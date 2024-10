Aida Victoria Merlano encendió las redes con comentario a su novio: “Cómo sería para parirle”

Aida Victoria Merlano continúa demostrando que está más enamorada que nunca de su nuevo novio Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano sigue agitando las redes sociales con nueva relación amorosa, pues no para de dar pistas de lo enamorada que está de su novio Juan David Tejada quien ya hizo su primera publicación junto a ella en su perfil de Instagram.

Después de la romántica dedicatoria que hizo su pareja, la creadora de contenido barranquillera despertó toda clase de reacciones al responder con sugestivo comentario que dio pistas sobre su deseo de tener hijos.

Tras aclarar los rumores de boda que se viralizaron, Juan David Tejada, novio oficial de Aida Victoria Merlano sorprendió con su primera publicación en Instagram junto a la creadora de contenido a quien dedicó emotivas palabras: “No me va a alcanzar la vida para amarte mi reina”, escribió el empresario en su perfil oficial en donde ya superó los 70.000 seguidores a los que les presumió apasionado beso con la creadora de contenido en medio de un concierto.

Pese a que Aida Victoria se sinceró con sus seguidores a los que aseguró que la presunta idea de matrimonio no era real, la influencer ahora desató dudas sobre sus ganas de convertirse en madre con su nuevo novio.

En medio de una interacción de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó si era cierto que se casaría en diciembre y sin presentar formalmente a su novio. Aida respondió diciendo “pérame que tengo un lío con mi abuela”, tras lo cual reprodujo un audio en el que esta le reclamaba por no decirle a su familia que se iba a casar y que se enteró por comentarios de la gente en la calle.

La también empresaria desmintió los rumores escribiendo en la historia instantánea “¿Ustedes me han visto un anillo a mí?”, añadiendo que “Mi abuela está a 2 chismes de quitarme el habla”.

“Por lo menos este si tiene las fuerzas para cargarla jajajajaja”, “Esto si es un Hombre ... Se ve que la cuida y la ama!!!! Ojalá dure eso tan bonito que se ve!!❤️”, “es doy 2 meses… y Tin su discurso de dos horas 😌”, “por fin un hombre de carne y hueso y no ese minium 🤣”, “esos amores de redes no duran ombe 😂”, comentaron algunos de sus seguidores.

Aida Victoria Merlano quiere ser mamá

La relación amorosa de la creadora de contenido y su pareja Juan David Tejada ya se hizo públicamente, pues finalmente la modelo barranquillera dio a conocer el rostro de su amado y él ya su oculta su amor con la influencer. Además, de que ella se ha encargado de mantener al día a sus seguidores a través de los comentarios que se dejan en sus publicaciones de Instagram.

Fue en un video que publicó su novio en el que enseñó su figura sin camisa, y que acompañó con la advertencia de: “Sólo comentarios respetuosos en esta publicación. Cordial saludo”, donde Aida se sumó a los comentarios con curiosa revelación. “¿Cómo sería para parirle?”, escribió Merlano dando a entender que está dispuesta a ser mamá con su actual pareja.

Ante la picante respuesta de Merlano, los seguidores que tiene su novio no dudaron en reaccionar: “Mejor que el Wetscol si está mi amor y que me perdone mi esposo por andar comentando cosas 😂”, “Aida, yo que tú no lo pienso más 😁”, “esta tipa tiene una obsesión en querer parir, coñooo por eso el otro se aburriooo”, “la Aida María cambio Casio por Rolex 😂no se diga más ... Está comiendo de lo lindo la condenada”, “usted lo que necesitaba era un agropecuario 😍 envidia de la buena”, “esto si es un macho de verdad 🔥”, “que envidia de Aida “, escribieron en el video que subió a su perfil el novio de la influencer.