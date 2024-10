’Campanita’, del ‘Desafío’, reveló la verdad tras el beso de Lina y Santi: “Ellos ya venían emparejados”

Durante una transmisión en Instagram, ‘Campanita’ reveló detalles sobre la relación entre Santi y Lina - crédito @linahz02 - @_campanita15/Instagram

En un viaje a Playa el Francés, en el municipio de Tolú (Sucre), los exparticipantes del reality Desafío XXl ‘Santi’ y Lina Hernández, se robaron la atención en las redes por un apasionado beso que generó rumores sobre una posible relación entre ellos.

Lina y Santi formaron parte del reencuentro llamado Omega Tour, que reunió a los exconcursantes del equipo Omega, incluidos Luisa, Lina, Alejo, Renzo, Karen, Francisco, Mapi, Santi, Campanita y Natalia, quienes disfrutaron de unas vacaciones después del final del programa de Caracol Televisión.

Durante su estancia en la playa, los participantes se dedicaron a disfrutar de la gastronomía caribeña y las fiestas, además de grabar videos cómicos y tendencias de bailes.

Ambos exparticipantes se encuentran en la fiesta de reencuentro del equipo Omega - crédito @Desafioxx 21/TikTok

Después de su viaje grupal, Franck Stiward Luna, conocido como Campanita, que también asistió al viaje, reveló detalles sobre la relación entre Santi y Lina, durante una transmisión en vivo en Instagram

El video que captó el beso entre Santi, apodado ‘el novio de Colombia’, y Lina, fue grabado mientras otros participantes, como Natalia, Be, Renzo, Yoifer, Alejo, Arandú, Gaspar, Mapi, Karen, Campanita y Luisa disfrutaban de música electrónica junto a una piscina.

El caleño confirmó que sus dos excompañeros ya mantenían una relación. “Bebé Lina es novia de Santiago (...) Ella respondió una historia en la que le preguntaron si estaban juntos y dijo que hacían bonita pareja, pero Lina sí es novia de Santiago, ellos ya venían emparejados, solo que no querían decir nada y los sapeó la historia, se pusieron de boquisabrosos y los capturaron de aposta”, expresó Campanita en una transmisión en vivo.

Durante una transmisión en vivo, el deportista reveló que los expraticipantes son novios - crédito @luisaandres321780/TikTok

Según Campanita, Lina se dio cuenta de que él había revelado su relación y reaccionó con enojo, lo que llevó a un intercambio de bromas entre ambos en la piscina: “Voy a sapear a Lina porque ella estuvo picadaloca (sic) ese día que yo la sapeé en live (transmisión en vivo) de TikTok que ella se dio cuenta de que la sapeé y me pegó en la piscina. Yo casi la ahogo y le desaparezco ese cuerpecito en la piscina, nos agarramos ese día”.

El ‘Omega Tour’ fue una oportunidad para que los exparticipantes del Desafío se reunieran y compartieron momentos de diversión lejos de las cámaras del reality. Sin embargo, el evento también sirvió para que se confirmaran los rumores sobre la vida personal de algunos de ellos, como es el caso de Santi y Lina.

Los concursantes que salen de la competencia suelen mantener una presencia activa en redes sociales, donde comparten aspectos de su vida personal y profesional. La relación entre Santi y Lina ha generado interés entre sus seguidores y sobre todo por ambos publicaron una serie de fotos del viaje en donde se les ve muy juntos: “En el último post que ella subió, ahí lo dice todo en la última foto”, comentó Campanita.

Lina y Santi, exparticipantes del ‘Desafío XX’, son pareja - crédito @linahz02/Instagram

Los comentarios sobre las declaraciones del bailarín y la relación de los deportistas no se hicieron esperar: “Lina se ganó el premio mayor.... Me encanta”; “hermosa pareja hace los dos, Lina es muy hermosa”; “quién salió súper ganadora de ese desafío fue Lina, llevarse a Santi un caballero un ser humano hermoso, ya de eso no existen. Cuídalo y valorarlo, al igual Santi porque con el niño no”; “Lucen, qué linda pareja guapísimos ambos👏”; “Ella es muy linda, apenas para él”; “Ufff 🔥😳 no se cual de los 2 me gusta más”; “Bendiciones chicos hacen muy bonitas pareja”; “Pero Lina no ganaste el premio pero si a Santi 😍”; “Ellos disfrutando lo más de bacano y algunos aún no superan el desafío por Dios 🤣”.

Varios internautas se preguntaban acerca de la expareja de Lina porque cuando ella estaba en el reality tenía novio, pero la caleña aclaró que terminaron hace meses: “Para las personas que no estaban enterada aún, yo terminé mi relación hace aproximadamente unos 3 o 4 meses”, dijo en a través de sus redes sociales.