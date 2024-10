Zharick León confesó por qué se retiró de la televisión y no es tan activa en redes sociales. “Qué pereza”

Zharick León habló de su experiencia trabajando con Diego Trujillo como director - crédito @zharickleonactriz y @casaeborrero/Instagram

Zharick León conversó con Infobae Colombia acerca de su estreno en las tablas, pues aunque la actriz cartagenera había hecho teatro 18 años atrás, considera que su participación en No te vayas Charly, obra en la que es dirigida por su expareja Diego Trujillo y que estará en temporada en Casa E Borrero, es su primera vez en el teatro.

Además, la comunicadora social y periodista de profesión también habló de las falsas noticias que le ha inventado la prensa, del momento en el que le dijo adiós a las cámaras y, de la razón por la que evita hacer pública su vida privada.

Zharick León confesó por qué motivo se apartó un tiempo de las cámaras - crédito Infobae Colombia

Son pocas las veces que Zharick León accede a charlar con los medios de comunicación y cuando lo hace deja claro que solo habla del proyecto en el que se encuentre en ese momento, pues entiende la importancia de la prensa en la difusión de lo que está pasando en términos audiovisuales en el país, sin embargo, considera que como actriz, no es necesario abrir la puerta a su intimidad, pues prefiere que se comente sobre su trabajo y no sobre sus relaciones.

“No soy de las que aparece mucho en público, soy una actriz un poco escurridiza. Es una confesión, pero esta es la parte que menos me gusta de mi profesión, soy muy tímida, las cámaras me incomodan, pese a que soy actriz, pero incluso un teléfono consigue intimidarme”, aseguró la también presentadora sobre aquello que menos le gusta de su carrera artística, aclarando que entiende que la fama y el cariño de sus seguidores hace parte de su profesión.

Aun así, la actriz de 49 años de edad, reiteró que reconoce la tarea que cumple la prensa para que las carreras de los artistas cobren mayor fuerza y los mantengan vigentes, algo que ahora también hacen las redes sociales, en las que León es poco activa.

Zharick León contó aquello que le incomoda de ser un personaje público

Zharick León contó lo que más le incomoda de ser un personaje público - crédito Infobae Colombia

Con 1,3 millones de seguidores en Instagram, Zharick ve las redes sociales como esa ventana y complemento que antes ejercían los comerciales de televisión, pero que, en la actualidad, las campañas publicitarias se desplazaron al mundo digital.

“Cuando todo esto empezó, dije ¡qué bacano! Porque a mí me encanta la fotografía y uno podía subir imágenes pasando de anónimo, pero luego se convirtió en otra cosa y ya ahí dije ¡qué pereza!”, añadió León haciendo la salvedad de que es consiente de que las redes sociales también son una alternativa de ingresos y publicidad.

Por otra parte, Zharick que actualmente protagoniza la obra teatral No te vayas Charly, historia que expone cómo se maneja al interior de un noticiero el tema del acoso laboral y sexual por parte de un presentador hacía una de sus compañeras y cómo los personajes públicos luchas por mantener su buena imagen ante la prensa y el público, detalló los motivos que la hicieron dar un paso al costado en su carrera televisiva y retirarse de la televisión.

Zharick León confesó por que se retiró de la actuación

Zharick León se refirió a su poca actividad en redes sociales - crédito Infobae Colombia

“Decidí alejarme, bueno, en verdad es que me retiré. Yo dije: ya cumplí mi ciclo en esto, me retiro y me voy a disfrutar de mi etapa como mamá. Eso lo hice cuando nació mi segunda hija, porque me di cuenta de que aquello que decía la gente de que el tiempo cuando los hijos son pequeños se pasa rápido es muy cierto, crecen rápido y uno no los alcanza a disfrutar al máximo, así que dije adiós, pero luego el destino se encargó de ponerme de nuevo aquí”, desveló Zharick en su entrevista con Infobae Colombia.

Sobre trabajar con su expareja, Zharick comentó que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, ya que, ella y Diego Trujillo no se habían encontrado en un proyecto actoral desde que en 2010 hicieron parte del elenco de La Pola, novela en la que ambos iniciaron uno de los noviazgos más comentados de la farándula nacional aunque se mantuvieron alejados de los medios.

“No es un secreto para nadie que Diego y yo fuimos pareja en un tiempo. Tuvimos una relación muy amistosa, volver a trabajar con él, estar cerca de él y compartir juntos de nuevo ha sido grato, me siento en casa y en confianza. Su rol como director me gusta porque es una persona respetuosa, precisa, con una visión certera de lo que quiere en sus actores, ya como director y no como compañero ha sido algo muy chévere”, comentó la actriz cartagenera.

Zharick León se estrenó en las tablas bajo la dirección de su ex, el actor Diego Trujillo - crédito Infobae Colombia