos sobre su vida personal y profesional, lo que la obliga a lidiar con opiniones ajenas. Sin embargo, ha demostrado ser resiliente ante estas situaciones, manejando con fortaleza los comentarios malintencionados.

La respuesta de Luisa Fernanda a las críticas sobre su apariencia refleja su disposición a abordar abiertamente temas personales y a conectar con su audiencia de manera auténtica. Sin embargo, muchos afirman que su mejor respuesta es su éxito y es que en su publicación del 14 de octubre de 2024 se destacó por su vestimenta, por lo que la mayoría de los comentarios que recibió fueron positivos.

“La mejor vestida de Colombia”, dijo uno de sus seguidores, que fue complementado con otras opiniones como: “Clase, estilo y elegancia”, “Esta mujer me inspira un montón”, “Hermoso vestido y Lu también”, “Pareces toda una muñequita”, “Ese amarillo está top”, “Cada detalle es hermoso”, “El amarillo te super luce”, “A mi me encanta como se viste, hermosa” y algunos se preguntaron “¿Habrá algo que a esta mujer no le quede bien”.

La influenciadora descresta en redes sociales con su estilo - crédito luisafernandaw / Instagram

¿Quién es Luisa Fernanda W?

La paisa es conocida por su habilidad para generar contenido variado y mantener una interacción constante con sus seguidores. Alcanzó la fama inicialmente a través de YouTube, donde compartía videos sobre maquillaje, moda y su estilo de vida. Su popularidad se ha extendido a plataformas como Instagram y TikTok, donde continúa consolidándose como una figura influyente en la cultura digital.

Además de su éxito en redes sociales, Luisa Fernanda W ha diversificado su carrera incursionando en la música y el emprendimiento, pues lanzó varias canciones y es propietaria de un restaurante que abrió junto a su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno, por lo que su vida personal, especialmente su relación con Pipe Bueno y sus dos hijos, Máximo y Domenic, también ha captado el interés de sus seguidores.