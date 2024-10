Marcelo Dos Santos acusó a Aura Cristina Geithner de irse con su hijo a México sin permiso

De acuerdo con sus declaraciones hablan estrictamente lo necesario y su relación está rota - crédito lasaladelauraacuna / Instagram

Marcelo Dos Santos es uno de los actores argentinos más queridos en Colombia, teniendo en cuenta que ha participado en una gran cantidad de producciones del territorio nacional, por lo que se quedó en la memoria de muchos y se convirtió en el crush de algunos colombianos.

Su relación con la también actriz Aura Cristina Geithner fue muy mediática y comentada, debido a que llegaron al altar en 1998, pese a que la el matrimonio duró tan solo dos años, tuvieron un hijo llamado Damian, que la actriz se llevó a vivir a México desde muy pequeño y los detalles fueron revelados por el argentino en entrevista el programa La sala de Laura Acuña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con lo informado por el actor, Aura Cristina tomó la decisión de irse. Sin embargo, le habría dicho que solo iría de vacaciones con su hijo por lo que le sorprendió al ver que no regresó y su vinculo continuó en deterioro.

“No le puedes poner una frase algo que no te cabe porque te rompe el corazón, no le puedes poner una frase, puedes deshacerte en eso a ver qué sale, puedes sentir todo ese dolor a ver qué sale”, dijo el actor sobre esa situación.

Según Marcelo Dos Santos, su ex Aura Cristina Geithner se llevó a su hijo Demian Dos Santos a México sin permiso - crédito @crissgeithner/Instagram

Laura Acuña, que se encontraba dirigiendo la entrevista le dijo lo siguiente: “Sí se siente, se sigue sintiendo el vacío y el dolor, o sea tener que decir: ‘Bueno, listo, te vas para México, llévatelo’” a lo que el actor respondió que en ningún momento le dio el permiso: “No es que no se lo llevó con con permiso, se lo llevó. Me voy, me voy de vacaciones”.

En ese momento, la presentadora interrumpió y le preguntó: “¿Entonces, lo secuestró?” a lo que él respondió con un: “Claro”, aunque no volvió a repetir la palabra relacionada con el delito, lo que generó una gran cantidad de reacciones entre los seguidores.

¿Quién es el hijo de Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos?

Demian Dos Santos Geithner, es el hijo de los actores Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos, que se está preparando para lanzar su primer álbum musical. Además, ha demostrado su pasión por la actuación, el modelaje y, sobre todo, la música. Mientras tanto, sus padres, que fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula criolla, siguen sin tener una buena relación.

Marcelo Dos Santos volvió a rehacer su vida al casarse con la presentadora Beatriz Helena Álvarez - crédito @beatrizhalvarez/Instagram

En medio de la entrevista, Marcelo Dos Santos dio a conocer que habla estrictamente lo necesario con la actriz Aura Cristina Geithner, después de su separación que fue ampliamente seguida por los medios. Aunque los actores no entregaron detalles específicos sobre su ruptura, con el pasar de los años han demostrado que los conflictos en su hogar eran frecuentes y que la convivencia se volvió insostenible, por lo que ella decidió irse del hogar.

A pesar de la separación, ambos han mantenido un contacto leve, principalmente por el bienestar de su hijo Demian, que está trabajando para seguir los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es la pareja de Marcelo Dos Santos?

A mediados de 2024, el actor sorprendió al casarse con la presentadora Beatriz Helena Álvarez, con la que se conoce hace 18 años y volvieron a salir después de la pandemia. Sobre su boda revelaron lo siguiente: “Fue una íntima celebración de amor… Ayer, hoy y por siempre agradecidos. Les mandamos todo el Amor que somos”.

Aura Cristina Geithner se refirió al matrimonio de Marcelo Dos Santos con la presentadora Beatriz Helena Álvarez - crédito @beatrizhalvarez y @crissgeithner/Instagram

Una gran cantidad de reacciones se desataron en ese momento y la de Aura Cristina no se hizo esperar: “Me hace muy feliz porque yo creo que cuando dos almas se encuentran y deciden tomar esa decisión es por una razón. Estoy feliz, la verdad. Le dije a Demian: ‘Me encanta que tu padre se haya comprometido, que se haya casado y que sea feliz’”.