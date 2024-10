Westcol dio detalles de su nueva relación: “Planeo estar mucho tiempo con ella, pero vamos a firmar capitulaciones”

Westcol habló de su relación con Valka - crédito @westcol y @soyvalka/Instagram

El creador de contenido y streamer Luis Villada, más conocido en el mundo de las redes sociales como Westcol volvió a ser tema de conversación en redes sociales, después de asegurar que está prendando en mantener una relación más seria con su actual pareja, la cantante Valka.

Incluso, hace unas semanas la pareja fue viral después de que el paisa anunciara que estaba iniciando una relación con otra mujer para que días después se le viera de nuevo junto a Valka, que fue novia de Westcol hace unos años.

Aunque la pareja no suele publicar fotos juntos en redes sociales, los fanáticos del creador de contenido aseguran que está en el proceso de empezar a vivir con ella, por lo que en medio de un en vivo, él aprovechó para confesar que le hará firmar capitulaciones a su pareja para que en un tiempo no le correspondan ninguna de sus adquisiciones.

En streamer confesó que le hará firmar capitulaciones a su nueva pareja - crédito @adrian_darkiel / TikTok

“En la mañana estaba teniendo una conversación con mi novia, como ella está aquí en la casa y se va a quedar acá, y yo tengo planeado durar mucho con ella, por eso le dije que firmemos capitulaciones, porque en el momento que tú te vas a vivir con una persona y viven más de dos años, esa persona tiene derecho a la mitad de todas tus cosas”, dijo.

Aunque Westcol también confesó en él en vivo que Valka ha sido noble con él, por lo que considera poco probable que ella llegue a tomar ventaja de su riqueza, sin embargo, Luis aseguró que prefiere estar tranquilo en el futuro y hacerla firmar los documentos.

“Ella es demasiado noble, viene de una familia muy bonita, y es imposible que ella sea una persona mala, pero yo ya he vivido tantas cosas en mi vida gonorrea que yo ya estoy traumado, yo le dije a ella que no era algo de desconfianza, sino que no conozco todavía a la Valka famosa y con dinero”, dijo.

Westcol confiesa que Valka es noble y espera que la fama no la cambie - crédito @soyvalka/IG

El streamer de Medellín explicó en su transmisión que las personas con fama y poder pueden llegar a cambiar, “yo he visto como la fama jode a la gente, yo conozco a una Valka muy hermosa, pero yo sé que ella va a ser muy grande porque tiene mucho talento, pero no conozco ese lado de ella... Hay gente que es chimba, pero consiguen poder y cambian”.

“El dinero cambia a las personas”

Westcol aseguró que las personas con dinero en exceso puede cambiar a las personas, pues confesó que en un punto de su crecimiento en redes sociales la fama le afectó por haber sido casi un niño con mucho dinero.

“Cuando tenía 20 años yo ya estaba ganando 30 millones al mes, eso es mucha plata siendo joven, y con el dinero viene el poder, todo el mundo te empieza a tratar bien, y con el dinero también llegan las mujeres”, dijo.

Luis Villada aseguró que la mezcla de dinero y mujeres en su vida lo convirtieron en una persona que según él no era responsable afectivamente, pues confesó que salía con muchas mujeres porque se aburría de ellas después de una semana.

En creador de contenido, confesó que el dinero le daña el corazón a las personas - crédito @adrian_darkiel / Instagram

“Yo me acostaba con una mujer y después de una semana y media, cuando ya estaba cansado, ni decía nada, simplemente conseguía otra, pero yo no me daba cuenta de que esa mujer se iba a la casa llorando o que yo le hacía daño en el corazón”, dijo.

El creador de contenido paisa quiso enviar un mensaje para que las personas no cambien cuando tienen la oportunidad de obtener dinero, pues considera que no está bien visto cuando alguien busca humillar a otras personas con los lujos.

Westcol habló de Cris Valencia

Una de las sorpresas en las redes sociales del 2024 fue Cris Valencia, un joven creador de contenido y cantante que se hizo viral en redes sociales, razón por la cual empezó a tener reconocimiento y ayuda por parte de varios influencers, incluido Westcol.

Westcol habló de Cris Valencia - crédito @soycrisvalencia y @westcol/Instagram

Sin embargo, la fama de Cris fue efímera, pues empezó a recibir críticas por su actitud después de haber tocado el éxito por un momento, comentarios que también hizo Westcol y por los cuales considera que el dinero cambia a las personas.

“Vean lo que pasó con Cris Valencia, él llegó todo noble, él era un buen muchacho, pero la demora fue que ganó dinero y empezó a cagarla, se empezó a agrandar, y eso fue porque no estaba preparado para eso”, dijo.