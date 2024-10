Andy Rivera confesó que está empezando su carrera desde cero: “No quiero ser solo mi pasado”

El artista continúa trabajando para reinventarse y asegura que saldrá victorioso del proceso - crédito Jaque

El reconocido artista del género urbano Andy Rivera confirmó que dio un giro significativo en su carrera, dejando atrás los logros del pasado para enfocarse en el presente, lo que considera le ayudará en su proceso para reinventarse, después de haber superado una depresión que lo tenía un poco alejado de sus redes sociales.

De acuerdo con declaraciones del cantante, se siente como un estudiante que empieza a enfrentar los desafíos de la era digital, un cambio notable desde sus inicios: “Cuando empecé todavía era radio y CD, hoy ya es streaming y eso supone un reto nuevo que me encanta enfrentar. Me siento como un alumno que está llegando con el cuaderno nuevo: lo acaba de marcar y van a empezar las primeras clases”, declaró en diálogo con El Espectador.

El cantante también agregó que optó por desprenderse de las “medallas” que obtuvo gracias a sus éxitos anteriores, un proceso que describe como difícil, ya que implica dejar de lado lo que fue para no quedar atrapado en el pasado.

“Dejo este bonito recuerdo, este logro, pero no las voy a llevar más porque no quiero ser solo mi pasado, quiero también ser mi presente y para construirlo tengo que dejar un poquito de lado lo que ya pasó. Hace parte de mi trayectoria y me siento muy orgulloso de que mucha gente me conozca por eso, pero me atrae más el reto de tener que empezar de cero”, aseguró.

Andy Rivera es uno de los artistas más cercanos a sus seguidores en redes sociales -crédito @andyrivera/Instagram

Del mismo modo, el intérprete de Te pintaron pajaritos y Espina de rosa es consciente de que “Las modas cambian y las generaciones también”, reconociendo que su audiencia de hace una década puede haber cambiado sus preferencias musicales.

Este deseo de renovación lo impulsa a buscar nuevas formas de conectar con las generaciones más jóvenes, que quizás no estén familiarizadas con sus éxitos anteriores y que estén al pendiente de las tendencias y de las redes sociales.

El cantante aseguró que este nuevo comienzo se ha convertido en un reto emocionante y lo compara con el esfuerzo inicial de pedalear cuesta arriba en una bicicleta que aún no ha tomado ritmo: “Fue como volver a empezar en la loma, a dar el primer pedalazo, esos primeros duelen porque la bicicleta no ha cogido ritmo, pero eso es lo que yo quería sentir”.

El cantante de música urbana decidió escribir un libro sobre salud mental - crédito @andyrivera/Instagram

Sin embargo, confía en que pronto alcanzará la velocidad deseada para disfrutar del trayecto. Este enfoque refleja su deseo de seguir evolucionando y adaptándose a las transformaciones de la industria musical: “Siento que la bicicleta ya está empezando a coger ritmo y en cualquier momento va a llegar como el plan que uno va a disfrutar mucho”.

De acuerdo con las declaraciones al diario nacional, Rivera se mostró optimista sobre el futuro, a pesar de los obstáculos que pueda encontrar en el camino, pues es una persona que ha sobrevivido a la depresión y sabe que se debe realizar un paso a la vez.

Su determinación de reinventarse y su disposición a enfrentar los desafíos del presente son un testimonio de su compromiso con su arte y su público, que ha intentado mantener desde el inicio de su carrera.

Los cantantes colaboraron en el pasado en una de las canciones más famosas de los dos para las antiguas generaciones - crédito Instagram

Incluso, también aprovechó su intervención para “echarle flores” a los artistas que están punteando en el género, como es el caso de Blessd, Feid y Karol G, artista con la que colaboró en el pasado, pues en 2014 lanzaron la canción Mañana, que ha sido una de las más recordadas para los fanáticos que los siguen desde hace años.

Ahora, después de una década, decidió colaborar con una de las artistas jóvenes que se ha tomado las plataformas digitales. Se trata de Valka, con la que lanzó el tema Desde antes para continuar trabajando por su objetivo de cautivar a las nuevas generaciones.