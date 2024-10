Cambio Radical comparó a Gustavo Petro con Patricia Fernández por decir que formarse en el Externado es una forma de estudiar Derecho

El presidente Petro se ganó un “vainazo” del partido Cambio Radical por decir que no era abogado, pero por estudiar en el Externado es como si lo fuera - crédito @petrogustavo y @lornacepeda/Instagram

En un discurso en la Casa de Nariño el lunes 7 de octubre, el presidente Gustavo Petro desató una polémica al respaldar la controversial propuesta mexicana de elegir jueces por voto popular, una iniciativa que ha encendido un agudo revuelo en ese país y la región. Durante el acto de posesión de la nueva magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra, el mandatario abordó esta espinosa cuestión.

Durante su intervención dijo que él no es abogado, pero que al estudiar en la Universidad Externado es una manera de serlo. Frente a dicha afirmación por parte del jefe de Estado, el partido de oposición a su Gobierno, Cambio Radical, aprovechó el momento para comparar al primer mandatario de Colombia con uno de los personajes de la novela Yo soy Betty, la fea, Patricia Fernández, la cual interpreta la actriz Lorna Cepeda.

La declaración criticada por Cambio Radical se dio después de que, durante el evento antes mencionado, el presidente Petro admitiera que no es el mejor momento de su relación con las altas cortes del país. “No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza”, dijo.

En ese contexto fue cuando el presidente, acto seguido, expresó: “Desde la perspectiva que me ha tocado vivir, yo no soy abogado, estudié en el Externado, que es una forma de estudiar Derecho. A pesar de que no se entra a la carrera, he pasado por décadas de lucha política desde la perspectiva de buscar un cambio para el país que me parece absolutamente necesario, dadas las circunstancias de violencia, desigualdad social y de degradación de la sociedad colombiana que hemos visto en las últimas décadas”.

Cambio Radical comparó la frase de Patricia Fernández en Betty la Fea con palabras del presidente Petro - crédito @PCambioRadical

En ese sentido fue que el movimiento político con una postura opuesta a la del Gobierno nacional recordó una de las frases más recordadas del personaje que interpretó Lorna Cepeda en la novela Yo soy Betty, la fea recordando que tuvo una formación inconcluso en una universidad llamada “San Marino”. “Acuérdate que yo tengo SEIS SEMESTRES de Finanzas en la San Marino”, recordó Cambio Radical haciendo un paralelo con las palabras del jefe de Estado.

Asimismo cerraron su publicación diciendo que “por eso nos va como nos va”, sugiriendo una mala administración por parte del primer mandatario colombiano.

Cambio Radical recordó frase de personaje de Betty la Fea por discurso de Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical

Y es que, en cuanto a esa frase “por eso nos va como nos va”, compartieron una publicación de un senador miembro de la colectividad, David Luna quien cuestiona la gestión del presidente de la República en seguridad, debido a que recientemente se han reportado seis masacres en territorio nacional de acuerdo con el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado.

“En menos de 72 horas, se han registrado seis masacres en el país y un atentado con artefacto explosivo. ¿Quién protege a la sociedad civil? Presidente Petro, su gobierno tiene la responsabilidad de defender la vida de los ciudadanos. Pare de beneficiar a los delincuentes”, escribió el senador de Cambio Radical por medio de su cuenta de X.

El senador de Cambio Radical David Luna cuestionó el manejo de la seguridad del presidente de la República - crédito prensa David Luna

En cuanto a las declaraciones del presidente después de decir que no era abogado comentó que: “Claro que ha habido un establecimiento mafioso y claro que ha tenido su gente paga para comunicar su poder. Estoy diciendo ninguna mentira y esas personas pagas incluso han confesado que es el presidente de la República no puede decir la verdad. Pues con verdades que aquí podemos cambiar la historia. No es mentiéndonos, como ha sido casi la tradición política de Colombia, mentir, decir una cosa y hacer otra. No ser francos. La única manera de dialogar es con franqueza y con las cartas sobre la mesa. Y dialogar sí que creo es la solución de Colombia”.

Y culminó con su discurso diciendo “Lo he propuesto con todos hasta con quienes han ordenado mi asesinato, porque si no olvidamos la tesis de Gandhi y quedamos todos hijos en una masacre completa de la sociedad colombiana matándose a sí misma durante décadas. Y ese círculo hay que variarlo, hay que romperlo y la única manera de romperlo es con audacia, poniendo la verdad, aceptando que el que te iba a asesinar pueda recibir tu sombrero (haciendo referencia a Salvatore Mancuso y el intercambió de sombreros)”.