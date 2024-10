Esto es lo que vale el anillo que le entregó Epa Colombia a Karol Samantha para pedirle matrimonio: está recubierto en oro

En anillo consta de dos alianzas: una pulida y otra con pavé - crédito captura de pantalla @carpediem_imco/IG

Luego de haber pasado por una ruptura, la creadora de contenido y empresaria de keratinas Epa Colombia decidió pedirle matrimonio a su novia Karol Samantha. En la Feria de Belleza y Salud, llevada a cabo entre el 2 de octubre y el 6 de octubre en Corferias, la influenciadora estuvo presente mostrando su marca. En el evento, justamente, contó a sus seguidores que estaba buscando la manera de “conquistar” a su pareja de nuevo.

La propuesta de matrimonio, que quedó expuesta en un video que la misma Epa Colombia grabó y que compartió en sus redes sociales, tuvo lugar en la tienda de joyas Pandora. Allí, la empresaria buscó el anillo que deseaba entregarle a su nueva prometida y lo guardó en una caja, en cuya tapa escribió la crucial pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al tener listo el anillo, se dirigió a la bodega del lugar, donde se encontraba su novia en compañía de la hija que tienen en común, Daphne Samara, y le entregó la caja. Su pareja se mostró emocionada ante la propuesta y extendió su mano para que Epa Colombia pusiera la pieza en uno de sus dedos.

La creadora de contenido Epa Colombia confesó que estaba tratando de conquistar a Karol Samantha, luego de haber afirmado que habían terminado. Luego, le entregó un anillo de compromiso - crédito @carpediem_imco/IG

Los seguidores de la influenciadora celebraron la reconciliación entre las mujeres, teniendo en cuenta las acaloradas discusiones que tuvieron y que motivaron la separación, que, al parecer, estuvieron relacionadas con su hija y cómo se estaban tomando las decisiones en torno a su cuidado.

Sin embargo, otros criticaron el hecho de que la petición de mano se haya hecho en una bodega y no en un lugar especial, más adecuado para la ocasión: “Nooo Epa, cómo se le ocurre hacerlo en una bodega, en serio ella se merecía algo así naaasaggg (sic)”, comentó una seguidora, que escribió directamente a Epa Colombia para dar a conocer su crítica. La empresaria respondió: “¿Quiere decir que no la di?”.

Seguidoras reaccionaron a la propuesta de matrimonio de Epa Colombia - crédito qepa_kera100k/IG

¿Cuánto vale el anillo de compromiso de Karol Samantha?

La pieza que Epa Colombia entregó a su novia es un anillo de corazón con doble banda y hace parte de la colección Pandora Timeless. Consta de dos alianzas: una pulida y otra con pavé, y de una circonita cúbica con forma de corazón que decora el centro de la pieza. Está recubierta en oro y la piedra que la adorna es una zirconia cúbica.

De acuerdo con el sitio web oficial de Pandora, el costo del anillo es de $1.088.000. Es ideal para sorprender a una persona a la que se ama y el tema que representa es, justamente, el amor y el romance.

¿Por qué terminaron Epa Colombia y Karol Samantha?

Epa Colombia aseguró que sentía que su pareja no la entendía -crédito @epa_colombia/Instagram

Según reveló la creadora de contenido en sus redes sociales, su pareja empezó a actuar extraño desde que su hija nació y, constantemente, quiso que su madre interviniera en la crianza de la niña, lo que molestó a la empresaria, que quería tener una participación más activa como madre. Además, aseguró haberse sentido incomprendida por su novia.

“Yo salí de alta, se le puede decir, y yo llegué a mi casa, tenía morfina, tenía mucho Tramadol, estaba alucinando, estaba muy mal. Luego me llaman de la clínica, que tengo que ir al pediatra, y no, yo no quería ir porque yo estaba muy mal, y ahí es donde me di cuenta de que la pareja a uno no lo entiende”, explicó.

En empresaria explicó que desde el nacimiento de su hija Karol empezó a comportarse extraño - crédito @epa_kera100k / Instagram

Sin embargo, las diferencias entre ambas, al parecer, pudieron solucionarse y Epa Colombia puede disfrutar de la maternidad y de estar presente para su hija. “Definitivamente, ser mamá es lo mejor que me ha pasado, todos los días me levanta muy a las ocho de la mañana, me pide tetero mamá, me dice que la bañe, juego con ella, y es superconsentida, amiga, ya me dice “Ma”, y yo lloro, amigas, yo lloro”, contó.

Epa Colombia aseguró que lo mejor que le pudo pasar en la vida es ser madre - crédito @epa_kera100k/IG