Guajira del Desafío XX se mostró decepcionada con el recibimiento que le hicieron en su tierra: “Esperaba mucho más”

La participante se mostró indignada por la falta de participación de la administración local

Guajira, competidora del Desafío XX, su edición de 2024, expresó su descontento con el recibimiento que recibió en su tierra natal, Dibulla, en el departamento de La Guajira, donde viajó después de acompañar a Kevyn Rua, el ganador de la temporada y del que se volvió inseparable,

En varios videos que circulan a través de redes sociales, la deportista manifestó su sorpresa y decepción por la falta de apoyo de la administración local para organizar un evento más significativo en su honor: “Esperaba mucho más”, afirmó.

Sin embargo, las personas oriundas de esta región destacaron que el verdadero valor reside en el cariño genuino de las personas que la acompañaron y que no era necesaria la presencia de la administración local.

Pese a la participación positiva del público, el recibimiento en Dibulla no cumplió con las expectativas de Guajira, que es reconocida ser una de las mujeres más destacadas en el reality que es uno de los más vistos por los colombianos, por lo que lleva 20 años al aire.

Guajira fue la compañera de Kevyn Rúa, ganador de la temporada 2024 - crédito @desafiocaracol/Instagram

Durante su visita, Guajira agradeció a las personas presentes por su apoyo, pero no ocultó su deseo de haber contado con un respaldo más sólido por parte de las autoridades locales, pues en su discurso dejó entrever su interés por un reconocimiento oficial que no se materializó.

“Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo”, indicó.

Estas palabras generaron sorpresa entre los presentes, que siguieron acompañándola en el evento de recibimiento, en el que no dudó en agregar: “Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo”, palabras que se volvieron virales en las redes sociales, donde está siendo fuertemente cuestionada.

Guajira se mostró molesta, aunque algunos internautas dijeron que su reclamo estaba relacionado con la falta de apoyo al deporte desde las administraciones - crédito @ @kellyrios27/Instagram

La situación ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado su apoyo a Guajira, mientras que otros han cuestionado la falta de iniciativa de las autoridades locales para organizar un recibimiento acorde a su desempeño en el reality.

Pese a que la deportista se mostró cercana al público, en las plataformas digitales “le dieron palo” y le dijeron que ella esperaba el mismo recibimiento de Darlyn y que esa era la verdadera molestia: “Ella no entiende que Kevin era el competidor y ella una simple refuerzo y Darlyn también era una competidora o sea era los competidores de este año no entiendo porque se molesta”, dijo uno de los internautas.

La pelea está encendida en las redes sociales, donde sus seguidores no dudaron en respaldarla, y es que el apodo de Guajira proviene de su lugar de origen. Además, su participación en el Desafío fue notable, y su regreso a casa es una oportunidad para celebrar sus logros con la comunidad que la vio crecer.

Guajira, participante del Desafío XX es relacionada sentimentalmente con su compañero Kevyn - crédito @kellyrios27/Instagram

La edición del Desafío 2024 concluyó el 27 de septiembre, con Kevyn Rua como ganador, que contó con el apoyo de Guajira como refuerzo en la “Etapa Dorada”. Después de la competencia, ambos visitaron sus lugares de origen para reunirse con sus familiares y seguidores.

El campeón de la temporada fue recibido en su natal Puerto Boyacá, donde fue llevado por todas las calles en un camión de bomberos, acompañado de su inseparable compañera, pues los dos confesaron que están viviendo juntos, por lo que reafirmaron el shippeo que circula en las redes sociales. Aunque ellos aclararon que solo lo hacen por trabajo y no han formalizado ningún tipo de relación sentimental.