Galleros convocan a marchas en el país: piden al Gobierno Petro que regule su actividad

El próximo martes 8 de octubre, las calles de Bogotá serán testigos de nuevas movilizaciones ciudadanas, en defensa de una actividad que ha generado controversia en la sociedad colombiana.

Bajo la frase “Gran Segunda Marcha Por la Defensa de la Tradición”, la Federación Nacional de Gallística Colombiana y los Galleros Unidos de Colombia saldrán a las calles de la capital del país, desde el monumento de los héroes caídos hasta la Plaza de Bolívar, con el objetivo de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República escuchen su petición de que este sector sea regulado en el territorio nacional.

En un comunicado de prensa, ambas organizaciones aseguran que el objetivo de su manifestación es que el Estado reconozca esta actividad como tradición en aquellos territorios donde se realiza esta práctica con estos animales.

“Este encuentro cuenta con el apoyo de todas las organizaciones vinculadas a actividades que vinculan animales, como coleo, cabalgatas, toros y corralejas, cuyos miembros se estarán sumando a la movilización para respaldar el proyecto de ley 122 de 2023, el cual se encuentra en trámite ante el Congreso de la República y a espera de ser discutido en plenaria de Cámara”, señalaron en un comunicado.

De igual manera, delegados de estos sectores aseguran que su marcha defenderá el proyecto de ley 122 de 2023, con el que se busca regular la cultura del gallo fino, con el que se pretende evitar la prohibición de esta actividad, y que actualmente, se encuentra en discusión por el legislativo.

“El movimiento animalista de Colombia se ha venido expandiendo para pisotear los derechos fundamentales de los ciudadanos, y no solo en Colombia, sino en Sudamérica y Centroamérica. No podemos permitir que pase lo mismo. Esperamos llegar más de cien mil representantes para respaldar el proyecto que regulará nuestra actividad y no permitirá la prohibición”, explicaron.

Adicionalmente, las organizaciones que defienden esta práctica, mencionaron que esta actividad ha generado ingresos económicos y miles de empleos en el país. “En el caso de la cultura del gallo fino, una actividad que genera más de 290.000 empleos en el país y que impacta de manera directa e indirecta a cerca de un millón de personas, por lo que se alerta que su prohibición dejaría expuesta a la población rural del país y al sector campesino que percibe beneficios económicos producto de esta tradición”, mencionaron.

La Federación Nacional de Gallística Colombiana y los Galleros Unidos de Colombia recalcaron que la movilización congregará a más de 27.000 líderes de galleras en el país, que se encuentran en más de 1.100 municipios del territorio nacional.

“Dicha movilización contará con la presencia de hombres y mujeres vinculados a las 27.500 galleras del país, las cuales están ubicadas en 1.100 municipios. De acuerdo con Fenagacol, la cadena económica generada a partir de la actividad gallística inyecta más de 6 billones de pesos por año a la economía del país”, comentaron.

Críticas a sectores animalistas del país

Igualmente, los voceros de este gremio indicaron que su protesta también rechazarán los proyectos de ley impulsados por los congresistas Esmeralda Hernández, Andrea Padilla y Juan Carlos Losada, que buscan la prohibición de esta actividad en el territorio nacional, e incluso, advirtieron que en una de las iniciativas que estudia el Congreso, contempla penas de prisión a quienes se dediquen a estas actividades.

“Lo anterior sería a través de artículos engañosos, con los que estarían incorporando un ‘gallo tapado’, al dejar prohibidas las actividades de este tipo que no se encuentren reguladas. Por eso la importancia de que se avance en la discusión del proyecto 122 de 2023 (...) somos miles de familias que dependen de este arte, que es una cultura”, dijeron las agremiaciones gallísticas en el comunicado.

Por su parte, las congresistas defendieron su postura y aseguraron que este tipo de actividades incurre en maltrato animal contra un ser vivo, pese a que la ley 84 de 1989 no cataloga los eventos gallísticos como una conducta cruel.