Duras críticas a Westcol por incluir a su nueva novia en una canción con un reconocido productor: “La brujería esta funcionando”

Una vez más, el streamer Luis Villada, conocido en las redes sociales como Westcol, está en el centro de las críticas por una reciente publicación en la que presume un proyecto musical que pronto verá la luz.

La canción titulada W Sound 02 cuenta con la producción del reconocido Ovy On the Drums y la colaboración de Valka, una artista en ascenso de Medellín, que comparte su vida sentimental con Westcol desde hace unas semanas.

Aunque varios de los seguidores del creador de contenido se alegraron por el nuevo proyecto musical, otros no dudaron en criticar la participación de la joven artista en la canción que se publicara el próximo 9 de octubre, pues aseguran que está sacando provecho de su relación.

“Como nos vas a hacer esa jugada”, “la brujería de Valka está funcionando”, “quien lo diría...”, “basta Westcol, ni así se va a pegar Valka”, “tanto para un hueso de canción”, “uy no Westcol”, “sea serio”, “cuando West dijo que duro, me imaginé a Mike Towers”, “El peor error de tu vida”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque fueron varios los comentarios en contra de la colaboración con la pareja de Westcol, otros internautas confesaron que la presencia de la artista les agradaba, pues aseguran que tiene talento. “Valka se merece esto”, “A romper, ella tiene mucho talento”, “Valka ha estado a fuego últimamente”, “se viene un palo muy bueno”, “poniendo a ganar a los tuyos”, “otra vez mundiales”, “Valka va a romper muy duro”, “qué duros, a romper”.

Aunque el anuncio ha tenido a varios de los seguidores de Westcol animados, no es la primera vez que lanza una canción, pues el 6 de agosto lanzó su primer sencillo titulado W Sound 01 - Soltera, canción que el streamer hizo junto al cantante Blessd y que ahora cuenta con más de 34 millones de reproducciones en Spotify.

Westcol firmará capitulaciones con Valka

En medio de un en vivo realizado el fin de semana del 5 de octubre, el paisa confesó que aunque aprecia mucho a su nueva pareja, por experiencias que ha tenido en el pasado ha decidido firmar algunos documentos para protegerse.

Aunque la pareja no suele publicar fotos juntos en redes sociales, los fanáticos del creador de contenido aseguran que está en el proceso de empezar a vivir con ella, por lo que en medio de un en vivo, él aprovechó para confesar que le hará firmar capitulaciones a su pareja para que en un tiempo no le correspondan ninguna de sus adquisiciones.

“En la mañana estaba teniendo una conversación con mi novia, como ella está aquí en la casa y se va a quedar acá, y yo tengo planeado durar mucho con ella, por eso le dije que firmemos capitulaciones, porque en el momento que tú te vas a vivir con una persona y viven más de dos años, esa persona tiene derecho a la mitad de todas tus cosas”, dijo.

Aunque Westcol también confesó en él en vivo que Valka ha sido noble con él, por lo que considera poco probable que ella llegue a tomar ventaja de su riqueza, sin embargo, Luis aseguró que prefiere estar tranquilo en el futuro y hacerla firmar los documentos.

“Ella es demasiado noble, viene de una familia muy bonita, y es imposible que ella sea una persona mala, pero yo ya he vivido tantas cosas en mi vida gonorrea que yo ya estoy traumado, yo le dije a ella que no era algo de desconfianza, sino que no conozco todavía a la Valka famosa y con dinero”, dijo.

El streamer de Medellín explicó en su transmisión que las personas con fama y poder pueden llegar a cambiar, “yo he visto como la fama jode a la gente, yo conozco a una Valka muy hermosa, pero yo sé que ella va a ser muy grande porque tiene mucho talento, pero no conozco ese lado de ella... Hay gente que es chimba, pero consiguen poder y cambian”.