Roy Barreras salió en defensa de Gustavo Petro e insistió en que el CNE no puede investigarlo: “No se equivoquen”

La jornada del martes 8 de octubre de 2024 estuvo marcada por la decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formular cargos en contra de Gustavo Petro, así como del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación en la campaña presidencial de 2022.

Como era de esperarse, una vez se conoció el dictamen del organismo electoral, el mandatario colombiano aseguró que la situación representaba una nueva muestra del golpe de Estado que estarían fomentando en su contra y pidió a la ciudadanía movilizarse para defender la democracia.

Las palabras del máximo líder del Pacto Histórico generaron una ola de reacciones desde diferentes sectores de la política colombiana, donde hubo quienes rechazaron su posición, así como hubo quienes la respaldaron.

Una de las personas que salió en su defensa fue el hoy embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, que no fue esquivo a la situación y expresó su más profundo rechazo a la posición del Consejo Nacional Electoral.

Fue a través de redes sociales que el exsenador vallecaucano aseguró que el CNE no está en facultad de investigar al jefe de Estado colombiano. De hecho, Barreras fue enfático en que la decisión no fue unánime y que, incluso, algunos magistrados instaron a cambiar la ponencia en cuestión.

“Ojo opinadores y analistas: NO SE EQUIVOQUEN; El Consejo Electoral NO investigará al Presidente de la República porque NO puede hacerlo. Revisen las ACLARACIONES DE VOTO a la ponencia. Allí verán que NO es unánime ni mayoritaria la decisión anunciada. Probarán además qué magistrados exigieron CAMBIAR la ponencia dejando claro QUE EL FUERO PRESIDENCIAL ES INVIOLABLE y, sin embargo, el Presidente Lorduy leyó un comunicado que dio a entender lo contrario y no respetó esa aclaración en la ponencia. Están las grabaciones”.

Acto seguido, el vallecaucano calificó de “inconstitucional” la actuación del CNE y aseguró que la posición que ha adoptado el organismo representa, políticamente, un “error enorme”.

“SABEN ELLOS QUE NO TIENEN COMPETENCIA Y QUE SU ANUNCIO INCENDIARIO NO PUEDE TENER NINGÚN EFECTO CONTRA EL PRESIDENTE @petrogustavo cuyo fuero lo protege y, sin embargo, hacen un show que alimenta reacciones, pone en riesgo la democracia y desata indeseables consecuencias”.

Así las cosas, Barreras envió un mensaje a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, recalcando además en que la única instancia que pueden investigar al mandatario es a través de la Comisión de Acusaciones.

“Señores del CNE: corrijan inmediatamente su equívoco e irresponsable comunicado. Es su obligación para con la democracia declarar inequívocamente que NO pueden investigar a la persona del Presidente de la República”, concluyó.

Qué indicaron desde el CNE sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro

Según explicaron desde el organismo electoral, la campaña del primer mandatario habría superado el límite de financiación permitido en $5.355 millones, entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La situación generó que, incluso, desde que se conoció la existencia de la ponencia en organismo electoral, el mandatario criticara públicamente la capacidad del Consejo Nacional Electoral para investigarlo; esto, bajo el argumento que dicha entidad no tiene la competencia para indagar sobre un presidente en funciones

No obstante, ante las críticas del jefe de Estado, el ente emitió un concepto que respalda su capacidad para llevar a cabo indagatorias sobre campañas presidenciales y aplicar sanciones administrativas. Así las cosas, ante la decisión del CNE, Petro también aprovechó para invitar al pueblo colombiano a movilizarse en su defensa, lanzando además un mensaje a la fuerza pública para que no accionen “un solo arma” contra quienes quieran manifestarse.

“Le pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo el porqué lo que ha hecho por mayoría el CNE, es un golpe contra el fuero integral del presidente y contra el voto popular y la ley… Le solicito a mis abogados frente a la sentencia de la CIDH a mi favor, que ha sido violada por completo”, expresó el jefe de Estado a través de sus redes sociales.