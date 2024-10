Darlyn, del ‘Desafío XX’, reveló por qué terminó con su novio antes de comenzar una relación con Kratos: “Cosas que para mi futuro no eran compatibles”

Los exparticipantes del 'Desafío XX' están juntos, pero la subcampeona estaba saliendo con alguien justo antes - crédito @xx_kratos / Instagram

Darlyn Giraldo fue una de las participantes que conquistó el corazón de los televidentes en la reciente temporada del Desafío, ya que no solo se destacó por su fortaleza física y su desempeño (quedó subcampeona), sino también por la transparencia con la que compartió aspectos de su vida personal y la manera en la que conectó con el público y con sus compañeros.

Es así como sucedió luego de que en una reciente entrevista con Caracol Televisión, la concursante oriunda de Marinilla, Antioquia, revelara detalles de su pasada relación de cinco años con José Miguel, los motivos que la llevaron a ponerle fin a ese romance, y cómo surgió su noviazgo con Kratos, exintegrante de la casa Omega en el Desafío XX.

A pesar de no llevarse el millonario premio, la deportista dejó una huella imborrable para los televidentes, pero también experimentó un importante cambio personal durante la competencia, tal como se pudo conocer cuando estaba compitiendo, pues en la ciudadela Darlyn habló abiertamente con sus compañeros sobre su relación con José Miguel, su entonces novio y de lo diferente que empezó a ver su compromiso.

Darlyn habló de su exnovio y los cambios que implementó en su vida tras estar en el 'Desafío XX' - crédito @darlyngiraldo16/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones, todo cambió cuando regresaron del descanso que tuvieron los participantes antes de la etapa dorada, momento en el que la subcampeona decidió poner fin a esa relación de cinco años.

En la entrevista, Darlyn explicó que, durante su tiempo en el reality, se dio cuenta de que ya no sentía lo mismo por su pareja.

“Hablaba con mis compañeros y yo les decía que no lo extrañaba, simplemente no se me pasaba mucho por la mente, más que mi familia, entonces a la hora de llegar, creo que lo mejor era no estar”, confesó.

La relación, aunque sólida, ya no se alineaba con los planes de vida de la deportista. Es por esto que, según admitió, no veía un futuro juntos y notó que sus caminos se habían empezado a bifurcar en cuanto a metas y aspiraciones.

“El apoyo era una montaña rusa, le asustaba todo el tema de salir de mi zona de confort, de exponerme a tantas personas. Siempre habíamos tenido una buena relación, pero había cosas que para mi futuro no eran compatibles”, comentó, refiriéndose a cómo el crecimiento profesional y la exposición que estaba viviendo afectaban su relación.

“No sentía que estuviera vibrando como debería vibrar o viviendo mi vida como la tenía que vivir o con la persona con la que tenía que vivir. Entonces esa distancia hizo su efecto”, aseguró la exparticipante.

Darlyn Giraldo comprendió en el 'Desafío XX' que ya no estaba en la misma sintonía con su exnovio - crédito @belosmaki/IG

Pese a la difícil decisión de terminar con José Miguel, Darlyn aprovechó el espacio para hablar con respeto y cariño sobre él, destacando las cualidades que lo hicieron una persona especial en su vida.

“Fue una excelente persona, un chico muy respetuoso conmigo, estuvo muy firme conmigo sentimentalmente, pero hay caminos que se tienen que dividir y creo que ese fue el momento para dividirse”, dijo, demostrando que, a pesar de la separación, guarda un buen recuerdo de su exnovio.

Poco tiempo después de la ruptura, Darlyn sorprendió al revelar que había comenzado una nueva relación con Kratos, uno de los exintegrantes de la casa Omega del Desafío. Aunque la noticia tomó por sorpresa a algunos de sus seguidores, la exdesafiante se ha mostrado feliz y tranquila con su nueva pareja.

Según lo que se pudo conocer, el amor surgió en medio de la competencia, y aunque no ha revelado muchos detalles sobre cómo se dio el inicio de su relación con Kratos, (solo sabe que empezaron a enviarse mensajes de texto) es evidente que la deportista se encuentra en una nueva etapa de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

Darlyn y Kratos presumieron han presumido su relación juntos - crédito @kratos.y.darlyn / TikTok