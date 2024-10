Pequeñas empresas le dirían adiós a la fabricación de papel por no tener las condiciones para soportar la reforma laboral

El papel es uno de los productos más utilizados por los colombianos - crédito Europa Press

Para el 16 de octubre está previsto que continúe el segundo debate del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que ya aprobó el 70% del articulado.

La discusión de esta iniciativa tiene la atención de todos los colombianos, debido a que con la misma cambiarán las reglas del juego de los trabajadores. Por ejemplo, la jornada nocturna empezaría a las 7:00 p. m. e iría a hasta las 6:00 a. m., lo que significaría una mejor remuneración para quienes desempeñen labores en ese horario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los gremios que presta atención al trámite del proyecto de ley es la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), que informó que hace un permanente seguimiento al desarrollo de discusiones y aprobaciones en el Congreso de la República, frente a lo que trae la reforma.

La Plenaria de la Cámara de Representantes ya aprobó el 70% de la reforma laboral - crédito Colprensa

El gremio, que tiene como director ejecutivo a Juan Miguel Vásquez y representa a actores vinculados con la economía forestal y la transformación de productos maderables, reconoce en este tipo de reformas una oportunidad para aplicar instrumentos y herramientas de mercado que persigan mejorar la productividad laboral y los indicadores de empleo formal.

Problemas que puede traer la reforma

Por eso, manifestó, por medio de un comunicado, que, seguramente, tanto empresarios, como Gobierno, como trabajadores comparten estas pretensiones, pero que el problema es el cómo llegar a ellas y los problemas que los diferentes caminos puedan conllevar.

Asimismo, por ello considera que una visión integral debe permear esta y cualquier otra reforma.

“Si la laboral conlleva mayores costos de corto plazo a los empresarios, los mismos que a su turno se han enfrentado casi año de por medio durante los últimos 20 años a una reforma tributaria, y que cada día ven en la ruralidad una mayor cantidad de inseguridades para operar, seguramente la visión de una reforma laboral dista de la que pueden observar otros actores del mercado”, expresó.

Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de Fedemaderas, advirtió crisis en el sector maderero - crédito Fedemaderas

Insistió en que una reforma que por sus incorporaciones contractuales incorpore unos mayores costos de contratación, es inviable.

Resultado contradictorio

De igual manera, advirtió que los recargos por sí solos encarecerán los costos laborales, y si ello no viene acompañado de medidas que flexibilicen otro tipo de costos al empresariado, el resultado será contradictorio pues tendrán que reducirse los puestos de trabajo y con ello un círculo vicioso en términos productivos se reanimará.

Según Fedemaderas, distinto es entonces medidas que promuevan la productividad laboral desde los impulsos e incentivos sectoriales que dinamicen un aparato productivo para que ello a su vez jalone, vía mayores puestos de trabajo o mejores condiciones, el bienestar de los colaboradores de las industrias.

“Pequeñas empresas del mobiliario no estarían en capacidad de absorber estos mayores costos laborales, entre tanto no haya una medida más aspiracional y de largo plazo, que es aquella que transfiera más formalidad a un mercado lleno de informalidad, como suele suceder en algunos sectores económicos”, advirtió la federación. Además, recalcó que “el trabajador forestal no solo es formal, sino que además es uno de los contratos agrarios de mayor estabilidad por cuanto precisamente las características de los cultivos de largo plazo así lo requieren”.

La reforma laboral generaría serios sobrecostos a las empresas - crédito Luisa González/Reuters

Decrecimiento de la producción

No obstante, precisó que la industria de la silvicultura (formación y cultivo de bosques) y la extracción de madera con corte al primer semestre de 2024 decreció en un 10,1%, la industria de fabricación de mobiliario un 3,4% y la industrial de la pulpa, papel y cartón un 0,4%.

Entonces, para el gremio cabe preguntarse si lo que requiera esta red forestal y de la madera son mayores costos laborales o, por el contrario, un mayor número de incentivos empresariales para que, con su crecimiento, se generen un mayor número de puestos de trabajo, con ello mejores condiciones laborales a las ya existentes, y, por su conducto, inversiones que retornen en mejores productividades.

“Ojalá los honorables congresistas compartan estas opiniones, pensando en el futuro del país y no de unos pocos en el corto plazo”, finalizó Fedemaderas.