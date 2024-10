Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, denunció una nueva amenaza en su contra: “La investigación aún no se cierra”

El funcionario denunció que es víctima de intimidaciones desde que se posesionó como presidente de Ecopetrol - crédito Colprensa/Ecopetrol

En la mañana del domingo 7 de octubre de 2024 se conoció que enviaron a la cárcel al hombre que habría amenazado de muerte a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Se trata de Douglas Mauricio Sierra Villanueva, acusado por la Fiscalía General de la Nación de ser el responsable del envío de un paquete con la amenaza en junio de 2024, cuando el funcionario celebraba su cumpleaños.

Sin embargo, el directivo de la compañía petrolera detalló que a su despacho llegó una nueva amenaza contra su vida y que se encuentra en conocimiento de la Fiscalía

“Hace unas cuatro semanas recibí una nueva amenaza en línea prácticamente con la anterior, en la que decía que no iban a descansar hasta no ver su propósito cumplido, la investigación aún no se cierra, deben venir, seguramente más órdenes de captura contra nuevas personas que estarían involucradas”, indicó Roa a Caracol Radio.

El presidente de Ecopetrol aseguró que llegaron documentos con amenazas a su despacho, razón por la cual indicó que “esa es una comunicación que lógicamente le hice llegar de inmediato a las autoridades que están investigando y que hace parte de las acciones sobre las cuales se tomarán decisiones en los próximos días”.